Разбираем один из свежих приказов ФНС

Приказом крайне четко устанавливаются обстоятельства, учитываемые в качестве смягчающих ответственность – и делятся они на четыре группы:

1. Тяжелые личные или семейные обстоятельства;

2. Совершение правонарушения совершено под влиянием угрозы или принуждения;

3. Тяжелое материальное положение лица;

4. Иные обстоятельства (незначительность налогового правонарушения; незначительная степень вины; добровольное прекращение лицом противоправного поведения; несущественный размер, отсутствие и (или) устранение причиненного вреда; тяжелое имущественное положение юридического лицаи пр.).

При этом каждая из этих групп обстоятельств имеет свои отдельные пояснения – в чем может выражаться, как примерно может быть подтверждена и т. д. В особенности это касается, конечно, последней группы – она включает в себя больше всего обстоятельств и каждое из них объясняется отдельно вплоть до конкретных расчетов сумм благотворительной деятельности, необходимых для снижения штрафа (например, если пожертвовано было до 3 млн. руб., то данная сумма должна составить 0.5% от вашего совокупного дохода; а если свыше 10 млн. руб. – то хотя бы 0.1%). И, что крайне немаловажно, прописана необходимость документального подтверждения любого из вышеперечисленных обстоятельств для его учета.

И хотя читать это все крайне интересно, наверняка остается вопрос – а поменяется ли что-то для налогоплательщиков от текущей ситуации?

По нашему мнению, скорее нет, чем да; большинство из этих правил уже фактически применялись налоговыми органами при определении размеров санкций повсеместно на протяжении уже нескольких кварталов – времена снижения штрафов в 128 и больше раз давным-давно нас покинули и мы с коллегами начали оперировать в новых реалиях с намного более скромными цифрами.

Однако это вовсе не означает то, что данный документ бесполезен; напротив, он устанавливает официальные рамки взаимодействия между налогоплательщиком и ФНС, избавляя от необходимости надеяться на авось – теперь при составлении ходатайства о снижении штрафа мы с очень высокой вероятностью будем заранее знать потенциальный размер этого самого снижения (потому что все необходимые параметры и подтверждающие документы уже заданы заранее – и могут быть нами использованы). Следовательно, наша работа станет чуть более упорядоченной и стабильной – а наши клиенты еще более спокойными и экономически защищенными.

Мораль настоящего поста такова – если вам грозят штрафы со стороны налоговой в ближайшее время, крайне рекомендуем ознакомиться с содержимым данного документа.