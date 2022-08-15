Топ-7 лучших дивидендных акций от Сбера. Новый

В предыдущей итерации аналитики из SberCIB убрали Совкомбанк и Роснефть, а теперь решили убрать ещё и НЛМК. Почему так произошло? В ближайшее время НЛМК может объявить дивиденды за 2024 год, однако аналитики не наблюдают улучшений на рынке, что связано с низким спросом на сталь. Северсталь уже сказала, что не заплатит, так что в Сбере решили, что и НЛМК может повторить тот же финт. Почуяв, что их могут уволить, и им придётся искать работу на Хэдхантере, аналитики пришли к выводу, что стоит включить в топ именно эту компанию. Компания извлекает выгоду из текущей ситуации на рынке труда в стране. В SberCIB ожидают, что до 2028 года она будет ежегодно выплачивать дивиденды с двузначной доходностью. Кайф.

Банк Санкт-Петербург

Ожидаемая дивдоходность год: 15,3% БСПб продолжает работать очень эффективно, он показал лучшую доходность среди всех банков за 2024 год. У меня в портфеле нет.

Лукойл

Ожидаемая дивдоходность за год: 13,4%; Невозможно представить ни один топ дивидендных акций без Лукойла, главного дивидендного аристократа РФ. У меня в портфеле в топ-5.

Татнефть

Ожидаемая дивдоходность за год: 13,2%; Благодаря высоким финансовым показателям и вероятному сокращению инвестпрограммы Татнефть сможет платить высокие дивиденды. У меня в портфеле есть.

Headhunter

Ожидаемая дивдоходность за год: 13%; Работодатели ищут работников, и Хедхантер — основная площадка для поисков. Пока на рынке дефицит кадров, можно ждать хороших дивидендов. А кому нужна новая работа, можно обновить резюме. У меня акций HH нет.

Сбер

Ожидаемая дивдоходность за год: 12,9% Аналитики Сбера включили свой банк в топ, но не из скромности, а согласно консенсус-прогнозу СПбМТСБ. Ну и правильно, это же зелёная кэш-машина. У меня в портфеле тоже есть в топ-5.

Транснефть

Ожидаемая дивдоходность за год: 12,5%. Транснефть обложили повышенными налогами, акции скорректировались, но при текущих котировках дивдоходность остаётся высокой. Отрицательный Чистый долг также внушает оптимизм, как и повышение тарифов на прокачку. У меня нет таких акций.

ФосАгро