🌯 Перекладывают кредитные риски на инвесторов. IPO Jetlend

Jetlend — инвестиционная платформа на которой частные и институциональные инвесторы кредитуют малый и средний бизнес.

Джет был создан в 2018 году, он предоставляет возможность физлицам и юрлицам дать денег владельцам МСБ. С начала работы выдано более 28 млрд рублей в виде займов. Количество активных инвесторов более 63 000, компаний, которым дали денег, в районе 3650. В рамках долгового бизнеса цифры не очень большие. Тот же Займер выдал лишь за прошлый год около 14 миллионов рублей — это эквивалентно половине всех займов через Джет за 6 лет.

Важно отметить, что Jetlend не является финансовым посредником или МФО, что исключает нагрузку на собственный капитал и необходимость формирования резервов. Они не рискуют своими деньгами, перекладывая кредитные риски на инвесторов. Я не про тех, кто купит акции, а про тех, кто даёт в долг ипэшникам. Краудлендинг — это не про инвестиции в классные и модные стартапы, как это было на заре, а место, где хозяин ларька с шаурмой может взять денег, чтобы открыть второй ларёк, под процент, который ниже, чем в банке.

Джет планирует запустить новое направление — краудвенчур, которое откроет для инвесторов возможность участвовать в первичных размещениях акций. Это будет «Фабрика IPO» — брокерский сервис, который позволит инвесторам не только давать ларькам с шаурмой в долг, но и торговать чем-то типа акций ларьков с шаурмой. Сомнительно? Ничего вы в краудвенчуре не понимаете просто.