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Инвестиции

ИТ-ипотека Шрёдингера. Конец льгот. Москва и Сочи продолжают дорожать. Что произошло с ценами на недвижку за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи — самых дорогих городах России. Как думаете, где цены выросли сильнее? А что будет с ипотекой? Вот и узнаем. В прошлый раз я смотрел май–июнь. Изучаем, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше.
ИТ-ипотека Шрёдингера. Конец льгот. Москва и Сочи продолжают дорожать. Что произошло с ценами на недвижку за месяц?
Иллюстрация: goodbooking.ru

Я живу в Москве и инвестирую с целью покупки квартиры в Сочи, о чём рассказываю в своём канале (подписывайтесь). Это ежемесячный обзор ситуации с ценами. Поехали.

Сочи (объявления)

Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи.

Данные отсюда: https://sochi.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

Вторичка просто дорожает, в первичке произошёл откат после аномального роста (возможно, это был баг). Тем не менее, на дистанции года зафиксировано подорожание.

Сочи: июнь → июль

  • Первичка: 538к → 500к (-7,1%)

  • Вторичка: 324к → 333к (+2,7%)

Москва (объявления)

А теперь в Москву.

Данные отсюда: https://msk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

Тут цены не падают несмотря ни на что. Москвичей ведь отменой массовых льготных программ не напугаешь, потому что тут одни айтишники.

Москва: июнь → июль

  • Первичка: 374к → 380к (+1,6%)

  • Вторичка: 415к → 419к (+0,9%)

В Москве продано 44% площади, не продано 44%, а по 11% площадям продажи не начаты по данным ДОМ РФ. В Краснодарском крае продано 27%.

Данные отсюда: https://наш.дом.рф/аналитика/реализация_строящихся_квартир

Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.

Реальные сделки

Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC показывает сейчас 299к, на 3к меньше июня. Отскок от максимума на 5к.

Данные отсюда: https://www.moex.com/ru/index/MREDC/technical/

По другим городам индексов ДомКлик нет.

СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички. Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края. По России средняя цена 153к за метр — рост на 1к за месяц.

Данные отсюда: https://sberindex.ru/ru/dashboards/real_estate_deals_primary...

312к за метр в Москве, +2к за месяц. Исторический максимум. Опережает MREDC на 13к (но данные на 30 июня). По Краснодарскому краю средний ценник вырос до 176к — стало на 1к дороже. В целом, по РФ тоже рост со 175 до 176 тысяч за метр.

ИРН показывает 271к по Москве, без изменений.

Данные отсюда: https://www.irn.ru/gd/

Но в долларах всё стабильно. Около 3000 долларов за метр. Цены как в 2006 или в 2017. Вдвое дешевле пика 2008 года.

Данные отсюда: https://www.irn.ru/gd/

Сравнение с другими городами

Я традиционно смотрю ещё на объявления по СПб, Краснодару и Новороссийску. Цены в объявлениях на первичку и вторичку. Москва и Сочи, конечно, вне конкуренции.

Объявления

  • Москва: первичка 380к, вторичка 419к.

  • Сочи: первичка 500к, вторичка 333к.

  • СПб: первичка 257к, вторичка 214к.

  • Новороссийск: первичка 200к, вторичка 152к.

  • Краснодар: первичка 160к, вторичка 129к.

Теперь самое время вспомнить, что массовые льготные ипотеки заканчиваются.

Как взять ипотеку?

Эксперты посчитали, что для покупки двушки в ипотеку под 19,5% нужна зарплата, превышающая среднюю по региону в 2,5–3 раза, а где-то и в 4. К примеру, если взять двушку в Москве за 20 млн, ежемесячный платёж будет 269 тысяч, а необходимая зарплата — 539 тысяч. Средняя в Москве 179 тысяч, но это средняя, а не медианная. В итоге, средний москвич может купить квартиру в Перми.

Кстати, описывал, как застройщики дают льготы. Например, Самолёт предлагает ипотеку от 5,9%. Правда на 2 года. Или 8%, но на 5 лет. Что будет дальше? Правильно, в последующие годы будет 18,6%.

ИТ-ипотека Шрёдингера

Читатель не из сферы ИТ резонно заметит, что есть же ИТ-ипотека. Ипотека-то есть, но лимитов уже нет. Так что даже айтишникам теперь нужно деплоить под двадцатипроцентную ставку.

Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела

Всего я накопил пока что около 4,02 млн с июля 2021 (данные за 1 июля), на 1 августа должно быть около 4,25 млн. Если считать, что квартира стоила 10 млн, теперь она стоит уже 14,11 млн. Месяц назад было 13,73! Важно отметить, что это цены в объявлениях, а в Сочи так много фейков, что реальные цены можно будет узнать только в активной фазе подбора. Ну а пока будем считать, что хватает на 12,91 метра! За эти деньги можно купить два Haval Jolion NEW или скромную квартирку в Великом Новгороде.

Синим цветом — стоимость моей сферической квартиры в сочинском вакууме, а красным — мой финансовый результат. Июль — прогноз. Напомню, что цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры).

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