Топ-7 лучших дивидендных акций от Сбера. Новый

В предыдущей итерации аналитики из SberCIB убрали Совкомбанк и Роснефть, а теперь решили убрать ещё и НЛМК. Почему так произошло? В ближайшее время НЛМК может объявить дивиденды за 2024 год, однако аналитики не наблюдают улучшений на рынке, что связано с низким спросом на сталь. Северсталь уже сказала, что не заплатит, так что в Сбере решили, что и НЛМК может повторить тот же финт.
Почуяв, что их могут уволить, и им придётся искать работу на Хэдхантере, аналитики пришли к выводу, что стоит включить в топ именно эту компанию. Компания извлекает выгоду из текущей ситуации на рынке труда в стране. В SberCIB ожидают, что до 2028 года она будет ежегодно выплачивать дивиденды с двузначной доходностью. Кайф.
Банк Санкт-Петербург
Ожидаемая дивдоходность год: 15,3%
БСПб продолжает работать очень эффективно, он показал лучшую доходность среди всех банков за 2024 год. У меня в портфеле нет.
Лукойл
Ожидаемая дивдоходность за год: 13,4%;
Невозможно представить ни один топ дивидендных акций без Лукойла, главного дивидендного аристократа РФ. У меня в портфеле в топ-5.
Татнефть
Ожидаемая дивдоходность за год: 13,2%;
Благодаря высоким финансовым показателям и вероятному сокращению инвестпрограммы Татнефть сможет платить высокие дивиденды. У меня в портфеле есть.
Headhunter
Ожидаемая дивдоходность за год: 13%;
Работодатели ищут работников, и Хедхантер — основная площадка для поисков. Пока на рынке дефицит кадров, можно ждать хороших дивидендов. А кому нужна новая работа, можно обновить резюме. У меня акций HH нет.
Сбер
Ожидаемая дивдоходность за год: 12,9%
Аналитики Сбера включили свой банк в топ, но не из скромности, а согласно консенсус-прогнозу СПбМТСБ. Ну и правильно, это же зелёная кэш-машина. У меня в портфеле тоже есть в топ-5.
Транснефть
Ожидаемая дивдоходность за год: 12,5%.
Транснефть обложили повышенными налогами, акции скорректировались, но при текущих котировках дивдоходность остаётся высокой. Отрицательный Чистый долг также внушает оптимизм, как и повышение тарифов на прокачку. У меня нет таких акций.
ФосАгро
Ожидаемая дивдоходность за год: 12,1%;
В Сбере прогнозируют рост прибыли и свободного денежного потока, но для этого ФосАгро нужен слабый рубль и рост цен на удобрения. У меня в портфеле есть немного.
Итого, у меня в портфеле есть 4 из 7 представленных в топе акций. Транснефти, HH и БСПб нет. Аналитики Сбера, видимо, решили все акции, которые я бережно покупаю, вычеркнуть из топа, не иначе. Уже трёх недосчитался. Как считаете, кого не хватает в топе? Икс 5, может быть, префов Сургута?
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