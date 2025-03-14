🌯 Перекладывают кредитные риски на инвесторов. IPO Jetlend

Итак, очередной продавец лопат появится на бирже, ценовой диапазон IPO — 60–65 рублей за акцию. Это соответствует рыночной капитализации в размере от 6 до 6,5 млрд рублей без учёта средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.
Кто такие?
Jetlend — инвестиционная платформа на которой частные и институциональные инвесторы кредитуют малый и средний бизнес.
Джет был создан в 2018 году, он предоставляет возможность физлицам и юрлицам дать денег владельцам МСБ. С начала работы выдано более 28 млрд рублей в виде займов. Количество активных инвесторов более 63 000, компаний, которым дали денег, в районе 3650. В рамках долгового бизнеса цифры не очень большие. Тот же Займер выдал лишь за прошлый год около 14 миллионов рублей — это эквивалентно половине всех займов через Джет за 6 лет.
Важно отметить, что Jetlend не является финансовым посредником или МФО, что исключает нагрузку на собственный капитал и необходимость формирования резервов. Они не рискуют своими деньгами, перекладывая кредитные риски на инвесторов. Я не про тех, кто купит акции, а про тех, кто даёт в долг ипэшникам. Краудлендинг — это не про инвестиции в классные и модные стартапы, как это было на заре, а место, где хозяин ларька с шаурмой может взять денег, чтобы открыть второй ларёк, под процент, который ниже, чем в банке.
Джет планирует запустить новое направление — краудвенчур, которое откроет для инвесторов возможность участвовать в первичных размещениях акций. Это будет «Фабрика IPO» — брокерский сервис, который позволит инвесторам не только давать ларькам с шаурмой в долг, но и торговать чем-то типа акций ларьков с шаурмой. Сомнительно? Ничего вы в краудвенчуре не понимаете просто.
Показатели
За 9М2024 Джет получил отрицательную чистую прибыль в размере -17,6 млн. Да и раньше прибыль была чуть меньше, чем гулькино сами знаете что. За 2023 год 23,5 млн, годом ранее 16,6 млн. 2021 год тоже был убыточным, чистый убыток -15,1 млн.
Правда выручка растёт огромными темпами. За период с 2021 по 2023 годы выручка по РСБУ выросла почти в 10 раз. Основная выручка идёт от тех, кто приходит просить денег, Джетленд берёт с них комиссию — процент от сделок, как плату за доступ к платформе. Средняя эффективная комиссия выросла с 5,1 до 5,4% за период с 2021 по 2023 год, и до 6,1% в 1П2024 года.
Куда деваются все деньги? В маркетинг. Платформа вынуждена привлекать заёмщиков и инвесторов, чтобы одни брали деньги в долг у других. Рост ключевой ставки привёл к тому, что цена денег сильно выросла, многие владельцы бизнеса пошли туда, где деньги не заставят вернуть, то есть, не в банки, а в краудлендинг.
Показатель Чистый долг/EBITDA по МСФО за 1П2024 года составил 1,7. Не слишком много, чтобы не дать в долг самому Джетленду, но не очень круто, чтобы покупать акции.
Про недовольство инвесторов платформы результатами инвестирования, рост дефолтности заёмщиков и нежелание бизнеса брать деньги под огромные проценты ходят легенды, так что времена для краудлендинга не очень. Кто знает, быть может, IPO — это единственный способ выжить.
Дивиденды
Джет планирует утвердить дивполитику и платить не менее 25% чистой прибыли по МСФО после 2026 года. По мере укрупнения бизнеса и увеличения рентабельности компания планирует увеличить коэффициент выплат до 50-75% от чистой прибыли по МСФО. При учёте, что прибыль отрицательная, акционеры скажут спасибо за то, что не нужно будет им самим выплачивать дивиденды Джетленду.
IPO
Общий размер IPO может составить до 1 млрд рублей, а доля акций в свободном обращении — до 14%. Всего-то 1 млрд, грустно даже по меркам третьего эшелона, настоящий рай для спекулянтов. Предполагается, что основную часть предложения составит дополнительная эмиссия акций в объёме до 650 млн рублей.
Ценовой диапазон IPO — 60–65 рублей за акцию. Это соответствует рыночной капитализации в размере от 6 до 6,5 млрд рублей без учёта средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.
Цифра видит справедливую цену акции в диапазоне 26–67 рублей за штуку. Я справедливую стоимость не вижу от слова совсем, поскольку никакого интереса к компании не испытываю.
Кредитный рейтинг Джетленда BB+. У того же Займера BBB-, а его акции сейчас торгуются на треть ниже цены IPO. И у него миллиардная чистая прибыль при капитализации в 15+ млрд, дивиденды и вот это вот всё.
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