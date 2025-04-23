Где дивиденды, Банк Санкт-Петербург? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Банка Санкт-Петербург

Последний отчёт

БСПБ бьёт рекорды из года в год, поражая и радуя инвесторов своим ростом. Чистый процентный доход составил 70,6 млрд руб. (+38,8% г/г). Чистая процентная маржа (NIM) за 2024 составила 7%. Чистый комиссионный доход составил 11,6 млрд (-7,1%). Чистый доход от операций на финансовых рынках составил 0,9 млрд (+6,1%).

Выручка выросла на 26,5%, до 94,4 млрд. Операционные расходы выросли не так сильно и составили 25,9 млрд рублей (+9,8% г/г). Отношение издержек к доходам (CIR) за 2024 — 27,5%. Рекорд по чистой прибыли: 50,8 млрд (+7,3% г/г). Рентабельность капитала (ROE) 27,1%.

БСПБ занимает 16 место по объёму активов в РФ и не входит в список системно-значимых кредитных организаций. Но может и войти когда-нибудь. Банк наращивает кредитный портфель, в основном там юрлица.

Высокий ключ помогает, опять же. Банк хорошо заработал на низкой стоимости фондирования. Почти 35% пассивов банка являются «бесплатными», так как размещены на счетах до востребования с минимальными ставками доходности. При развороте ДКП, надеюсь, придумают, как зарабатывать больше.