⚡️ Теперь точно все и для всех. ФНС выпустила официальные разъяснение о налогообложении баллов маркетплейсов
ФНС России выпустила письмо от 02.09.2026 № СД-35-3/11693@. Центральный аппарат поставил крест на попытках инспекторов на местах доначислять селлерам налоги на баллы за скидки.
Налоговый спор, с которого все и началось и который мы вели с первого дня всю досудебную часть и дело дошло до суда, закрыт официальной позицией ведомства.
ФНС прямо указало на правовую природу баллов:
"начисление Продавцу условных единиц (баллов) и их использование для получения скидки на услуги Общества по своей экономической и правовой сути отражают внутренний механизм калькуляции вознаграждения Общества как агента и не являются для Продавца выручкой или иным поступлением в натуральной форме".
В письме также четко зафиксировано, какую сумму продавец должен ставить в налоговую базу:
"Продавцы для целей определения доходов по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, налогу на прибыль и в целях исчисления НДС должны учитывать стоимость товаров, по которой они были реализованы покупателям, то есть уменьшенную на сумму скидки, предоставленной покупателю на товар, в том числе на сумму скидки, за которую Продавцу начисляются условные единицы (баллы)".Для маркетплейса правила аналогичные. Площадка учитывает в доходах выручку уже за вычетом баллов, то есть итоговую фактическую стоимость услуг”
Если вам пришло требование налоговой, ссылайтесь на письмо ФНС России от 02.09.2026 № СД-35-3/11693@.
Если вы ранее включили баллы в базу и переплатили налог по УСН за прошлые периоды, теперь появилась четкая позиция ФНС для возврата денег через уточненную декларацию. Наша команда поможет рассчитать сумму переплаты, составить пояснения и вернуть налог из бюджета.
НО! Подача уточненки - обнуление сроков камеральной проверки. Проконсультируйтесь со специалистами перед этими активностями.
Поздравляем всех причастных и сочувствующих!
Да пребудет с нами сила!
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