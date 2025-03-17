Где дивиденды, Яндекс? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Яндекса

Яндекс — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, чьё головное юридическое лицо зарегистрировано в Калининградской области Российской Федерации, владеющая одноимённой системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Беларуси и Казахстана.

Дивидендная политика

Перед выплатой первых дивидендов в компании сообщили, что Яндекс планирует платить дивиденды на полугодовой основе. Первый дивиденд был в сентябре 2024. 12 марта совет директоров объявил такой же дивиденд, который будет в апреле.

История дивидендов

С 2000 года Яндекс ни разу не выплачивал дивиденды вплоть до 2024 года. Первый дивиденд составил 80 рублей или 1,93%. Следующий дивиденд тоже 80 рублей — 1,8%. При текущих котировках дивдоходность будет составлять 3–4% Средняя дивдоходность других компаний: у СНГ-ап 11,42%, у Газпром нефти 8,1%, у Северстали 9,47%, у Лукойла 8,22%, у Роснефти 5,02%, у Интер РАО 5,32%, у Татнефти-п 9,81%, у МТС 10,92. Яндекс имеет шансы стать дивидендным аристократом, но на это потребуются долгие годы. Сейчас же он только встал на путь истинный.

Ближайшие дивиденды

Ближайшие дивиденды запланированы на 28 апреля, если дивиденды утвердят (а скорее всего их утвердят).

Последний отчёт

Основными источниками доходов являются поиск и портал (31% выручки), онлайн-коммерция (26%) и транспорт (16%). Компания всё активнее входит в еком с Маркетом, Лавкой, Едой и Деливери. Выручка компании за 2024 год увеличилась на 37% по сравнению с 2023 годом, составив 1,095 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 188,6 млрд, увеличившись на 56% г/г. Растут все сегменты: выручка с екома выросла на +58% г/г, поиск и портал дали +26% г/г, райдтех дал +33% г/г. Рост числа подписчиков Яндекс Плюс до 39,2 миллионов, +40% г/г. Яндекс прогнозирует рост выручки в 2025 году на 30% и скорр. EBITDA 250 млрд. Скорректированная Чистая прибыль составила 100,9 млрд (+94%). Долговая нагрузка низкая, показатель Чистый долг/EBITDA по итогам 2024 года составил 0,25.

Допка и облигации

Кроме свежих дивов СД Яндекса решил провести допэмиссию акций в размере до 6 млн штук с целью реализации программы долгосрочной мотивации. Допэмиссия планируется по закрытой подписке в пользу ООО «ЕСОП СПВ» (дочка Яндекса — один из администраторов программы мотивации). Акции будут мотивировать айтишников лучше айтишить. А ещё СД Яндекса утвердил программу облигаций на 350 млрд рублей. В рамках этого лимита компания может разместить несколько выпусков облигаций. Решение об объёме и параметрах каждого выпуска Яндекс будет принимать отдельно. Деньги пойдут на инвестиции в перспективные направления бизнеса. Ещё один качественный эмитент на долговом рынке не помешает.

Такое мы берём?