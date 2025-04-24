😈 Дезинфляционный тренд недостаточно устойчив для разворота ДКП, но все ждут сигнал. Как долго ключевая ставка останется на уровне 21%?

Каким будет сигнал?

Если бы не торговые войны, аналитики могли бы поспорить о движении ключа, но теперь им приходится спорить лишь о сигналах.

Из факторов, годных для мягкого сигнала, у нас есть мощное укрепление рубля. Ещё один важный сигнал — замедление темпов роста денежной массы М2 в последние месяцы.

Но инфляционные ожидания населения всё равно растут. Во-первых, народ не проведёшь, цены в магазинах идут вверх. Во-вторых, девальвация рубля неизбежна. 13,1% — вот такая ожидаемая населением инфляция.

Снижение экономической активности оказалось недостаточным, бизнесу же нужно где-то брать деньги, а вместо кредитов можно поднимать цены. Инфляция показывает неустойчивый тренд. За последнюю неделю она составила 0,09%, но не так давно мы видели 0,23%, а годовая 10,34% — выше, чем в конце 2024 года.

Прошлый сигнал был умеренно жёстким. В этот раз он будет либо умеренно жёстким, либо нет — завтра узнаем. А вот банки пытаются убедить всех в том, что разворот ДКП близок, снижая проценты по кредитам и вкладам, но на самом деле просто стало меньше желающих набрать долгов под 30–40%. Нужно свежее мясо.