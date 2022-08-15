Топ-10 акций по Альфа-рейтингу в феврале 2025

Альфа-рейтинг от Альфа-Инвестиций учитывает все основные аспекты оценки акций. В её основе — взгляды различных инвестиционных домов, собранные в одном месте. Оценка сочетает анализ прошлых показателей с оценкой будущих перспектив.

Каждая акция получает интегрированную оценку от 1 до 10 баллов на основе анализа ключевых факторов. Посмотрим, что это за факторы, и топ-10 акций с самой высокой оценкой.

Факторы

1. История торгов и текущий тренд по бумаге. Оценивается динамика цены акции за последние 30 дней и год, направление и сила тренда определяются с помощью технических индикаторов.

2. Дивиденды. Учитывается дивидендная доходность акций за последний год и прогноз на год вперёд. Также рассчитывается индекс стабильности дивидендов DSI, показывающий, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и увеличивает их.

3. Бизнес-показатели. Анализируются ключевые мультипликаторы, такие как прогнозные P/E, P/S и EV/EBITDA, а также темпы роста выручки и прибыли.

4. Потенциал роста. Оценивается вероятность роста цены акций на горизонте 12 месяцев на основе прогнозов аналитиков Альфа-Банка и консенсус-прогнозов рынка.

5. Устойчивость. Анализируется волатильность акций, ликвидность, а также долговая нагрузка компаний (NetDebt/EBITDA), чтобы оценить возможные риски.

Топ-10

Лукойл — 8,8

Потенциал роста 8,9

История торгов 10

Дивиденды 8,5

Устойчивость 10

Бизнес показатели 6,7

Сбербанк-ао — 8,1

Потенциал роста 6,7

История торгов 10

Дивиденды 7

Устойчивость 8,6

Бизнес показатели 8

Сбербанк-ап — 8

Потенциал роста 6,3

История торгов 10

Дивиденды 6,8

Устойчивость 10

Бизнес показатели 7,3

Т-Банк — 7,7

Потенциал роста 8,7

История торгов 9,3

Дивиденды 2,5

Устойчивость 8

Бизнес показатели 10

Мосбиржа — 7,5

Потенциал роста 7,5

История торгов 9,3

Дивиденды 6

Устойчивость 10

Бизнес показатели 4,5

Роснефть — 7,4

Потенциал роста 7,3

История торгов 8,9

Дивиденды 7

Устойчивость 8,9

Бизнес показатели 5,1

Хэдхантер — 7,3

Потенциал роста 9,3

История торгов 5,2

Дивиденды 7,5

Устойчивость 9,5

Бизнес показатели 5,3

Татнефть-ап — 7

Потенциал роста 5,6

История торгов 8,6

Дивиденды 7,8

Устойчивость 7,6

Бизнес показатели 5,5

Яндекс — 7

Потенциал роста 5,3

История торгов 9,3

Дивиденды 2,3

Устойчивость 10

Бизнес показатели 8,1

Эталон — 7

Потенциал роста 9

История торгов 7,3

Дивиденды 5,5

Устойчивость 4,2

Бизнес показатели 8,8

Следующие 5: Позитив — 6,9, Икс 5 — 6,8, Газпром — 6,6, СНГ-ао — 6,6, Татнефть-ао — 6,6.

Даже не хочется знать, как Газпром попал в топ-15, видимо, дальше ещё хуже;) Что есть у меня в портфеле акций: Лукойл, Т-Банк, Сбер-ао, Яндекс, Роснефть, Татнефть-ап и немного Мосбиржа. Очень уж странно выглядит разница оценок у префов и обычки Сбера, но ранее акции и правда отличались друг от друга, сейчас же — идентичные. Эталона и ХХ у меня в портфеле нет. А у вас что есть, чего нет, что планируете купить?

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