Разбор судебного дела А67-8350/2022

Суть дела:

налогоплательщик оспаривал решение УФНС по Томской области о доначислении более 25 миллионов рублей на основании применения им схемы искусственного дробления бизнеса; якобы компания на ОСНО чересчур тесно и фривольно взаимодействовала с двумя взаимозависимыми ИП на УСН, продавая товары по слишком уж заниженным ценам и в целом выполняя за них всю характерную предпринимательскую деятельность.

Доводы налогового органа:

✔️Взаимозависимость участников. Данный аргумент опровергать было довольно сложно, поскольку один из вышеупомянутых ИП также являлся учредителем и директором в компании, а второй был его родственником, да еще и трудоустроенным в той же ООО.

✔️Единый характер деятельности. Компания и оба ИП фактически занимались одним и тем же – оптовой торговлей одними и теми же игрушками под одним брендом, принадлежащим ООО.

✔️Многочисленные признаки отсутствия обособленности.

По ходу дела Инспекция предоставила ряд фактов, свидетельствующих об отсутствии самостоятельности в деятельности ИП:

- использование единого колл-центра для приёма и оформления заказов (при этом, конечно же, договор на эти услуги между ООО и ИП отсутствовал);

- общие для всех участников номера телефонов и электронные почты (один из ИП даже использовал адрес почты отдела продаж ООО для регистрации и авторизации на маркетплейсе);

- единый адрес и помещения, используемые для осуществления предпринимательской деятельности – вы угадали, без территориального разделения для разных лиц, без договоров аренды и прочих неинтересных вещей и т. д.

Доводы налогоплательщика:

✔️ Деловая цель, а не только налоговая экономия. Представитель компании настаивал на том, чтомодель ведения бизнеса рассматриваемыми налогоплательщиками имела самостоятельный экономический смысл помимо желания снизить налоговую нагрузку; участники теоретической группы действительно взаимодействовали, но только в рамках закона – а сделки по продаже игрушек хоть и выглядели схожими, но фактически являлись полностью различающимися (особенный упор делался на разницу в каналах сбыта товаров).

✔️ Реальность операций. Для того чтобы подтвердить отсутствие формального характера сделок между ООО и ИП, а также чтобы показать наличие своих предпринимательских функций и ресурсов у каждого из участников, налогоплательщик представил множество различных первичных документов – договоры, счета-фактуры и пр.

✔️ Аргументы против выводов ФНС. Компания пыталась оспаривать отдельные доводы УФНС – например, делала акцент на том, что совпадение между несколькими лицами некоторых элементов (контактная информация, адрес и пр.) само по себе не свидетельствует оботсутствии самостоятельности субъектов и не доказывает наличие налоговой схемы для получения экономической выгоды.

Итог: суд отказал налогоплательщику в его притязаниях на отмену решения налогового органа – инспекцией был собран слишком убедительный комплекс доказательств взаимозависимости и подконтрольности и никакие действия компании на судебной стадии уже не были восприняты всерьез. Схема не имела под собой никакой деловой цели и была направлена исключительно на минимизацию налогов.

Вывод: