Газпром заплатит дивиденды!? Топ-14 дивидендных акций от Альфа-Банка

10 самых привлекательных компаний, которые уже рекомендовали промежуточные дивиденды

ВТБ

Дивиденд: 25,58 ₽

Дивдоходность: 25,87%

X5

Дивиденд: 648 ₽

Дивдоходность: 19,5%

Московская биржа

Дивиденд: 26,11 ₽

Дивдоходность: 13,06%

Сбербанк

Дивиденд: 34,84 ₽

Дивдоходность: 11,19%

Соллерс

Дивиденд: 70 ₽

Дивдоходность: 9,85%

Интер РАО

Дивиденд: 0,35 ₽

Дивдоходность: 9,8%

Лукойл

Дивиденд: 541 ₽

Дивдоходность: 8,04%

Татнефть-ап

Дивиденд: 43,11 ₽

Дивдоходность: 6,07%

ЭсЭфАй

Дивиденд: 83,5 ₽

Дивдоходность: 6,19%

Татнефть-ао

Дивиденд: 43,11 ₽

Дивдоходность: 6,18%

В этой десятке всё справедливо, хотя вот акции ВТБ покупать перед дивидендами и следующей за ними допэмиссией опрометчиво. Кроме синего банка, у меня в портфеле нет акций Соллерс, ЭсЭфАй и обычных акций Татнефти (префы есть). Итого, из 10 есть 6, а из 14 есть 7 (X5 в обоих списках). ❓Вы готовы к дивидендному сезону? Под чьи дивиденды нужна лопата побольше?

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