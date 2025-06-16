🚢 25,5% на лизинге. Свежие облигации: Универсальная ЛК на размещении. Мчим на восток?

Универсалы — это хорошо, можно взять в лизинг сразу и самовар, и самокат, и самосвал. Удобно. И как раз под разговоры о том, что лизинговым компаниям будет туго, УЛК выходит на биржу с дебютным выпуском. Смотрим, что предлагают универсалы по своему первому выпуску.

🚢 УЛК — компания, работающая с 2002 года. Является одним из лидеров лизингового рынка в Дальневосточном федеральном округе. Входит в топ-15 лизинговых компаний РФ. Универсальна, так как предоставляет в лизинг любое оборудование и технику, от самолётов до грузовых судов. Головной офис находится в Хабаровске.

⭐ Рейтинг: BBB от АКРА (февраль 2025)

Выпуск: УЛК-001Р-01

Объём: 1 млрд

Начало размещения: 19 июня (сбор заявок до 16 июня)

Срок: 2 года

Купонная доходность: до 24–25,5% (YTM до 28,7%)

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Для квалов: нет

🚢 Почему УЛК? Дальний восток становится ближе к инвесторам?

Да, и не только ДВ, ведь компания активно работает и в Сибири, где позиции не слабее, чем на ДВ. Бенефициар — Вадим Губкин, по совместительству гендир, владеет также отелями и ресторанами в регионе. Его называют «скромным миллиардером», и у него есть отель с романтичным названием «Амур». АКРА оценивает структуру как прозрачную, а качество корпоративного управления и риск-менеджмента оценивается на адекватном уровне.

📈 Посмотрим РСБУ за 2024 год. Компания показала сильный рост выручки, которая составила 9,33 млрд рублей (+57% г/г), а также рост ЧИЛ (чистых инвестиций в лизинг) до 40,2 млрд (+31% г/г). Чистая прибыль достигла 2,02 млрд (+4,2% г/г). При этом Чистый долг вырос до 36 млрд. Бизнес растёт, растут и долги, это ж лизинг. Молодцы!

📈 Коэффициент Чистый долг/Капитал составил 4,35 по итогам 2024 года (4,94 в 2023 году). Капитал 8,28 млрд. Раз долговая нагрузка снижается, можно брать новые долги. А то лизинговых компаний на бирже совсем мало.

📈 УЛК сосредоточена на развитии в своих регионах и там активно развивается, портфель увеличился за год на треть. Очевидно, есть большое желание и в других регионах поработать. Ну и правильно, универсальные компании везде найдут себе место. АКРА оценивает качество лизингового портфеля на высоком уровне. УЛК сохраняет низкую величину просроченной задолженности в портфеле. Общее впечатление весьма приятное.

👍 Хорошо как минимум то, что количество эмитентов на бирже становится больше. А если новичок ещё и окажется щедрым на купоны, так быстро найдёт фанатов. Короткий, всего на два года и без амортизации, без оферты. Выглядит крепким. Я поучаствую на небольшую сумму, диверсификацию ведь ещё не запретили. Купон вряд ли будет 25,5%, хотя бы 24%.

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