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igotosochi
Инвестиции

Как откладывать 200–300 тысяч рублей в месяц, а главное зачем?

Каждый раз, когда я пишу о том, что инвестировал за месяц 200 000 рублей, многие интересуются, как вообще так бывает, где столько платят и кем нужно работать, чтобы зарабатывать столько, чтобы была возможность откладывать больше, чем тратить. Ок, отвечаю.
Как откладывать 200–300 тысяч рублей в месяц, а главное зачем?
Иллюстрация: Kevin Bhagat/Unsplash

Сначала коротко:

  • лучше работать;

  • больше зарабатывать;

  • меньше тратить;

  • разницу между заработанным и потраченным откладывать (инвестировать);

  • repeat.

Для улучшения условий по работе есть классная штука — hh. А теперь более развёрнуто.

Вообще, заметил, что фокус вопросов сместился. Когда я пополнял портфель на 50–100 тысяч в месяц, больше было комментариев о том, что я ненормальный, что инвестирую в какие-то акции и облигации 1–2 средние зарплаты в месяц. От 200 начинают спрашивать, где вообще столько зарабатывать, и пофиг, что я ненормальный админ телеграм-канала про инвестиции.

Кем я работаю?

Я диджитал-маркетолог.

Это не значит, что все маркетологи много зарабатывают (хотя я не считаю, что много зарабатываю). Бежать переучиваться из условного юриста в маркетолога точно не рекомендую, ведь условные юристы могут зарабатывать не меньше. Я работал в рекламных агентствах и инхаус, у меня серьёзный опыт, за который готовы платить. И есть люди, которые зарабатывают в найме намного больше меня. Не говоря уже про тех, кто занимается бизнесом. Айтишники, пилоты и стоматологи тоже в среднем зарабатывают намного больше маркетологов.

Кем нужно работать, чтобы платили больше?

Если говорить про работу не на себя, есть огромный ряд профессий, которые оплачиваются более-менее неплохо в зависимости от грейда. Ну, к примеру, ИТ-архитектор, пилот, стоматолог, инструктор по горным лыжам — абсолютно разные специалисты, которые обладают совершенно разными скилами. Конечно, нужно долго учиться, много работать, чтобы расти вширь, а потом и вверх. Так что единой для всех таблетки тут нет, но этот путь доступен всем, кто готов развиваться. На кого-то можно переучиться, но на условного капитана танкера условный дизайнер переучиться сможет с большим трудом, как и наоборот. Не все специальности всем подойдут, даже такая хайповая тема как тестировщик ПО.

Дальше — руководящие должности. Группхед, тимлид, начальник отдела, директор департамента — как бы должность ни называлась, она про умение управлять командой, выстраивать процессы и брать на себя ответственность. Тут ещё сильнее нужно расти вширь, а потом тоже вверх. Это подходит не всем.

Можно пробовать себя в бизнесе, я в этом ничего не понимаю от слова совсем, так что это тоже подходит не всем. Это отдельная вертикаль, про которую пусть расскажут бизнесмены.

Можно попробовать себя в торговле товарами или своими услугами, быть фрилансером, трезвым сантехником или курьером — тут у людей обычно заниженное понимание по возможному доходу. Курьеры зарабатывают и по 250 тысяч, не говоря уже про сочинских таксистов. Сколько зарабатывают блогеры, лучше вообще даже не знать.

Переобучаться или развиваться по имеющемуся направлению — без понятия, я вот в своё время пробовал стать программистом. Не стал.

Как найти работу, где больше платят?

Например, на hh, по знакомым, в другом городе (и что ты мне сделаешь?), после переобучения, подняв жопу с дивана.

Ещё что добавить? Во-первых, всегда есть вакансия, где будут платить больше за то же самое. Во-вторых, всегда есть дельта, в рамках которой можно себя продать, и нужно здраво оценивать верхнюю планку, не соглашаясь на нижнюю. В-третьих, можно получать больше денег или больше опыта, который поможет получить больше денег.

Ключевые качества

Если с хард-скиллами всё более-менее понятно (работай, изучай, повышай квалификацию), то для многих людей проблемой становятся софт-скиллы. Я бы выделил ключевые качества, которые нужно прокачивать: коммуникации, проактивность, понимание нужд бизнеса и структурный подход. Это база. У верхнего стаффа, кто туда доберётся, качеств должно быть побольше.

Также крайне важное качество — умение искать возможности, а не оправдания.

Ок, заработали, а зачем откладывать?

Нисколько никого не призываю откладывать, но если очень хочется, то почему нет, если да? Я создаю капитал/пенсионный фонд/подушку безопасности — не суть, как оно называется, главное, что в этом есть смысл. По моему мнению. Я создаю капитал, который должен будет работать на покупку недвижимости. Также он должен улучшать качество жизни. Функция сохранения и умножения денег тоже есть. Наличие денег — это также подушка безопасности, обеспечение себя на пенсии или дикий кутёж (кому что ближе). Об этом любой инфоцыганин на любом углу расскажет.

Я не придерживаюсь философии сверхэкономии и того, что важнее меньше тратить, чем больше зарабатывать. Больше зарабатывать — эффективнее, поскольку снизить траты можно максимум до сохранения 100% дохода, а порог заработка условно безграничен. Зарабатывая 100 рублей, можно сберечь максимум 100 рублей, а зарабатывая 200 рублей, можно сберечь и 100 рублей, и что-то сверх.

Чуть не забыл. Рассказывать о том, что возможно, а что невозможно, намного проще, чем проверить, что реально возможно, а что невозможно.

Резюмируя

Нужно лучше работать, больше зарабатывать, меньше тратить, разницу между заработанным и потраченным откладывать. Для улучшения условий по работе есть классная штука — hh. Спасибопожалуйста. Если знаете какие-то ещё методы, делитесь в комментариях.

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Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Нужно лучше работать, больше зарабатывать, меньше тратить, разницу между заработанным и потраченным откладывать. Для улучшения условий по работе есть классная штука — hh. Спасибопожалуйста. Если знаете какие-то ещё методы, делитесь в комментариях.

    что бы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить.

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