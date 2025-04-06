Топ-5 дивидендных акций перед дивидендным сезоном от аналитиков Альфа-Банка

Аналитики считают, что хоть дивидендная доходность многих акций в предстоящий сезон будет выше 10%, но не все из них выглядят интересно. Почему? Да всё просто: дивгэпы уронят цены, а выберутся из них не факт, что все.

Но нам повезло, что есть сильные компании, которым не страшны предстоящие выплаты дивидендов. Аналитики выбрали пять акций. Посмотрим, на какие акции взгляд позитивный.

Икс 5

Дивиденд: 638 руб.

Дивдоходность: ~19,2%

После возвращения в православную юрисдикцию Икс 5 уже объявил первый дивиденд и пообещал объявить второй. Компания лидирует по росту среди конкурентов, ну и магазины красивые. Есть в моём портфеле.

Сбербанк

Дивиденд: ~34,8 руб.

Дивдоходность: ~11,4%

Зелёная кэш-машина — это светлое пятно среди всех компаний на Мосбирже. Сбербанк зарабатывает всегда, не то что какой-нибудь ВТБ. За прошлый год прибыль стала рекордной, в этом году рекорд может быть снова побит. Дивиденды объявят уже скоро. Есть в моём портфеле в топе.

Интер РАО

Дивиденд: 0,3538 руб.

Дивдоходность: ~9,7%

Люблю компании, у которых нет долгов, но есть кубышка, у Интер РАО она сопоставима с капитализацией. Процентные доходы растут, вот и дивиденды растут 4 года подряд. Есть в моём портфеле акций.

Банк Санкт-Петербург-ао

Дивиденд: 29,7 руб.

Дивдоходность: ~7,4%

Несмотря на свои размеры, БСПБ уделывает все банки по эффективности. Дело и в дешёвом фондировании, и в большой доле корпоративных клиентов. Дивидендов за год будет два, это первый.

Лукойл

Дивиденд: 541 руб.

Дивдоходность: ~7,4%

Лукойл тоже в этом году заплатит дважды, как и всегда. За вторую половину 2024 более 7%, в декабре этого года заплатит за 1П2025. Если не главный дивидендный аристократ заслуживает место в топе, тогда кто? Вот именно. Есть в моём портфеле в топе.

Кто не попал в топ?

Есть ещё ряд компаний, у которых по мнению экспертов есть сильные сдерживающие факторы, поэтому перспективы их дивидендных акций не такие перспективные. Это МТС, Транснефть, СНГ-ап, Мосбиржа, Башнефть-ап, Ленэнерго-ап.

В целом, с экспертами спорить не буду, все компании из топ-5 мне нравятся. У меня из пятёрки, конечно же, есть Сбер, Лукойл, Икс 5 и Интер РАО. Нет БСПб. Из не попавших в топ есть немного МТС, СНГ-ап и Мосбиржа. Транснефти, Башнефти и Ленэнерго нет. А как у вас?

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