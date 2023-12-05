Рубль дешевеет, IPO Совкомбанка, недвижка на новых максимумах, новые облигации, КС, дивиденды, биткоин. Воскресный инвестдайджест

После продолжительного укрепления курс рубля начал поход обратно. Неужели всё? Биткоин продолжает восхождение, на бирже появятся новые компании уже в декабре, недвижимость ставит новые рекорды, выходят новые выпуски облигаций.

А я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

Рубль снова падает

За эту неделю курс вырос с 88,60 до 90,40 рубля за доллар. Ровно семь недель рубль укреплялся, на этом пока всё. Но он ещё поборется, весь впереди ещё 4 месяца обязательных продаж валютной выручки экспортёрами. Правда и нефть дешевеет, посмотрим. Годовая инфляция на октябрь — 6,7%, прогноз в районе 8%.

Курс не мешает закупаться замещайками. Они коррелируют, хоть и не полностью. При возможности буду стараться брать их дешевле.

Разговоры про 80 рублей за доллар поутихли, но в декабре может случиться что угодно. Как и в любом другом месяце.

Индекс

Индекс Мосбиржи значительно снизился с 3 217 до 3 142 пунктов. Хотя глобально уже 17 недель индекс не может ни упасть, ни вырасти. Сдерживающим фактором выступают курс рубля, цены на нефть, ухудшения прогнозов по банкам и высокая ставка ЦБ, а поддерживающим — декабрьские дивиденды и оптимизм частных инвесторов.

IPO Совкомбанка

Вслед за IPO Евротранс и Южуралзолото на биржу идёт новый банк впервые за 8 лет! Я подробно рассказал про IPO Совкомбанка — читайте! Мне банк показался достаточно интересным для участия, заявку подал. Цель не спекулятивная, хочу долгосрочно инвестировать в эту компанию, у меня в портфеле только Сбер сейчас из финсектора, так что будет 2 банка.

Дивиденды

Все дивиденды на декабрь объявлены, новых на этой неделе не объявляли. Возможно, будут ещё, но разве что на январь. В последний дивидендный вагон уже не заскочить по ВУШ, Ростелекому, Селигдару, Позитиву и Авангарду. Но переди много ещё отсечек.

Вот все оставшиеся декабрьские:

Интереснее всего Лукойл, ЭсЭфАй и Газпром нефть, а также Новабев за квартал. Год вышел отличный для дивидендных инвесторов, из топ-10 сразу 5 компаний побили рекорды в в 2023.

Также есть дивидендные прогнозы. От Альфа-Банка, от Сбера, от Газпромбанка, от БКС(самый новый).

Новые облигации

Разместились/собрали заявки: Терра Пласт (лесенка, но купоны солидные), Металлоинвест, Роял Капитал, Сибнефтехимтрейд, Аэрофьюэлз, Саммит, Новосибирская область и другие. Я не участвовал ни в одном размещении кроме Аэрофьюэлз, жду более интересные выпуски и хочу пополнить запас замещаек.

Пока что покупаю LQDT. Также появился новый фонд валютных бондов для неквалов от Тинькофф «Локальные валютные облигации» — написал про него и сравнил с фондом «Замещающие облигации» для квалов. Второй имхо интереснее, подробнее читайте по ссылке.

Также на очереди: Россети Центр, Икс 5, Фармфорвард, Сегежа, Борец, Эр-Телеком, ЭТХ. Что-то из них разберу, не пропустите. Точно не Россети, Фармфорвард, Икс 5 и Сегежу. В них участвовать не вижу смысла вообще по разным причинам.

Индекс RGBITR за неделю упал на 0,2% с 618,18 до 616,64. Ожидаем декабрьское заседание ЦБ по ключевой ставке.

Недвижка на максимумах

Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а недвижка опять растёт, и рост уже почти на максимуме. Ещё чуть-чуть! Двух тысяч рублей не хватает до рекорда в 288 000 рублей за метр по индексу MREDC. Но нужно учесть, что это Москва.

По СберИндексу цены уже максимальные в среднем по РФ. 142 000 за метр в новостройках. Предыдущий максимум — 136 000. Льготные ипотеки кому ещё надо?

Биткоин хо-хо-хо

Биткоин продолжает расти, 38 700+ за штуку. Эх, а так хочется его купить снова по 25 000. Эфир отстаёт, но несильно. Эксперты ожидают либо ракету, либо братный туземун. Проверим, какой подарок КриптоСанта приготовит нам к новому году.

Что ещё?

СПб Биржа — импотент и врунишка, всё в блоке до сих пор. Дружественная цепочка, говорили они.

15 декабря заседание по ключевой ставке. Прогноз: 15%, 15,5% или 16% с равной вероятностью. Выше 16% — вероятность ниже.

Вовсю пользуюсь 8 категориями кэшбэка в Альфе. Не лучшими, к сожалению, в этот раз, без супермаркетов. Где-то они сейчас есть? В Тиньке тоже выбрал, но там всё равно слабее.

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