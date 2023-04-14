Облигации ИТ-компаний: от надёжных до мусорных

Хотел сначала рассмотреть выпуск Хайтэк-Интеграции, который недавно появился на бирже, но взвесив все за (доходность) и против (риски), подумал, что не стоит он серьёзной доли в портфеле, но вот если посмотреть на всех эмитентов из ИТ-сектора, то можно собрать неплохую диверсифицированную часть портфеля.

У ИТ-отрасли сейчас одновременно и период новых возможностей, и период преодоления серьёзных препятствий.

С одной стороны — уход зарубежных конкурентов и рост спроса на технологичные продукты, с другой — отток кадров, логистические сложности с закупкой оборудования.

Нельзя сказать, что это на 100% безрисковые инвестиции. Ну да го смотреть, какими эмитентами представлен рынок «ИТ-облигаций».

Формат: компания (рейтинг), выпуск (ISIN), дата погашения, эффективная доходность к погашению YTM% + пара слов от меня

ВК / Мэйл.ру Финанс (AA+)

Выпуск 001P-01 (RU000A103QK3), 15.09.2026, 10,25%

Все знают, что это такое. Конкуренты ВК заблокированы, компания развивается, прибыль хорошая, долговая нагрузка умеренная. Неплохая доходность для бумаги большой компании с таким высоким рейтингом. Купоны 2 раза в год. Оферты и амортизации нет.

Хэдхантэр / HeadHunter (AA)

Выпуск 001P-01R (RU000A102GY7), 11.12.2023, 9.32

Гигант в сфере поиска работы, думаю, все в курсе, является безусловным лидером с хорошими финансовыми показателями. Выпуск гасится в конце года, так что можно рассматривать его как альтернативу коротким ОФЗ. Купон 4 раза в год, без оферты и амортизации.

Селектел / Selectel (A+)

Выпуск 001P-01R (RU000A102SG9), 22.02.2024, 8,94%

Выпуск 001P-02R (RU000A105FS4), 11.11.2025, 10,41%

Компания занимается облачным сервисами, умеренная долговая нагрузка, хорошая рентабельность, один из лидеров рынка. Без оферты и амортизации. Купоны 4 раза в год.

Позитив Текнолоджиз / Positive Technologies (A+)

Выпуск 001Р-01 (RU000A101YV8), 26.07.2023, 7,7%

Выпуск 001Р-02 (RU000A105JG1), 03.12.2025, 9,91%

Компания в представлении не нуждается, бриллиант на Мосбирже;) Без оферты. Первый выпуск с амортизацией, да и совсем скоро закроется. Второй без амортизации. Купоны 4 раза в год.

Делимобиль / Каршеринг Руссия (A+)

Выпуск 001Р-01 (RU000A1052T1), 06.08.2025, 12,36%

Всё больше и больше китайских шеринговых автомобилей на дорогах. А скоро — ещё больше. Долговая нагрузка довольно высокая, автомобили и запчасти дорогие, но рентабельность всё равно приемлемая. Лично я позитивно смотрю на этот выпуск, тем не менее, риски существенные. Без оферты и без амортизации, купоны 2 раза в год.

Киви / Qiwi (A)

Выпуск 001P-01 (RU000A1028C7), 10.10.2023, 9,78%

Киви вроде как и банк, но и ИТ-компания тоже. Выпуску осталось недолго, доходность не самая отличная. Купон 4 раза в год, без оферты и амортизации.

ВУШ / Whoosh (A-)

Выпуск БО 001P-01 (RU000A104WS2), 25.06.2025, 11,67%

Дебютный выпуск до сих пор интересен. Запустили недавно прокат электровелосипедов, теперь не только самокаты. Диверсификация при той же оффлайн и ИТ-инфраструктуре — гуд. Без амортизации и оферты, купоны 4 раза в год.

Софтлайн / Softline (BBB+)

Выпуск 001P-04 (RU000A1029T9), 23.12.2023, 10,97%

Компания разрабатывает ПО. Сейчас есть один выпуск, уже совсем короткий. Но если кому нужно до конца года вложить средства, то доходность неплохая. Финансовые показатели хорошие, долговая нагрузка умеренная, прибыль высокая. С амортизацией, без оферты, купоны 4 раза в год.

Дальше опускаемся ближе к дну российской айтишки, а то всё какие-то гиганты. Есть и очень даже ВДО.

