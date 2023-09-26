Позитивные новости для инвесторов с 1 января 2024

Есть две новости, одна хорошая, другая плохая, с какой начать? А, нет же, их три, и все три хорошие (про плохие — в другой раз). Одна прилетела буквально только сегодня, хотя обсуждалась тема уже давно. Ну а сначала — с того, что уже решено безвозвратно.

Налог с дивидендов по иностранным бумагам

Лучшая новость для многих инвесторов. Брокеры становятся налоговыми агентами по дивидендам от иностранных ценных бумаг, если дивиденды по таким бумагам поступают на счёт брокера.

У меня, во-первых, поступают на БС/ИИС, во-вторых, я начал формирование портфеля из китайских дивидендных акций. Win-win.

Налог с купонов облигаций

Если купоны выплачивают на БС, то налоговым агентом должен быть брокер. Депозитарий в такой ситуации — это не налоговый агент. Налог с купонов будут удерживать не при выплате, а в конце года, ну либо когда инвестор решит вывести деньги со счёта, или при закрытии счёта. НКД, уплаченный при покупке облигации, будет уменьшать доход в виде первого купона, полученного после покупки облигации.

Если купоны поступают на банковский счёт, а не на БС или ИИС, то налог будут удерживать сразу, как и прежде. У меня, как я написал выше, на БС/ИИС.

В Госдуму внесли законопроект об упрощении перевода бумаг между брокерами

Сейчас — очень всё плохо. Для перевода активов инвестору надо самостоятельно получить необходимые документы у одного профучастника, а потом передать их другому (длинная нецензурная тирада). Этот беспощадный трудоемкий процесс в Госдуме предложили упростить. Ну наконец-то. Правда точных сроков пока нет.

Как хотят сделать? Тупо обязать брокера по заявлению инвестора передавать имеющиеся у него сведения о физлице и его расходах на приобретение и хранение ценных бумаг другому брокеру, в том числе с использованием электронного документооборота. Передать эту информацию, которая необходима для корректного расчета налогов, необходимо будет в течение 30 дней с момента получения заявления.

НРД уже разработал и планирует запустить систему быстрых переводов бумаг между брокерами по аналогии с СБП для банков. Нужно будет выбрать бумаги, выбрать брокера, нажать кнопку в приложении, получить в другом приложении, подтвердив тоже нажатием кнопки. Вуаля, дело в шляпе (лишь бы не учудили какую-то шляпу).

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