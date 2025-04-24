😈 Дезинфляционный тренд недостаточно устойчив для разворота ДКП, но все ждут сигнал. Как долго ключевая ставка останется на уровне 21%?

А консенсус-прогноз у аналитиков и прочих экспертов — опять 21%. Дезинфляционные процессы движутся вяло, а тут ещё добавились риски из-за торговых войн. Все ждут ослабления рубля, который в ответ на ожидания укрепляется.
Может ли ставка измениться? Да, но вероятность этого мала. Несмотря на то, что глобально 20% или 22% ничего не изменят. А к 21% все уже привыкли. Так зачем же нарушать баланс? С другой стороны, в декабре консенсус-прогноз вообще не сбылся.
Каким будет сигнал?
Если бы не торговые войны, аналитики могли бы поспорить о движении ключа, но теперь им приходится спорить лишь о сигналах.
Из факторов, годных для мягкого сигнала, у нас есть мощное укрепление рубля. Ещё один важный сигнал — замедление темпов роста денежной массы М2 в последние месяцы.
Но инфляционные ожидания населения всё равно растут. Во-первых, народ не проведёшь, цены в магазинах идут вверх. Во-вторых, девальвация рубля неизбежна. 13,1% — вот такая ожидаемая населением инфляция.
Снижение экономической активности оказалось недостаточным, бизнесу же нужно где-то брать деньги, а вместо кредитов можно поднимать цены. Инфляция показывает неустойчивый тренд. За последнюю неделю она составила 0,09%, но не так давно мы видели 0,23%, а годовая 10,34% — выше, чем в конце 2024 года.
Прошлый сигнал был умеренно жёстким. В этот раз он будет либо умеренно жёстким, либо нет — завтра узнаем. А вот банки пытаются убедить всех в том, что разворот ДКП близок, снижая проценты по кредитам и вкладам, но на самом деле просто стало меньше желающих набрать долгов под 30–40%. Нужно свежее мясо.
Каким может быть сигнал?
Например, «рассчитываем, что сможем снизить ставку до конца года» — это позитивно. А вот «нужно дождаться устойчивого снижения инфляции» или тем более «фактор изменений в мировой торговле может послужить поводом для поднятия ставки в будущем» — это жёстко. Слушаем Эльвиру Сахипзадовну внимательно.
Может ли ЦБ смотреть в будущее? Совершенно не факт, потому что все эти торговые войны, геополитика, крепкий рубль, дешёвая нефть и т. п. — все мы вообще не знаем, что это такое, а если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, поэтому и ЦБ проще выжидать и придумывать сигналы.
Мы на пике по ключевой ставке
Или на плато, которое с нами надолго (вероятно, что до лета или до конца года). RGBI с большим трудом поднимается, но скорее от безысходности. Да, фантастическую доходность выше 30% можно найти только в облигациях проблемных эмитентов, да и среди высококачественных можно наткнуться на мину.
Предкризисное состояние
Но ещё не преддефолтное. Стройка, лизинг и уголь (привет Мечелу) уже заставили свечками все церкви, лишь бы скорее снизили ключ. Экономика ещё не трещит по швам, но постепенно выпадать могут всё более и более важные элементы. Как долго может всё не рушиться при ключе на 21, проверять никто не хочет. Возможно, ЦБ прислушается к стонам и даст мягкий сигнал. Просто чтобы стонали потише.
Что будет с акциями и облигациями?
Если ставка не изменится, то сигнал о дальнейшем движении ДКП будет играть важную, но не факт, что критическую роль. Все ждут разворота, он рано или поздно произойдёт. Если сигнал будет позитивным, всё вверх. Если негативным, то геополитические факторы и торговые войны будут доминирующими.
Что будет с кредитами и депозитами?
Ставки по депозитам снижаются, по кредитам тоже, но там ставки заградительные и так. Одним сигналом меньше, одним сигналом больше — существенно ничего не меняется.
Как считаете, какой будет сигнал? Или вообще ставку поменяют?
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