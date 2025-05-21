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igotosochi
Инвестиции

Газпром заплатит дивиденды!? Топ-14 дивидендных акций от Альфа-Банка

Пс, дамы и господа, хотите удивительное? Альфа-Банк считает, что Газпром может заплатить дивиденды. Как минимум, надеется на двузначную дивдоходность. Смотрим на дивидендный альфа-выбор.

В Альфа-Банке спрогнозировали дивиденды на 4,6 трлн рублей за 2025 год. А 1,5 трлн будет выплачено во втором полугодии 2025 года в виде промежуточных дивидендов. Аналитики подготовили стратегию на вторую половину года, и в ней есть 5 лучших дивидендных прогнозов. И 10 лучших объявленных историй (но одна компания повторяется, так что всего 14).

5 самых доходных историй 2025 года (прогноз)

X5

  • Прогнозируемый дивиденд: 1166 ₽

  • Дивдоходность: 33,57%

  • Целевая цена на 12 месяцев: 4200 ₽

ЮГК

  • Прогнозируемый дивиденд: 0,15 ₽

  • Дивдоходность: 23,89%

  • Целевая цена на 12 месяцев: 0,74 ₽

Газпром

  • Прогнозируемый дивиденд: 22,95

  • Дивдоходность: 16,01%

  • Целевая цена на 12 месяцев: 183,4 ₽

Банк Санкт-Петербург

  • Прогнозируемый дивиденд: 59,4 ₽

  • Дивдоходность: 15,59%

  • Целевая цена на 12 месяцев: 500 ₽

МТС

  • Прогнозируемый дивиденд: 35,24 ₽

  • Дивдоходность: 15,87%

  • Целевая цена на 12 месяцев: 300 ₽

Приятно видеть, что кто-то верит в народное достояние, которое окрестили уже инородным достоянием. В дополнительные дивиденды Икс 5 кто-то верит, кто-то нет, вот в Альфе верят. От ЮГК ждут фантастические дивиденды, есть некоторые сомнения. По БСПб и МТС вопросов нет. Лично у меня в портфеле есть X5 и немного МТС.

❓Вы как считаете, Газпром заплатит дивиденды?

10 самых привлекательных компаний, которые уже рекомендовали промежуточные дивиденды

ВТБ

  • Дивиденд: 25,58 ₽

  • Дивдоходность: 25,87%

X5

  • Дивиденд: 648 ₽

  • Дивдоходность: 19,5%

Московская биржа

  • Дивиденд: 26,11 ₽

  • Дивдоходность: 13,06%

Сбербанк

  • Дивиденд: 34,84 ₽

  • Дивдоходность: 11,19%

Соллерс

  • Дивиденд: 70 ₽

  • Дивдоходность: 9,85%

Интер РАО

  • Дивиденд: 0,35 ₽

  • Дивдоходность: 9,8%

Лукойл

  • Дивиденд: 541 ₽

  • Дивдоходность: 8,04%

Татнефть-ап

  • Дивиденд: 43,11 ₽

  • Дивдоходность: 6,07%

ЭсЭфАй

  • Дивиденд: 83,5 ₽

  • Дивдоходность: 6,19%

Татнефть-ао

  • Дивиденд: 43,11 ₽

  • Дивдоходность: 6,18%

В этой десятке всё справедливо, хотя вот акции ВТБ покупать перед дивидендами и следующей за ними допэмиссией опрометчиво. Кроме синего банка, у меня в портфеле нет акций Соллерс, ЭсЭфАй и обычных акций Татнефти (префы есть). Итого, из 10 есть 6, а из 14 есть 7 (X5 в обоих списках). ❓Вы готовы к дивидендному сезону? Под чьи дивиденды нужна лопата побольше?

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igotosochi

igotosochi

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