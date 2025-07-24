💰 Где дивиденды, Ростелеком? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Ростелекома

У этой компании магистральная сеть на рекордные 500 тысяч километров, а его дочку ждут на IPO уже второй год. Продолжаем дивидендные разборы, сегодня смотрим Ростелеком, историю дивидендов, дивидендную политику и перспективы компании. Поехали!

Я активно инвестирую в дивидендные акции, облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,5+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

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Ростелеком — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги связи, цифровые услуги и сервисы населению и другим организациям. Обладает волоконно-оптическими линиями связи протяжённостью сотни тысяч километров, также есть в наличии центры обработки данных.

💸 Дивидендная политика

11 апреля 2025 года совет директоров Ростелеком утвердил новую дивидендную политику. Она распространяется на выплаты дивидендов в 2025, 2026 и 2027 годах. Дивиденды могут быть годовые и промежуточные.

Компания будет стремиться выплачивать не менее 50% (и может даже более) от чистой прибыли по МСФО. По привилегированным акциям сохраняется также минимальное требование по РСБУ.

💸 История дивидендов

Ростелеком радует инвесторов регулярными дивидендами, с 2012 года не было ни единого разрыва. В 2002 году дивиденд был 16 копеек, а в 2024 году уже 6,06 рубля по обычке.

Но если взять последние годы, то Ростелеком больше похож на квазиоблигацию, чем на акцию, причём по префам выплаты получше.

Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024):

ао: 3,7%, 6,43%, 7,49%, 6,74%, 6,49%, 4,93%, 4,9%, 7,04%, 6,68%, 7,53%

ап: 6,38%, 8,17%, 9,22%, 7,65%, 7,89%, 5,19%, 5,46%, 7,23%, 7,17%, 8,09%

Средняя доходность за 10 лет:

ао: 6,19%

ап: 7,55%

💸 Ближайшие дивиденды

Ближайшие дивиденды уже в августе. Выплатят 2,71 рубля (4,7%) по обычке и 6,25 рубля (10,44%) по префам. Так-то обычно одинаково в последние годы по обеим акциям платили, но вот в этом году так. На август это пока что единственная компания, которая должна заплатить.

📈 Последний отчёт

Сначала посмотрим МСФО за 2024. Выручка выросла до 779,9 млрд (+10% г/г). Показатель OIBDA вырос до 302,5 млрд (+7% г/г).

А вот чистая прибыль упала до 24,1 млрд (-43% г/г). Также снизился и FCF — до 40,3 млрд (-29% г/г). Капитальные вложения выросли до 178,8 млрд (+21% г/г).

На динамику чистой прибыли 2024 года повлиял рост расходов из-за высоких ставок, а также сказался эффект пересчёта отложенных налоговых платежей из-за повышения налога на прибыль с 2025 года.

Долговая нагрузка терпимая, если вдруг кто-то хочет брать облигации Ростелекома, можно не бояться. Показатель Чистый долг/EBITDA 1,7 по итогу 2024 года, теперь-то уже 1,9. Чистый долг/OIBDA 2,3. Высокий капекс уменьшает чистый денежный поток. А вот драйверами роста могут стать IPO дочек, но пока конкретики никакой нет.

🛍 Такое мы берём?

Ничего криминального не произойдёт, если взять, особенно если это будут привилегированные акции. Акции Ростелекома отлично смогут защитить от доходности, но какие-никакие дивиденды платить компания будет.

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