Бифорком Тек (BBB)

Выпуск БО-П01 (RU000A1037L9), 04.06.2024 (оферта 06.06.2023), 12,11%

Компания занимается разработкой софта и производством радиоэлектронного оборудования. Ощутимая долговая нагрузка. Довольно мелкий игрок на рынке. Есть один выпуск, скоро по нему оферта. Купоны 4 раза в год, без амортизации.

ЛайфСтрим / LifeStream (BBB)

Выпуск БО-П01 (RU000A102QX8), 06.02.2024, 12,11%

Компания занимается облачными решениями и инфраструктурными решениями для телекома. Есть риски из-за снижения количества клиентов провайдеров телеконтента (в свою очередь клиентов ЛайфСтрим). Выпуск один, и тот меньше года. Без оферты и амортизации. Купоны 4 раза в год.

С-Инновации (BBB)

Выпуск БО-П02 (RU000A1037S4), 07.06.2023, 10,18%

Высокотехнологичная российская компания, один из мировых лидеров в производстве провода на основе высокотемпературных сверхпроводников. Выпуск скоро гасится, так что даже нет смысла смотреть, но вдруг новые будут. Долговая нагрузка низкая. Купон 4 раза в год, без оферты и амортизации.

NexTouch / Некс-Т(BBB)

Выпуск БО-П01 (RU000A103WZ9), 22.10.2024, 12,39%

Компания занимается разработкой уникальных IT-проектов, инновационных образовательных решений, в том числе для инклюзивного образования. Выпуск интересный, разве что уже коротковат. Компания небольшая, но развивающаяся активно, долговая нагрузка небольшая, денежный поток стабильный. Купон 4 раза в год, без оферты и амортизации.

ПИМ / Помощь интернет-магазинам (BB)

Выпуск БО-01 (RU000A103WD6), 16.10.2024, 14,71%

Это поставщиком SAAS-сервисов на рынке электронной коммерции (для интернет-магазинов). Довольно высокая долговая нагрузка при небольшой доле рынка. Зато бизнес достаточно стабильный. Выпуск без оферты и с амортизацией, что добавляет плюсов при значительных рисках. Типичная ВДО.

Ред Cофт / Red Soft (BB)

Выпуск БО 002Р-01 (RU000A101TE4), 15.06.2023, 10,63%

Выпуск БО 002Р-02 (RU000A103414), 16.05.2024 (оферта 18.05.2023), 10,5%

Выпуск БО 002Р-03 (RU000A104VA2), 04.12.2024, 10,37%

Ликвидность невысокая, сама компания небольшая. Занимаются БД, серверной ОС и вот это вот всё. По параметрам облигации неинтересные от слова совсем, хотя по финансовым показателям всё вроде бы неплохо. Купоны 4 раза в год.

Светофор Групп (BB)

Выпуск БО-П02 (RU000A1020W2), 07.08.2025, 11,59%

Не самая обычная ИТ-компания, ведь у них основной бизнес — это свои автошколы, но также есть своя собственная ИТ-платформа, которая представляет собой интерактивную онлайн-систему обучения, которую они продают другим школам. Рейтинг в том году снизили. Риски у компании большие, прибыль нестабильна. Однозначно, не лучшая бумага. С амортизацией и без оферты, купоны 4 раза в год.

Хайтэк-Интеграция (B+)

Выпуск БО-01 (RU000A104TM1), 15.05.2025 (оферта 18.05.2023), 7,76%

Выпуск 001P-01 (RU000A106151), 26.03.2026, 15,81%

Это системный интегратор, поставщик телекоммуникационных систем и оборудования. По первому выпуску до оферты был шикарный купон, вроде бы 24%. Но тогда и времена были другие. У нового выпуска купон всё равно большой, но и риски соответствующие. Компания небольшая, структура запутанная, если кратко, то стрёмно, хотя купон подкупает. Второй выпуск без оферты и амортизации, купон 4 раза в год. Прям ВДО-ВДО со всеми вытекающими.

У меня в портфеле уже есть ВУШ, Селектел, Делимобиль. Брал на размещении, доходность была выше, чем на данный момент, за это я размещения и люблю. Ещё из интересного думаю взять ВК, NexTouch, ну и совсем немного ПИМ и Хайтэк в портфель ВДО. Про диверсификацию помню, даже если в 4 часа ночи меня разбудить и спросить, что самое важное в инвестициях, скажу, что диверсификация.

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