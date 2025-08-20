💎 Топ-10 компаний, от которых ждем дивиденды осенью

Уже рекомендовали

Хэдхантер 1П2025

Дивиденд: 233 ₽

Дивдоходность: 6,46%

Купить до: 25.09.2025

Охотники за головами снова радуют охотников за дивидендами с тех пор, как стали православными и вернулись домой. После спецдивиденда 907 ₽ все ждали новых выплат, и вот они 233 ₽. Ожидаемый рост выручки за год 8–12%.

Яндекс 1П2025 💼

Дивиденд: 80 ₽

Дивдоходность: 1,84%

Купить до: 26.09.2025

80 ₽ на акцию раз в полгода — это уже становится традицией. Яндекс хорошо поработал и снова платит. Компания сохраняет свой прогноз на 2025 год — рост выручки 30+% г/г и скорр. EBITDA 250+ млрд г/г.

ФосАгро 1П2025 💼

Дивиденд: 387 ₽

Дивдоходность: 5,54%

Купить до: 30.09.2025

Дивидендный босс вернулся? Выручка +23,6% г/г. Чистая прибыль +41,3% г/г. Долг падает. Дивиденды выше ожиданий, давненько таких не было. Но не забываем, что ранее СД отказался от промежуточной выплаты в 201 ₽ за 1 квартал. Надеюсь, от этих не откажется.

Самараэнерго нераспр. прибыль

Дивиденд: 0,234 ₽

Дивдоходность: 7,67%

Купить до: 14.10.2025

Самарские энергетики продолжают держать марку и платить дивиденды. Примерно как год назад.

Татнефть-ап 1П2025 💼

Дивиденд: 14,35 ₽

Дивдоходность: 2,12%

Купить до: 13.10.2025

Промежуточные дивиденды оказались меньше прогноза примерно на треть. Оно и понятно: выручка снизилась на 9,7% г/г, валовая прибыль снизилась в 1,5 раза. Настало время затянуть пояса.

Бонус: по префам Светофора заплатят годовые дивиденды за 2024 год — 4,22 ₽ на акцию (14,18%).