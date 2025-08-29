💰 Дивиденды сентября. Ну вот, опять богатеть

ФосАгро 1П2025 💼

• Купить до: 26.09.2025

• Дивиденд: 387₽

• Дивдоходность: 5,5%

📋 Список получился небольшим, но в сентябре сезон только начнётся, большая часть дивидендов может попасть на октябрь. Но пока что там тоже мало.

💼 У меня в портфеле есть акции Яндекса и ФосАгро, значит и мне кое-что перепадёт. Яндекс уже традиционно заплатит полугодовые 80 рублей на акцию, а ФосАгро наращивает выплаты после четырёх крайне скромных выплат — тоже приятно. В октябре пока что Татнефть и Т, и те, и другие пожадничали.

❓А вы от кого ждёте дивидендов?

