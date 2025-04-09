Где дивиденды, Башнефть? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Башнефти

Башнефть — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, с 2016 года входит в Роснефть. Её доля в акционерном капитале компании составляет 57,7%. 25% акций принадлежит Республике Башкортостан. Компания осуществляет полный производственный цикл: добычу нефти и газа, их переработку и выпуск нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
Дивидендная политика
Дивидендная политика Башнефти предполагает, что компания направляет на выплаты дивидендов не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.
Также Башнефть ориентируется на необходимость поддержания финансовой устойчивости, выполнения ковенант по обязательствам и поддержания умеренной долговой нагрузки (показатель Чистый долг/EBITDA меньше 2).
Примечательно, что дивиденды по обычным и привилегированным акциям платятся одинаковые, при этом префы значительно дешевле обычки.
История дивидендов
За последние 15 лет лишь в 2021 году Башнефть осмелилась не выплатить дивиденды. А так-то платит исправно. Но 25% по МСФО — это не очень много.
Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024)
ао: 5,9%, 5,8%, 6,2%, 7,4%, 7,7%, 5,8%, 0%, 10,2%, 10%, 8,1%
ап: 8,3%, 8,1%, 9,6%, 9%, 8,9%, 7,4%, 0%, 13,8%, 12,9%, 13%
Средняя доходность за 10 лет
ао: 6,71%
ап: 9,1%
Для сравнения: у СНГ-ап 11,42%, у Газпром нефти 8,1%, у Северстали 9,47%, у Лукойла 8,22%, у Роснефти 5,02%, у Интер РАО 5,32%, у Татнефти-п 9,81%, у МТС 10,92.
Компания выплачивает одинаковые дивиденды по обоим типам бумаг, при этом привилегированные акции дешевле и гораздо ликвиднее.
Ближайшие дивиденды
По итогам 2024 года выплаты могут составить около 146 рублей на акцию. Это около 5,7% дивдоходности по обыкновенным акциям и 11,5% по привилегированным. Дивиденды ожидаются летом (обычно бывают именно в июле).
Последний отчёт
2024 год выдался не лучшим. Выручка составила 1,1 трлн руб. (+10,8% г/г). EBITDA снизилась до 188,6 млрд руб. (-22,6% г/г). Чистая прибыль упала до 103,9 млрд руб. (-41,9% г/г).
Компания отличается высокой степенью закрытости. Башнефть не публикует подробные финансовые отчёты и не активна в инфополе. Но инвесторы любят её с точки зрения дивидендов и с точки зрения принадлежности Роснефти и Башкирии (тоже любят дивиденды).
С точки зрения разницы в ценах и ликвидности префы любят сильнее, естественно. Но вот чёткого понимания, какая справедливая разница в ценах между префами и обычкой, у меня нет.
Такое мы берём?
У меня в портфеле Башнефти нет. Хватает других нефтяников: Лукойл и Роснефть по 10% веса в акциях, ГПН на 5%, немного префов СНГ. Хорошо, что есть из чего выбрать, потому что лично я акции Башнефти покупать не планирую.
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