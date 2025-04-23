Где дивиденды, Банк Санкт-Петербург? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Банка Санкт-Петербург

Банк Санкт-Петербург — один из крупных региональных банков в России. Основан 3 октября 1990 года как Ленбанк, через год переименован в Банк Санкт-Петербург. Занимается кредитованием, расчётно-кассовым обслуживанием, обслуживание юридических и физических лиц, операциями на валютном рынке, рынке межбанковских кредитов, операциями с ценными бумагами. Короче, ведёт себя определённо как банк.
Дивидендная политика
Дивполитика предполагает направление на выплаты от 20% до 50% чистой прибыли по МСФО. По привилегированным акциям предусмотрена выплата не менее 11% от их номинала, то есть не менее 11 копеек на акцию. При этом с 2019 года банк стал выплачивать по префам вдвое больше — 22 копейки.
История дивидендов
С 2008 года БСПБ исправно платит дивиденды по обычным акциям, и они за это время выросли фантастически. Если в 2008 году дивиденд был 0,14 рубля, то в 2024 — более 50 рублей. А мегадивиденды начались с 2022. Префы же низкодивидендные. В среднем менее 1%, нет смысла даже смотреть.
Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024) ао: 4,9%, 1,86%, 1,72%, 3,2%, 6,85%, 5,73%, 6,04%, 11,41%, 19,41%, 13,85%
Средняя доходность за 10 лет ао: 6,71%
Для сравнения: у СНГ-ап 11,42%, у Газпром нефти 8,1%, у Северстали 9,47%, у Лукойла 8,22%, у Роснефти 5,02%, у Интер РАО 5,32%, у Татнефти-п 9,81%, у МТС 10,92, у Башнефти-ап 9,1%.
Ближайшие дивиденды
Наблюдательный совет банка рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2024 года в размере 29,72 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля — на одну привилегированную. Дата, до которой нужно успеть купить акции, чтобы иметь право на дивиденды, 2 мая 2025 года.
Последний отчёт
БСПБ бьёт рекорды из года в год, поражая и радуя инвесторов своим ростом. Чистый процентный доход составил 70,6 млрд руб. (+38,8% г/г). Чистая процентная маржа (NIM) за 2024 составила 7%. Чистый комиссионный доход составил 11,6 млрд (-7,1%). Чистый доход от операций на финансовых рынках составил 0,9 млрд (+6,1%).
Выручка выросла на 26,5%, до 94,4 млрд. Операционные расходы выросли не так сильно и составили 25,9 млрд рублей (+9,8% г/г). Отношение издержек к доходам (CIR) за 2024 — 27,5%. Рекорд по чистой прибыли: 50,8 млрд (+7,3% г/г). Рентабельность капитала (ROE) 27,1%.
БСПБ занимает 16 место по объёму активов в РФ и не входит в список системно-значимых кредитных организаций. Но может и войти когда-нибудь. Банк наращивает кредитный портфель, в основном там юрлица.
Высокий ключ помогает, опять же. Банк хорошо заработал на низкой стоимости фондирования. Почти 35% пассивов банка являются «бесплатными», так как размещены на счетах до востребования с минимальными ставками доходности. При развороте ДКП, надеюсь, придумают, как зарабатывать больше.
Такое мы берём?
Мне очень нравится БСПБ, но у меня в портфеле другие банки (Сбер, СКБ, Т) уже занимают большую долю.
Если бы не они, с удовольствием бы взял питерских банкиров. Возможно, Санкт-Петербург на развороте ДКБ будет смотреться слабее других банков, но скажите честно, этот разворот ДКП — он сейчас с нами в этой комнате?
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