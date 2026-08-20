У вас аутстаффинг персонала? Тогда мы идем к вам!

ФНС запускает совместный проект с крупными ритейлерами и маркетплейсами с 1го сентября - началась массовая зачистка рынка предоставления наемного персонала. Меморандум уже подписали 34 компании, включая гигантов Ozon, Wildberries, Яндекс и Магнит. Часть заказчиков в ритейле и электронной коммерции, например RWB, начала применять модель уже с 1 июня 2026 года.

Механика делит платеж заказчика на две части. Заказчик выступает налоговым агентом, перечисляет налоговую составляющую напрямую на ЕНС исполнителя и переводит остаток вознаграждения на счет аутстаффинговой компании.

При работе через аутстаффинг заказчик платит 75% НДС и страховых взносов и 50% НДФЛ. Прямое сотрудничество с ИП или самозанятыми обязывает заказчика заплатить 100% налогов.

ФНС определила критерии «идеального партнера». Налоговая нагрузка аутстаффинговой компании должна составлять 43,7% для Москвы и ряда регионов, 45,5% для остальных территорий. Компании, чьи показатели отклоняются от этих значений, попадут в поле проверок.

Еще налоговики в очередной раз обозначили индикативные риск-маркеры для переквалификации договоров ГПХ в трудовые - более восьми смен в месяц, доход выше 35 000 рублей, стаж свыше трех месяцев, доля дохода от одного заказчика 75% и более. На курьеров эти маркеры пока не распространяются.

ФНС рассчитывает вытеснить серые схемы и переложить контроль на крупный бизнес. Контролировать несколько крупных участников рынка гораздо проще и эффективней, чем пытаться отловить мелких хулиганов в огромном количестве налогоплательщиков.

Все логично. Успех эксперимента приведет к распространению модели на другие отрасли.

Крупные заказчики начнут тщательнее проверять аутстаффинговые компании и исполнителей. Они будут смотреть на налоги, договоры, графики и долю дохода работников от одного заказчика. Компании с низкой налоговой нагрузкой рискуют потерять контракт или попасть в поле зрения ФНС.

Сейчас каждому предпринимателю стоит проверить договоры с самозанятыми, ИП и аутстафферами.

Уберите из них признаки трудовых отношений:

- фиксированный график,

- подчинение руководителю, должности

- ежемесячную оплату за процесс.

Сверьте фактическую работу с условиями договоров. ОНИ уже близко. Подготовьтесь заранее.