💎 Топ-10 компаний, от которых ждем дивиденды осенью

Я активно инвестирую в дивидендные акции, облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
Посмотрел на 5 объявленных и 5 прогнозируемых дивидендов. Выбрал те компании, которые либо популярны у инвесторов, либо предлагают высокие дивиденды. Отметил 💼 те, что есть у меня в портфеле.
Уже рекомендовали
Хэдхантер 1П2025
Дивиденд: 233 ₽
Дивдоходность: 6,46%
Купить до: 25.09.2025
Охотники за головами снова радуют охотников за дивидендами с тех пор, как стали православными и вернулись домой. После спецдивиденда 907 ₽ все ждали новых выплат, и вот они 233 ₽. Ожидаемый рост выручки за год 8–12%.
Яндекс 1П2025 💼
Дивиденд: 80 ₽
Дивдоходность: 1,84%
Купить до: 26.09.2025
80 ₽ на акцию раз в полгода — это уже становится традицией. Яндекс хорошо поработал и снова платит. Компания сохраняет свой прогноз на 2025 год — рост выручки 30+% г/г и скорр. EBITDA 250+ млрд г/г.
ФосАгро 1П2025 💼
Дивиденд: 387 ₽
Дивдоходность: 5,54%
Купить до: 30.09.2025
Дивидендный босс вернулся? Выручка +23,6% г/г. Чистая прибыль +41,3% г/г. Долг падает. Дивиденды выше ожиданий, давненько таких не было. Но не забываем, что ранее СД отказался от промежуточной выплаты в 201 ₽ за 1 квартал. Надеюсь, от этих не откажется.
Самараэнерго нераспр. прибыль
Дивиденд: 0,234 ₽
Дивдоходность: 7,67%
Купить до: 14.10.2025
Самарские энергетики продолжают держать марку и платить дивиденды. Примерно как год назад.
Татнефть-ап 1П2025 💼
Дивиденд: 14,35 ₽
Дивдоходность: 2,12%
Купить до: 13.10.2025
Промежуточные дивиденды оказались меньше прогноза примерно на треть. Оно и понятно: выручка снизилась на 9,7% г/г, валовая прибыль снизилась в 1,5 раза. Настало время затянуть пояса.
Бонус: по префам Светофора заплатят годовые дивиденды за 2024 год — 4,22 ₽ на акцию (14,18%).
🔮 Прогнозируемые
Прогнозы взяты из аналитики УК Доход. Дивиденды ещё не объявлены, но ожидаемы. Выбрал самые ожидаемые.
Банк Санкт-Петербург-ао 1П2025
Дивиденд (прогн.): 28,4 ₽
Дивдоходность (прогн.): 7,16%
Один из самых эффективных банков может заплатить традиционно высокие дивиденды. Скоро узнаем. Чистый процентный доход за семь месяцев вырос на 17,2% г/г. Чистая прибыль за 7 месяцев снизилась на 1,1% г/г.
Газпром нефть 1П2025 💼
Дивиденд (прогн.): 27,51 ₽
Дивдоходность (прогн.): 5,07%
За 1П2025 чистая прибыль упала в 1,8 раза. Выручка снизилась на 13,7%. Это не мешает ждать дивиденды. Поговаривают, что Газпром будет доить свою дочку до последней копейки, а тут ещё и курс рубля, и санкции.
Черкизово 1П2025
Дивиденд (прогн.): 114,26 ₽
Дивдоходность (прогн.): 3,13%
Ну и разбавим список колбасой. Тоже не всё гладко. За полугодие выручка увеличилась на 4,6% г/г, а прибыль снизилась на 34,1%. Если что, доплатит сосисками.
Новатэк 1П2025 💼
Дивиденд (прогн.): 27,79 ₽
Дивдоходность (прогн.): 2,23%
Не лучшие времена у Новатэка, но он всегда отличался стабильностью выплат. Прибыль за 1П2025 упала в 4 раза г/г. Тут многого ждать не стоит.
Мать и дитя 1П2025
Дивиденд (прогн.): 27,02 ₽
Дивдоходность (прогн.): 2,12%
Медики хорошо растут и должны порадовать хотя бы скромными дивами. Общая выручка в 1П2025 увеличилась на 22,2% г/г. Сильный рост по всем направлениям.
Бонус: могут выплатить дивиденды Новабев (3,6%), Авангард (4,42%), да и не только они. Кстати, кто-то может и не выплатить, не забываем об этом.
Таким образом, жду осенью дивы от Яндекса, Татнефти, ФосАгро, Газпром нефти и Новатэка. Новабев у меня в портфеле на такую долю, что её будто и нет. От Совкомбанк не жду, думается мне, что ему сейчас не до дивидендов. А вы от кого ждёте, дамы и господа? Кстати, как вам дивидендная капибара на картинке?
