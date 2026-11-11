ИП получил налоговый счет на 2,7 млрд руб. Да, именно ИП 😳

💥 Что случилось

По сообщениям РБК и «Коммерсанта», налоговая выставила петербургскому ИП 2,7 млрд руб. Его бизнес - чай и кофе под своими марками, продажи идут на маркетплейсах. Счет выставили не корпорации и не банку, а частному предпринимателю на упрощенке. Это не опечатка. Доначисления по итогам проверки за 2022 год и девять месяцев 2023 года:

💰 недоимка 1,43 млрд руб. (в основном акцизы, плюс НДС 406 млн и НДФЛ 91 млн)

⏳ пени около 1,05 млрд руб.

⚠️ штрафы около 210 млн руб.

Юристы в комментариях называют сумму «экстраординарной».



🔍 В чем претензия

ФНС считает, что бизнес раздробили: выручку распределили между связанными лицами, чтобы не потерять УСН. Если дробление признают доказанным, доходы всех «кусочков» складывают в одну кучу. Куча превышает лимиты упрощенки, и ИП задним числом пересчитывают на общую систему: НДС, НДФЛ и акцизы, которых на УСН не бывает. Отсюда и миллиарды.



🚨 Деньги уже уходят

Пока идет суд (дело № А56-79952/2026) - со счета списали 23,8 млн руб., арестовали недвижимость на 24 млн и заблокировали счета. Сотрудники пару месяцев без зарплаты. Суд в обеспечительных мерах отказал: мол, не доказано, что после разбирательства останется чем платить бюджету.



⚖️ Амнистия как последняя надежда

ИП ссылается на налоговую амнистию за дробление, введенную в 2025 году. Логика такая: отказался от схемы в 2025-2026 годах - доначисления за 2022-2024 годы списывают вместе с пенями и штрафами. Но амнистия работает для тех, кто отказался реально и сам, а не когда налоговая уже стучится в дверь. На этом, судя по всему, и сломается вся линия обороны.



📌 Вывод простой и неприятный

ФНС смотрит на дробление как на систему: совпадающие IP-адреса, общие сотрудники, один бухгалтер на всех, и вы уже в зоне вопросов. К защите стоит готовиться до суда: через структуру бизнеса и понятную деловую цель разделения.