Топ-7 лучших дивидендных акций на 2025 год от аналитиков Сбера

Аналитики Сбера обновили свой топ дивидендных акций. Долго не мучились, просто сократили топ-9 до топ-7, убрав из него акции Совкомфлота и Роснефти. Посмотрим, кто остался.

Аналитики SberCIB выбрали только ликвидные акции солидных компаний, никакого нового Ашинского метзавода не обнаружено. Не обнаружены также Икс 5, МТС, префы Сургутнефтегаза и многие другие. Магнита, который прокатил с дивидендами, тоже нет. Зато есть ФосАгро.

Банк Санкт-Петербург

Ожидаемая дивдоходность за 2025 год: 15,4%

БСПб продолжает работать очень эффективно, он показал лучшую доходность среди всех банков за 2024 год.

Татнефть

Ожидаемая дивдоходность за 2025 год: 13,9%;

Благодаря высоким финансовым показателям и вероятному сокращению инвестпрограммы Татнефть сможет платить высокие дивиденды. У меня в портфеле есть.

Лукойл

Ожидаемая дивдоходность за 2025 год: 13,7%;

Невозможно представить ни один топ дивидендных акций без Лукойла, главного дивидендного аристократа РФ. У меня в портфеле в топ-5.

Сбер

Ожидаемая дивдоходность за 2025 год: 12,9%

Аналитики Сбера включили свой банк в топ, но не из скромности, а согласно консенсус-прогнозу СПбМТСБ. Ну и правильно, это же зелёная кэш-машина. У меня в портфеле тоже есть в топ-5.

ФосАгро

Ожидаемая дивдоходность за 2025 год: 12,9%;

В Сбере прогнозируют рост прибыли и свободного денежного потока, но для этого ФосАгро нужен слабый рубль и рост цен на удобрения. У меня в портфеле есть немного.

НЛМК

Ожидаемая дивдоходность за 2025 год: 12,4%;

Кто из металлургов продолжает экспортировать сталь? Конечно же, НЛМК. Благодаря низким затратам на производство даже низкие цены на сталь не помеха, несложно представить, что будет, когда цены вырастут. У меня в портфеле тоже чуть-чуть имеется.

Транснефть

Ожидаемая дивдоходность за 2025 год: 12,3%.

Транснефть обложили повышенными налогами, акции скорректировались, но при текущих котировках дивдоходность остаётся высокой. Отрицательный Чистый долг также внушает оптимизм, как и повышение тарифов на прокачку.

У меня в портфеле есть 5 из 7 представленных в топе акций. А вот Роснефть SberCIB исключил из топа, хотя мне она тоже нравится и присутствует в портфеле. Транснефти и БСПб нет. А у вас что имеется?

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