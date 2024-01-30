Пополнил ИИС на 100 000 в январе. Что купил?

Январь близится к завершению, а вместе с ним и ежемесячный бюджет на инвестиционные покупки. В прошлый раз в первой части акцент был больше на акциях, а часть бюджета я оставил на облигации, ожидая, что появится что-то интересное. В принципе, я не ошибся.

Как я писал, пополнение ИИС было на 100 000, впереди февральский отпуск в горах, так что больше пополнить нет возможности. Но всё по плану, в феврале в планах такое же пополнение и выполнение KPI по ИИС на 50% из годовых 400 000. Весь составной портфель приближается к отметке в 3,1 млн, точнее посчитаю в отчёте 1 февраля, не пропустите.

Вообще, в планах на этот год пополнение ИИС и БС на 1,2 млн. Кроме пополнения, естественно, в планах и покупки.

У меня есть план, и я его придерживаюсь

Я действую по плану, который описывал в конце декабря:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Газпром и Сбер по 10% портфеля акций.

Татнефть, Роснефть, Магнит, Газпром нефть и Яндекс по 5% портфеля акций.

ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО по 3% портфеля акций.

Далее — остальные акции суммарно на 10%.

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Облигации (40%), замещайки (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

В облигациях у меня высокая диверсификация, стараюсь брать большую часть на размещениях, но и вторичный рынок стороной не обхожу. Кроме пополнения, приходили купоны и дивиденды, так что сумма вышла достаточная.

Что купил в первой половине января? (подробнее тут)

Сургутнефтегаз-ао — 200 акций (это был рандом)

Совкомбанк — 700 акций

Лукойл — 1 акция

Новатэк — 6 акций

Газпром — 50 акций

Северсталь — 3 акции

Татнефть-ао — 10 акций

СТМ 1Р3 — 5 облигаций

Трансфин-М 1Р4 — 5 облигаций

СФО ВТБ РКС1 — 5 облигаций

ГМК Норникель 1Р6CNY — 1 юаневая облигация

Остальные деньги (порядка 25 000) пока в Ликвидности под новые размещения

Что купил в этот раз?

СибАвтоТранс 1Р3 — 2 облигации на размещении (аллокация подвела)

Камаз БО-П11 — 5 облигаций на размещении

Аквилон Лизинг Р3 — 4 облигации на размещении

МСБ-Лизинг 2Р5 — 2 облигации

ПЗ Пушкинское 1Р2 — 4 облигации на размещении

Мой Самокат БО-01 — 8 облигаций на размещении

Русал 1Р6 CNY — 1 юаневая облигация (пока в заявке на размещении)

Фонд AKME — 6 штук

ЗПИФ Парус ЛОГ — 5 штук

Делимобиль на IPO — 16 акций (пока в заявке)

По юаньке Русала вчера был пост с разбором. Она стала (станет после исполнения заявки) второй вслед за ГМК. СибАвтоТранс и ПЗ Пушкинское, как и Мой Самокат, тёмные лошадки, последний вообще без рейтинга, но купон 20%. Долю таких облигаций у себя в портфеле я стараюсь не раздувать, чтобы не было больно. Диверсификация, все дела.

Мой Самокат — это как ВУШ, только не как ВУШ. Аренда долгосрочная, можно взять на месяц, самокат привезут, научат и заберут, когда срок закончится.

Пара слов про юаневые облигации

Чтобы покупать юаньки, приходится сначала покупать сами юани. То есть, дважды платить комиссию. На моём тарифе в Альфе после перевода из ВТБ терпимо выходит (0,05% или 6 рублей с копейками за 1000 юаней). Интересно будет посмотреть комиссию за размещение, за ГМК на вторичке 8 рублей с копейками взяли. Приемлемо, более чем.

В ближайших планах: сгонять в отпуск в первой половине февраля на Красную Поляну 🏂, потом уже продолжать инвестиционную деятельность в соответствии со стратегией.

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