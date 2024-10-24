ЦБ готовится повторить рекорд по ключевой ставке или даже побить его

Аналитики, эксперты и простые граждане ждут повышения ключевой ставки уже в эту пятницу. Сможем повторить? Или Эльвира Сахипзадовна захочет большего?

Консенсус-прогноз у аналитиков — 20%, но ЦБ может поднять ключ и выше. Самый радикальный сценарий предполагает повышение аж до 25%, что шокирует широкие массы и погрузит рынок во тьму. Но такой блэкаут пока что видится сомнительным.

Почему ключевую вообще ставку повысят?

Разницы между 19% и 20% особо нет, но если вспомнить, что почти год жили с 16%, то тут уже есть нюансы. В первую очередь, ЦБ ещё в сентябре давал сигнал о повышении до конца года. Так что все по сути его ждут.

Интереснее всего, естественно, значение нового ключа. Как я уже сказал, консенсус за 20%, но шансы на 21% тоже довольно высоки. 22% тоже ждут, но не выше. Скоро узнаем.

Инфляция

Инфляция не снижается. Да, её отогнали от 9%, но ЦБ хочет 4%. Только вот горизонт этой цели постоянно сдвигается. Инфляция за сентябрь составила 0,48 против 0,2% за август, а с начала года цены выросли на 5,78%, что выше 4,6% в январе—сентябре 2023 года. Сезонно скорректированная инфляция, по оценке ЦБ, в сентябре выросла до 9,8% после 7,5% в августе. Базовая инфляция выросла до 9,1% с 7,7% в августе.

В октябре ожидаемая населением инфляция достигла 13,4%, что является максимумом с начала 2024 года. Ценовые ожидания предприятий в октябре также повысились по данным ЦБ.

Рекордно низкая безработица и номинальный рост зарплат

Безработица в августе третий месяц подряд осталась на историческом минимуме 2,4%. Рост зарплат в июле снова ускорился до 18% г/г после 15,3% в июне. Люди номинально больше зарабатывают и больше тратят, предложение товаров и услуг не успевает за спросом, что выливается в повышенный рост цен.

Нужно только понимать, что зарплаты повышаются не у всех. Даже интересно, многие в этом году стали больше зарабатывать? Пишите в комментариях. Думаю, что это коснулось далеко не всех.

Дефицит бюджета и печатный станок

Дефицит бюджета этого года увеличен на 1,5 трлн рублей, а тарифы ЖКХ в 2025 году вырастут почти на 12% против 6% в предыдущем плане. Печатный станок продолжает печатать деньги, а значит они будут обесцениваться до тех пор, пока на печатном станке на начнут печатать золото или валюту.

Как может замедляться инфляция — большой вопрос. Но у ЦБ других рычагов давления нет. Бизнес будет брать долги и в итоге перекладывать процентные затраты на цены. Люди будут покупать, потому что завтра будет дороже. Ну и далее по кругу. Инфляционная спираль запущена, и только налаживание геополитической обстановки сможет как-то позитивно повлиять на экономику.

Что будет с акциями и облигациями?

Акции и дальше будут находится под давлением, зарабатывать компаниям будет всё сложнее. Экспортёрам будет попроще и тем, у кого мало долгов. До разворота ДКП или чёткого сигнала о её развороте о росте индекса можно лишь мечтать.

Облигации с фиксированными купонами скорректируются, это понятно, а вот что будет с флоатерами — вопрос дискуссионный. Постоянно возрастающая процентная нагрузка будет сказываться на компаниях негативно, и риски дефолтов повышаются. Ещё тщательнее стоит выбирать облигации, обращать внимание на долговую нагрузку и диверсифицироваться.

Что будет с кредитами и депозитами?

Ставки по депозитам будут повышаться, как и по кредитам. Получить кредит можно будет в лучшем случае под 22–23%, но факторов много, и кредит может выйти во все 40%. Ипотеки под 20% и выше берут сейчас только самые отважные. Доля сделок по рыночным условиям менее 10%.

Держать деньги на депозите — здравая идея, там дают более 20–22%. Меньше, чем в надёжных корпоративных облигациях, конечно, но есть налоговая льгота. Так что не стоит игнорировать депозиты.

Как считаете, какую ключевую ставку завтра получим и когда увидим разворот ДКП?

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