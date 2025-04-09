Где дивиденды, Башнефть? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Башнефти

Дивидендная политика

Дивидендная политика Башнефти предполагает, что компания направляет на выплаты дивидендов не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.

Также Башнефть ориентируется на необходимость поддержания финансовой устойчивости, выполнения ковенант по обязательствам и поддержания умеренной долговой нагрузки (показатель Чистый долг/EBITDA меньше 2).

Примечательно, что дивиденды по обычным и привилегированным акциям платятся одинаковые, при этом префы значительно дешевле обычки.