Инвестиции в недвижимость: новый ЗПИФ Рентал ПРО от создателей ПНК-Рентал. IPO в конце мая – начале июня

«Можем повторить!» — сказали ребята из «А класс капитал» и решили, что пора выводить на биржу новый фонд. С названием долго не думали. Был ПНК-Рентал для всех, а будет Рентал ПРО для квалифицированных инвесторов. Был фонд с пассивным управлением, а будет фонд с активным управлением. Собрал известную информацию и свои мысли по новому фонду.

Другие фонды недвижимости, про которые я уже писал:

Не пропустите новые обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там не только про недвижимость, но и про дивидендные акции и облигации.

Что, где, когда?

Паи планируют разместить в конце мая – начале июня, проведут IPO, после которого раздадут покупочки. Цена пая предварительно 986 рублей. Объём IPO составит более 25 млрд рублей. ISIN: RU000A108157. УК — «А класс капитал».

Доступность — только для квалов, потому что в фонде активное управление. То есть, он будет покупать, сдавать, продавать помещения (склады, ЦОДы), причём без привлечения кредитов в отличие от Паруса.

Внутри фонда сейчас находится ЦОД Технопарк Медведково — топ-3 по мощности в РФ. Его продадут, а деньги поделят. Далее УК планирует покупать у ПНК склады, сдавать их и время от времени перепродавать. Полагаю, что их может быть много разных, но в этом году, допустим, штуки 3–4 добавят.

Доход будет выплачиваться ежемесячно как с ренты, так и с прибыли от перепродажи. Дело не быстрое. То есть, тут можно как раз вспомнить ПНК-Рентал, который продали, а деньги выплатили пайщикам. Но там кроме одной коробки ничего не было, а тут их будет много, на смену проданным придут новые купленные. Инвестировать в этот фонд следует с длинным горизонтом.

Важно отметить, что УК плотно работает с ПНК, покупая у них склады ещё на этапе строительства, что дешевле. А комиссию будут брать 3% от дохода — в 10 раз ниже рынка. Ну фантастика же! Также паи будут доступны юрлицам.

Какая будет доходность?

Обещают 22%. 14% с ренты и 8% от роста СЧА. В 14% с ренты вполне верится, именно столько платил ПНК-Рентал. СЧА может расти или падать, но на бирже цена найдёт саму себя справедливую, исходя из конъюнктуры рынка.

Ещё раз вспомним про ПНК-Рентал. Почему инвесторы смогли хорошо заработать на закрытии фонда? Во-первых, все паи были проданы, а рынок установил, что приемлемой доходностью будет 11%, так как ключ был низким. Паи выросли, гуд. Сбер купил сарай, инвесторам заплатили. Но сегодня ставка 16%, а значит доходность на уровне ОФЗ. И никого не волнует никакое активное управление. Значит после размещения цена может пойти вниз? Может. А может и не пойти.

Биржа — хорошая история для того, чтобы продать дороже, но может потребоваться непонятно какое время, чтобы сделка стала выгодной. Непонятно, какое будет отклонение стоимости пая от СЧА. Это зависит в том числе от маркетмейкера. Сейчас оценка объектов недвижимости находится в низкой части цикла. Разворот ДКП обязательно приведёт к переоценке СЧА.

По оценке аналитиков Альфа-Банка, потенциал роста паёв Рентал ПРО до конца года составляет 34% от цены размещения. Ожидаемая доходность за три года — 22% годовых.

Дефицит

Не буду много писать про дефицит коммерческой недвижимости. Её не хватает как в Москве и СПб, так и в регионах. Строить огромные коробки будут и дальше. В ближайшие несколько лет дефицит будет оставаться. Все эти вот Озоны, ВБ и прочие Сбермегамаркеты будут там хранить товары. И не только они на самом деле. Перспективная история, но рынку всё равно важнее всего доходность. И сравнивать её он будет с альтернативными инструментами.

Лучше всех?

Пока что Рентал ПРО выглядит действительно лучше всех конкурентов. У меня под недвижимость выделено 10% портфеля, так что буду участвовать в IPO. И после IPO также буду участвовать.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в недвижимость, дивидендные акции и облигации.



