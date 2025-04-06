Топ-5 дивидендных акций перед дивидендным сезоном от аналитиков Альфа-Банка

Но нам повезло, что есть сильные компании, которым не страшны предстоящие выплаты дивидендов. Аналитики выбрали пять акций. Посмотрим, на какие акции взгляд позитивный.
Икс 5
Дивиденд: 638 руб.
Дивдоходность: ~19,2%
После возвращения в православную юрисдикцию Икс 5 уже объявил первый дивиденд и пообещал объявить второй. Компания лидирует по росту среди конкурентов, ну и магазины красивые. Есть в моём портфеле.
Сбербанк
Дивиденд: ~34,8 руб.
Дивдоходность: ~11,4%
Зелёная кэш-машина — это светлое пятно среди всех компаний на Мосбирже. Сбербанк зарабатывает всегда, не то что какой-нибудь ВТБ. За прошлый год прибыль стала рекордной, в этом году рекорд может быть снова побит. Дивиденды объявят уже скоро. Есть в моём портфеле в топе.
Интер РАО
Дивиденд: 0,3538 руб.
Дивдоходность: ~9,7%
Люблю компании, у которых нет долгов, но есть кубышка, у Интер РАО она сопоставима с капитализацией. Процентные доходы растут, вот и дивиденды растут 4 года подряд. Есть в моём портфеле акций.
Банк Санкт-Петербург-ао
Дивиденд: 29,7 руб.
Дивдоходность: ~7,4%
Несмотря на свои размеры, БСПБ уделывает все банки по эффективности. Дело и в дешёвом фондировании, и в большой доле корпоративных клиентов. Дивидендов за год будет два, это первый.
Лукойл
Дивиденд: 541 руб.
Дивдоходность: ~7,4%
Лукойл тоже в этом году заплатит дважды, как и всегда. За вторую половину 2024 более 7%, в декабре этого года заплатит за 1П2025. Если не главный дивидендный аристократ заслуживает место в топе, тогда кто? Вот именно. Есть в моём портфеле в топе.
Кто не попал в топ?
Есть ещё ряд компаний, у которых по мнению экспертов есть сильные сдерживающие факторы, поэтому перспективы их дивидендных акций не такие перспективные. Это МТС, Транснефть, СНГ-ап, Мосбиржа, Башнефть-ап, Ленэнерго-ап.
В целом, с экспертами спорить не буду, все компании из топ-5 мне нравятся. У меня из пятёрки, конечно же, есть Сбер, Лукойл, Икс 5 и Интер РАО. Нет БСПб. Из не попавших в топ есть немного МТС, СНГ-ап и Мосбиржа. Транснефти, Башнефти и Ленэнерго нет. А как у вас?
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