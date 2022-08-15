Топ-10 акций по Альфа-рейтингу в феврале 2025

Каждая акция получает интегрированную оценку от 1 до 10 баллов на основе анализа ключевых факторов. Посмотрим, что это за факторы, и топ-10 акций с самой высокой оценкой.
Факторы
1. История торгов и текущий тренд по бумаге. Оценивается динамика цены акции за последние 30 дней и год, направление и сила тренда определяются с помощью технических индикаторов.
2. Дивиденды. Учитывается дивидендная доходность акций за последний год и прогноз на год вперёд. Также рассчитывается индекс стабильности дивидендов DSI, показывающий, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и увеличивает их.
3. Бизнес-показатели. Анализируются ключевые мультипликаторы, такие как прогнозные P/E, P/S и EV/EBITDA, а также темпы роста выручки и прибыли.
4. Потенциал роста. Оценивается вероятность роста цены акций на горизонте 12 месяцев на основе прогнозов аналитиков Альфа-Банка и консенсус-прогнозов рынка.
5. Устойчивость. Анализируется волатильность акций, ликвидность, а также долговая нагрузка компаний (NetDebt/EBITDA), чтобы оценить возможные риски.
Топ-10
Лукойл — 8,8
Потенциал роста 8,9
История торгов 10
Дивиденды 8,5
Устойчивость 10
Бизнес показатели 6,7
Сбербанк-ао — 8,1
Потенциал роста 6,7
История торгов 10
Дивиденды 7
Устойчивость 8,6
Бизнес показатели 8
Сбербанк-ап — 8
Потенциал роста 6,3
История торгов 10
Дивиденды 6,8
Устойчивость 10
Бизнес показатели 7,3
Т-Банк — 7,7
Потенциал роста 8,7
История торгов 9,3
Дивиденды 2,5
Устойчивость 8
Бизнес показатели 10
Мосбиржа — 7,5
Потенциал роста 7,5
История торгов 9,3
Дивиденды 6
Устойчивость 10
Бизнес показатели 4,5
Роснефть — 7,4
Потенциал роста 7,3
История торгов 8,9
Дивиденды 7
Устойчивость 8,9
Бизнес показатели 5,1
Хэдхантер — 7,3
Потенциал роста 9,3
История торгов 5,2
Дивиденды 7,5
Устойчивость 9,5
Бизнес показатели 5,3
Татнефть-ап — 7
Потенциал роста 5,6
История торгов 8,6
Дивиденды 7,8
Устойчивость 7,6
Бизнес показатели 5,5
Яндекс — 7
Потенциал роста 5,3
История торгов 9,3
Дивиденды 2,3
Устойчивость 10
Бизнес показатели 8,1
Эталон — 7
Потенциал роста 9
История торгов 7,3
Дивиденды 5,5
Устойчивость 4,2
Бизнес показатели 8,8
Следующие 5: Позитив — 6,9, Икс 5 — 6,8, Газпром — 6,6, СНГ-ао — 6,6, Татнефть-ао — 6,6.
Даже не хочется знать, как Газпром попал в топ-15, видимо, дальше ещё хуже;) Что есть у меня в портфеле акций: Лукойл, Т-Банк, Сбер-ао, Яндекс, Роснефть, Татнефть-ап и немного Мосбиржа. Очень уж странно выглядит разница оценок у префов и обычки Сбера, но ранее акции и правда отличались друг от друга, сейчас же — идентичные. Эталона и ХХ у меня в портфеле нет. А у вас что есть, чего нет, что планируете купить?
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию