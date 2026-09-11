⚡️ Теперь точно все и для всех. ФНС выпустила официальные разъяснение о налогообложении баллов маркетплейсов

ФНС России выпустила письмо от 02.09.2026 № СД-35-3/11693@. Центральный аппарат поставил крест на попытках инспекторов на местах доначислять селлерам налоги на баллы за скидки.

Налоговый спор, с которого все и началось и который мы вели с первого дня всю досудебную часть и дело дошло до суда, закрыт официальной позицией ведомства.

ФНС прямо указало на правовую природу баллов:

"начисление Продавцу условных единиц (баллов) и их использование для получения скидки на услуги Общества по своей экономической и правовой сути отражают внутренний механизм калькуляции вознаграждения Общества как агента и не являются для Продавца выручкой или иным поступлением в натуральной форме".

В письме также четко зафиксировано, какую сумму продавец должен ставить в налоговую базу:

"Продавцы для целей определения доходов по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, налогу на прибыль и в целях исчисления НДС должны учитывать стоимость товаров, по которой они были реализованы покупателям, то есть уменьшенную на сумму скидки, предоставленной покупателю на товар, в том числе на сумму скидки, за которую Продавцу начисляются условные единицы (баллы)".Для маркетплейса правила аналогичные. Площадка учитывает в доходах выручку уже за вычетом баллов, то есть итоговую фактическую стоимость услуг”

Если вам пришло требование налоговой, ссылайтесь на письмо ФНС России от 02.09.2026 № СД-35-3/11693@.

Если вы ранее включили баллы в базу и переплатили налог по УСН за прошлые периоды, теперь появилась четкая позиция ФНС для возврата денег через уточненную декларацию. Наша команда поможет рассчитать сумму переплаты, составить пояснения и вернуть налог из бюджета.

НО! Подача уточненки - обнуление сроков камеральной проверки. Проконсультируйтесь со специалистами перед этими активностями.

Поздравляем всех причастных и сочувствующих!

Да пребудет с нами сила!