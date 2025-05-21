Газпром заплатит дивиденды!? Топ-14 дивидендных акций от Альфа-Банка

В Альфа-Банке спрогнозировали дивиденды на 4,6 трлн рублей за 2025 год. А 1,5 трлн будет выплачено во втором полугодии 2025 года в виде промежуточных дивидендов. Аналитики подготовили стратегию на вторую половину года, и в ней есть 5 лучших дивидендных прогнозов. И 10 лучших объявленных историй (но одна компания повторяется, так что всего 14).
5 самых доходных историй 2025 года (прогноз)
X5
Прогнозируемый дивиденд: 1166 ₽
Дивдоходность: 33,57%
Целевая цена на 12 месяцев: 4200 ₽
ЮГК
Прогнозируемый дивиденд: 0,15 ₽
Дивдоходность: 23,89%
Целевая цена на 12 месяцев: 0,74 ₽
Газпром
Прогнозируемый дивиденд: 22,95
Дивдоходность: 16,01%
Целевая цена на 12 месяцев: 183,4 ₽
Банк Санкт-Петербург
Прогнозируемый дивиденд: 59,4 ₽
Дивдоходность: 15,59%
Целевая цена на 12 месяцев: 500 ₽
МТС
Прогнозируемый дивиденд: 35,24 ₽
Дивдоходность: 15,87%
Целевая цена на 12 месяцев: 300 ₽
Приятно видеть, что кто-то верит в народное достояние, которое окрестили уже инородным достоянием. В дополнительные дивиденды Икс 5 кто-то верит, кто-то нет, вот в Альфе верят. От ЮГК ждут фантастические дивиденды, есть некоторые сомнения. По БСПб и МТС вопросов нет. Лично у меня в портфеле есть X5 и немного МТС.
❓Вы как считаете, Газпром заплатит дивиденды?
10 самых привлекательных компаний, которые уже рекомендовали промежуточные дивиденды
ВТБ
Дивиденд: 25,58 ₽
Дивдоходность: 25,87%
X5
Дивиденд: 648 ₽
Дивдоходность: 19,5%
Московская биржа
Дивиденд: 26,11 ₽
Дивдоходность: 13,06%
Сбербанк
Дивиденд: 34,84 ₽
Дивдоходность: 11,19%
Соллерс
Дивиденд: 70 ₽
Дивдоходность: 9,85%
Интер РАО
Дивиденд: 0,35 ₽
Дивдоходность: 9,8%
Лукойл
Дивиденд: 541 ₽
Дивдоходность: 8,04%
Татнефть-ап
Дивиденд: 43,11 ₽
Дивдоходность: 6,07%
ЭсЭфАй
Дивиденд: 83,5 ₽
Дивдоходность: 6,19%
Татнефть-ао
Дивиденд: 43,11 ₽
Дивдоходность: 6,18%
В этой десятке всё справедливо, хотя вот акции ВТБ покупать перед дивидендами и следующей за ними допэмиссией опрометчиво. Кроме синего банка, у меня в портфеле нет акций Соллерс, ЭсЭфАй и обычных акций Татнефти (префы есть). Итого, из 10 есть 6, а из 14 есть 7 (X5 в обоих списках). ❓Вы готовы к дивидендному сезону? Под чьи дивиденды нужна лопата побольше?
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