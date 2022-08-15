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igotosochi
Инвестиции

Недвижка наконец-то рухнула на 1%, ключ 18%, завершился дивидендный сезон, а рубль показал всем чью-то мать. Воскресный инвестдайджест

Эльвира Сахипзадовна преподнесла нам ключевую ставку 18%, ужесточила риторику и сделала инфляции ататат. Инфляция испугалась, а недвижка вообще обвалилась на 1%! Пока эксперты прогнозируют курс доллара по 100, он почему-то 86. Кроме того, закончился дивидендный сезон, ждём новые IPO, а эфир стал падать вместо того, чтобы расти.
Недвижка наконец-то рухнула на 1%, ключ 18%, завершился дивидендный сезон, а рубль показал всем чью-то мать. Воскресный инвестдайджест
Иллюстрация: Hans Vivek/Unsplash

Собрал в посте самое важное, что произошло за неделю, читайте!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Доллар, постой, ты куда?

Зачем-то упал. Курс за неделю снизился с 87,69 до 86,10 руб. за доллар (курс ЦБ 85,56). Юань 12,06 → 11,87 (ЦБ 11,72).

В течение недели рубль укреплялся из-за подготовки к налоговому периоду и выплате дивидендов. В принципе, курс снова комфортный для покупки валюты.

Для тех, кто не брезгует валютой в портфеле, есть долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигации ГТЛК, Акрона и Русала.

Индекс снова падает

Индекс Мосбиржи после вялого роста продолжил снижение, ключевая ставка в целом несёт негатив. Даже компании с низкой долговой нагрузкой и большим запасом кэша не могут переломить тренд. Дивиденды выплачены, но и они не могут пока придать импульс для роста. Итоговое изменение IMOEX за неделю с 3 008 до 2 993. Долларовый РТС вырос с 1 076 до 1 102 на укреплении рубля. 

Я в июле пополнил портфель на 300 000, часть из которых пошли на покупку акций. Считаю 3 000 пунктов хорошим уровнем. О покупках было тут.

Конец дивидендного сезона

Дивиденды выплачены, дивидендов больше нет. Но потихоньку начинают рекомендовать следующие дивиденды, которые будут платить осенью. Пока что ждём Северсталь и ММК.

Актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: Финансовые системы, Пионер Лизинг, ВЭБ РФ, Омега, Мегафон, Элемент Лизинг, Русал USD, Черкизово. Я взял немного Омеги и Элемента.

На очереди: Самолёт, Россети, Азбука вкуса и другие. Самолёт интересен, но если купон будет КС+2,5% или выше, а скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI слегка снизился с 104,38 до 103,53. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. YTM 16,5%+ и возможность роста при развороте ДКП в следующем году. В этом разве что падения ждём.

Полезное про облигации:

Долгожданный обвал недвижимости! На 1%

ЪУЪ отмена льготных ипотек! Заставила обвалиться цены на недвижку! MREDC рухнул со своего максимума в 304 000 рублей за метр до 299 000. Ну и кто теперь скажет, что недвижимость всегда растёт?

Ключевая ставка 18% — и точка

Кредиты и депозиты уже заранее подстроились под повышение. Можно выгодно взять кредит под 20–30%, средние депозиты в топ-10 банках в зависимости от сроков от 14% до 16% без учёта капитализации. С капитализацией видел 18,5%. По акциям можно и повыше найти.

Ставка давит на акции и облигации, но тут не вижу смысла повторяться, все и так понимают, как дорогие деньги влияют на различные инструменты.

Зачем подняли ставку? Потому что инфляция. Денег у людей много, нужно это исправить.

Где взять денег?

Пост о том, где взять денег, вызвал небольшой общественный резонанс на разных площадках (особенно на букву П). Любопытно, что согласились со мной не только лишь все;) Если пропустили, вот

Крипта 

То понос, то золотуха. Кстати, как считаете, что из этого страшнее? Там спотовые фонды на эфир, качели и вот это вот всё. Мой криптопортфель колбасило, но за неделю так и осталось 1500 долларов. Но это ерунда, там какие-то отморозки биткоину предсказали цену 2,9 млн к 2050 году. Скриньте!

23 июля на американских фондовых биржах начались торги акциями девяти спотовых ETF на базе криптовалюты Ethereum. Это не помешало эфиру упасть. Даже наоборот.

IPO

На подходе АПРИ. Не участвую. Следом будет КИФА. Тоже предвариетльно планирую пропустить, но ещё не изучал. Аэрокосмический холдинг SR Space оценили в 16,9 млрд в ходе pre-IPO. Наконец-то ракета.

Что ещё?

  • Начались торги акциями православного Яндекса.

  • Финам запустит внебиржевые торги валютой в мобильном приложении. Можно будет купить грязную зелёную бумажку на внебирже.

  • Байден решил оставить в покое подъезды россиян.

  • Начались торги фондом на индекс IPO от Сбера — SIPO.

  • 46% россиян считают инвестиции в недвижимость убыточными. Но 54% с ними не соглашаются!

  • Одобрены экспериментальные биржевые торги криптовалютой под контролем ЦБ.

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