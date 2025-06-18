🔌 24,5% и 21,5% на энергии. Свежие облигации Энерготехсервис на размещении. Заряжаем портфели?

Если хочется зарядиться энергией, можно выпить кофе или энергетиков. Лично я больше всего люблю Red Bull, хотя пью его раз в год, потому что вредно. А вот насколько вредно не заряжать портфель облигациями от сибирских энергетиков? Давайте смотреть, как раз сразу два выпуска.

Интересует в первую очередь фикс, потому что флоатер только с минималкой в 1,4 млн и только для квалов.

Энерготехсервис — компания, которая занимается управлением проектами распределённой энергетики, энергоснабжением производственных объектов. Решения базируются на газопоршневых, газотурбинных, дизельных электростанциях и оборудовании зелёной энергетики. Обладает собственными производственными и сервисными мощностями, а именно Тюменским заводом энергетического оборудования.

⭐ Рейтинг: BBB+ от Эксперт РА (февраль 2025) и AA от Эксперт РА (июль 2024)

Выпуск: ЭТС-001Р-07

Объём: 1 млрд ₽

Начало размещения: 26 июня (сбор заявок 19 июня)

Срок: 4 года

Купонная доходность: 20–21,5% (YTM до 24,2%)

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: да, put через 2 года

Амортизация: нет

Для квалов: нет

Выпуск: ЭТС-001Р-08

Объём: 1 млрд ₽

Начало размещения: 26 июня (сбор заявок 19 июня)

Срок: 3,5 года

Купонная доходность: до КС+4,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: да, put через 1,5 года

Амортизация: нет

Для квалов: да

⚡️ Почему Энерготехсервис? Пора зарядиться?

Пора, но если хочется зарядиться флоатером на размещении, то минимальная заявка на 1,4 млн. По фиксу такого ограничения нет. Ну и фикс для всех, а флоатер только для квалов. ЭТС рефинансирует выпуск 1Р05, который гасится в декабре 2025, а заодно планирует новые проекты. Но если КС+4,5% звучит красиво, то фикс 21,5% так себе. Тем более, после снижения кредитного рейтинга с A- до BBB+. Ну и оферта.

📈 Посмотрим РСБУ за 2024 год. Выручка показала рост на 57% (с 7,5 млрд в 2023 до 11,7 млрд в 2024). Компания активно наращивает контракты в Сибири и Казахстане. Себестоимость продаж выросла на 31% (до 6,65 млрд), но темпы роста ниже, чем у выручки. Неплохо.

📈 Валовая прибыль удвоилась: +110% (с 2,4 млрд до 5,1 млрд). Рентабельность валовой прибыли выросла с 32% до 43% — отличный результат. Но управленческие расходы тоже растут: +55% (с 928 млн до 1,44 млрд). Процентные расходы тоже удвоились: +104% (с 1,09 млрд до 2,24 млрд). Причина — высокая ставка ЦБ. Долговая нагрузка высокая, но терпимая. По итогам 1к2025 коэффициент Чистый долг/EBITDA 2,7 (по итогам 2024 был выше 3). Отношение долга к FCF 5,9.

📈 Чистая прибыль выросла на 60% (с 454 млн до 726 млн), но это печально. Рентабельность по чистой прибыли даже снизилась с 6% до 5%. Дело опять же в дорогих деньгах. Проценты по долгам съедают 19% выручки (против 15% в 2023).

В целом, компания чувствует себя уверенно, несмотря на долговую нагрузку не развалилась и показывает приемлемый результат. Неспроста выпуски с офертами, через 1,5–2 года ставки могут стать сильно ниже (но это не точно). Я бы, возможно, поучаствовал в размещении флоатера, если бы вход был от 1 000 рублей, как по фиксу. У фикса же низкий ориентир купона. Ну и оферты не люблю, так что на этот раз я пас. Но компания мне нравится, какие-то другие выпуски брал и буду брать. Например, короткие 05 и 06 выпуски.

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