Свежие облигации: ДАРС-Девелопмент на размещении

Небольшая передышка между лизинговыми облигациями, и тут… опять стройка! Эмитент довольно любопытный — кажется, что это самый незакредитованный девелопер, присутствующий на рынке облигаций. ДАРС пришёл за деньгами инвесторов на 2 года, да ещё и с крепким купоном. Посмотрим, что там за бетонными стенами.

За последние полтора месяца было несколько хороших выпусков от прорабов: ЛСР, Сэтл, и Легенда, которая перенесла размещение, но должна рано или поздно вернуться с новой датой. Если же говорить про другие сегменты, то есть ещё Интерлизинг, Элемент Лизинг и Контрол Лизинг (сможете догадаться по названиям, что за отрасль?) И впереди ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Объём выпуска — 1 млрд. Ориентир купона: 17,5–18% (YTM до 19,25). Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг ВВВ- от Эксперт РА (июль 2023).

ДАРС-Девелопмент — материнская компания Группы «Дарс-Девелопмент», специализирующейся на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга в 5 регионах России, включая Ульяновск, Волгоград, Уфу, Москву, Хабаровск. Тикер: 🏗👷 Сайт: https://dars.ru

Выпуск: ДАРС-Девелопмент-001Р-02

Объём: 1 млрд

Начало размещения: 19 апреля 2024 (сбор заявок до 16 апреля)

Срок: 2 года

Купонная доходность: 17,5–18%

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему ДАРС-Девелопмент? Они наконец-то начали строить в Москве?

Да, что-то такое в Москве должны в ближайшем будущем построить, а пока что по итогам 2023 года ДАРС занял 28 место в рейтинге ЕРЗ.РФ по объёму ввода жилья. За минувший год компания переместилась сразу на 26 позиций — с 54 на 28 место. Рост стал возможен благодаря успешной реализации проектов комплексного развития территорий (всероссийская реновация, если кто не понял). Также начато освоение ещё четырёх столичных площадок.

Девелопер занимает первое место в топах застройщиков в Волгоградской и Ульяновской областях имея 30% долю рынка. Ульяновск — домашний регион, именно там всё начиналось. В Хабаровске и Уфе доли 8% и 5% соответственно.

Компания имеет грандиозный план в ближайшие три года расширить своё присутствие в пяти регионах, а по итогам 2025 года — войти в ТОП–20 застройщиков РФ.

Достижения застройщика были представлены на стенде Минстроя РФ на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Красиво, мощно, основательно, инвесторы тоже оценили.

За 2023 год компания продемонстрировала фантастический рост операционных показателей. Объём продаж первичной недвижимости увеличился по сравнению с 2022 годом на 126% до 22,4 млрд рублей. Средняя цена квадратного метра выросла на 32% до 102,4к, в 2022 составляла 77,3к. Впрочем, это тренд среди всех застройщиков — недвижимость всегда только и делает, что дорожает.

По данным управленческой отчётности, этот рост — лишь цветочки, а ягодки мы увидим совсем скоро. Выручка подросла на 75%, составив 20 млрд (11,4 млрд в 2022), EBITDA выросла на 58% до 3 млрд (1,9 млрд в 2022), чистая прибыль увеличилась на 53%, достигнув 2,3 млрд (1,5 млрд. в 2022). За отчётный период рентабельность по EBITDA составила 15%. В планах — увеличить её до 18%, а выручку ДАРС планирует увеличить на треть, как и прибыль. Вполне реалистично, если только кто-то будет покупать новостройки. Ипотеки пока что переживают не лучшие времена. Обеспеченность земельным банком — более 7 лет или 3,2 млн квадратных метров.

Ну и стоит рассказать про самое удивительное, что есть у нашего героя. Компания имеет очень комфортную долговую нагрузку, показатель Чистый долг/EBITDA сократился за 2023 год с 0,8 до 0,3. Все котлетеры и туземунщики уже представляют, как они набивают карманы долгами ДАРСа. Ещё раз: не три, а ноль три! Уникальный случай, им бы Апри купить, может быть, смогли бы научить их работать.

Но не всё так гладко. Из анализа аудиторского заключения по РСБУ следует, что компания имеет существенные остатки дебиторской задолженности контрагентов, занятых строительством. Ряд контрагентов испытывает финансовые трудности, и существует риск непогашения этой задолженности. Лучики финансового облегчения им, пусть справляются с проблемами.

На сегодняшний день в обращении находится один выпуск облигаций объемом 1 млрд с датой погашения в 2025 году, купон составляет 15% (YTM 18,66%). Это позволяет надеяться на купон как минимум в 17,5%. Если придираться, то хотелось бы модных ежемесячных купонов и срок 3 года, но и так отлично. Участвую, на небольшую долю, во имя диверсификации.

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