💰 Дивиденды августа. Ну вот, опять богатеть. Со слезами на глазах

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые ждем в августе, ведь что? Ведь пора начинать плакать, потому что дивидендный сезон закончился, и на август дивидендов кот наплакал. Такие периоды встречаются в жизни любого дивидендного инвестора, придется пережить и двигаться дальше.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,5+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

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Считаю по датам последнего дня для покупок, поскольку фактические выплаты позже. Но на этот раз считать нечего от слова совсем. В августе кроме Ростелекома больше никто не соизволит порадовать дивидендами. Лишь бы Ростелеком не отказался, а то совсем весело будет.

1. Ростелеком-ао 2024

• Купить до: 12.08.2025

• Дивиденд: 2,71₽

• Дивдоходность: 4,12%

2. Ростелеком-ап 2024

• Купить до: 12.08.2025

• Дивиденд: 6,25₽

• Дивдоходность: 8,91%

📋 Список получился больше, чем в феврале (0 дивидендов) и марте (1 дивиденд от Диасофт). Других новостей у меня для вас нет;)

💼 У меня в портфеле есть обычные акции Ростелекома, так что лично для меня ситуация вдвойне грустная (по префам-то побольше). Да, было время, когда Ростелеком у меня был в третьей корзине с целевой долей 3%. Позже я пересмотрел эту ситуацию и он отправился в четвёртую корзину без целевой доли. Но 1000 штук всё же есть.

В сентябре-октябре уже поинтереснее будет. Там из моего портфеля могут заплатить Яндекс, Татнефть, Т-Банк, Газпром нефть, возможно, Совкомбанк или ФосАгро. Так что не грустим. ВсеИнструменты уже рекомендовали дивиденды, ждём остальных.

❓А вы от кого ждёте дивидендов?

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