ЦОК ОК МП 18.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
igotosochi
Инвестиции
💎 Топ-10 компаний, от которых ждем дивиденды осенью

💎 Топ-10 компаний, от которых ждем дивиденды осенью

Лето заканчивается, все котлетеры и туземунщики готовятся к малому дивидендному сезону, который будет осенью. Это традиционное время выплат у тех компаний, которые платят промежуточные дивиденды за первое полугодие. Их, естественно, не так много, как финальных годовых.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры дивидендных акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

Посмотрел на 5 объявленных и 5 прогнозируемых дивидендов. Выбрал те компании, которые либо популярны у инвесторов, либо предлагают высокие дивиденды. Отметил 💼 те, что есть у меня в портфеле.

Уже рекомендовали

Хэдхантер 1П2025

  • Дивиденд: 233 ₽

  • Дивдоходность: 6,46%

  • Купить до: 25.09.2025

Охотники за головами снова радуют охотников за дивидендами с тех пор, как стали православными и вернулись домой. После спецдивиденда 907 ₽ все ждали новых выплат, и вот они 233 ₽. Ожидаемый рост выручки за год 8–12%.

Яндекс 1П2025 💼

  • Дивиденд: 80 ₽

  • Дивдоходность: 1,84%

  • Купить до: 26.09.2025

80 ₽ на акцию раз в полгода — это уже становится традицией. Яндекс хорошо поработал и снова платит. Компания сохраняет свой прогноз на 2025 год — рост выручки 30+% г/г и скорр. EBITDA 250+ млрд г/г.

ФосАгро 1П2025 💼

  • Дивиденд: 387 ₽

  • Дивдоходность: 5,54%

  • Купить до: 30.09.2025

Дивидендный босс вернулся? Выручка +23,6% г/г. Чистая прибыль +41,3% г/г. Долг падает. Дивиденды выше ожиданий, давненько таких не было. Но не забываем, что ранее СД отказался от промежуточной выплаты в 201 ₽ за 1 квартал. Надеюсь, от этих не откажется.

Самараэнерго нераспр. прибыль

  • Дивиденд: 0,234 ₽

  • Дивдоходность: 7,67%

  • Купить до: 14.10.2025

Самарские энергетики продолжают держать марку и платить дивиденды. Примерно как год назад.

Татнефть-ап 1П2025 💼

  • Дивиденд: 14,35 ₽

  • Дивдоходность: 2,12%

  • Купить до: 13.10.2025

Промежуточные дивиденды оказались меньше прогноза примерно на треть. Оно и понятно: выручка снизилась на 9,7% г/г, валовая прибыль снизилась в 1,5 раза. Настало время затянуть пояса.

Бонус: по префам Светофора заплатят годовые дивиденды за 2024 год —  4,22 ₽ на акцию (14,18%).

🔮 Прогнозируемые

Прогнозы взяты из аналитики УК Доход. Дивиденды ещё не объявлены, но ожидаемы. Выбрал самые ожидаемые.

Банк Санкт-Петербург-ао 1П2025

  • Дивиденд (прогн.): 28,4 ₽

  • Дивдоходность (прогн.): 7,16%

Один из самых эффективных банков может заплатить традиционно высокие дивиденды. Скоро узнаем. Чистый процентный доход за семь месяцев вырос на 17,2% г/г. Чистая прибыль за 7 месяцев снизилась на 1,1% г/г.

Газпром нефть 1П2025 💼

  • Дивиденд (прогн.): 27,51 ₽

  • Дивдоходность (прогн.): 5,07%

За 1П2025 чистая прибыль упала в 1,8 раза. Выручка снизилась на 13,7%. Это не мешает ждать дивиденды. Поговаривают, что Газпром будет доить свою дочку до последней копейки, а тут ещё и курс рубля, и санкции.

Черкизово 1П2025

  • Дивиденд (прогн.): 114,26 ₽

  • Дивдоходность (прогн.): 3,13%

Ну и разбавим список колбасой. Тоже не всё гладко. За полугодие выручка увеличилась на 4,6% г/г, а прибыль снизилась на 34,1%. Если что, доплатит сосисками.

Новатэк 1П2025 💼

  • Дивиденд (прогн.): 27,79 ₽

  • Дивдоходность (прогн.): 2,23%

Не лучшие времена у Новатэка, но он всегда отличался стабильностью выплат. Прибыль за 1П2025 упала в 4 раза г/г. Тут многого ждать не стоит.

Мать и дитя 1П2025

  • Дивиденд (прогн.): 27,02 ₽

  • Дивдоходность (прогн.): 2,12%

Медики хорошо растут и должны порадовать хотя бы скромными дивами. Общая выручка в 1П2025 увеличилась на 22,2% г/г. Сильный рост по всем направлениям.

Бонус: могут выплатить дивиденды Новабев (3,6%), Авангард (4,42%), да и не только они. Кстати, кто-то может и не выплатить, не забываем об этом.

Таким образом, жду осенью дивы от Яндекса, Татнефти, ФосАгро, Газпром нефти и Новатэка. Новабев у меня в портфеле на такую долю, что её будто и нет. От Совкомбанк не жду, думается мне, что ему сейчас не до дивидендов. А вы от кого ждёте, дамы и господа? Кстати, как вам дивидендная капибара на картинке?

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

89 подписчиков952 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум