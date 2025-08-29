ЦОК КПП Общ 27.08 Мобильная
igotosochi
Инвестиции
💰 Дивиденды сентября. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые ждём в сентябре, ведь что? Ведь начинается малый дивидендный сезон, вместе с осенним листопадом начинается дивидендопад, инвесторы достают лопаты, чтобы загребать дивиденды.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

В сентябре дивидендов побольше, чем было в августе, а в октябре будет ещё больше. Считаю по датам последнего дня для покупок, поскольку фактические выплаты позже. Каждый дивиден ещё должны утвердить.

ВИ ру 1П2025

• Купить до: 09.09.2025

• Дивиденд: 1₽

• Дивдоходность: 1,31%

КуйбышевАзот-ао 1П2025

• Купить до: 18.09.2025

• Дивиденд: 4₽

• Дивдоходность: 0,79%

КуйбышевАзот-ап 1П 2025

• Купить до: 18.09.2025

• Дивиденд: 4₽

• Дивдоходность: 0,79%

Хэдхантер 1П2025

• Купить до: 23.09.2025

• Дивиденд: 233₽

• Дивдоходность: 6,53%

НПО Наука 1П2025

• Купить до: 24.09.2025

• Дивиденд: 7,59₽

• Дивдоходность: 1,55%

ММЦБ 1П2025

• Купить до: 24.09.2025

• Дивиденд: 5₽

• Дивдоходность: 3,94%

Яндекс 1П2025 💼

• Купить до: 24.09.2025

• Дивиденд: 80₽

• Дивдоходность: 1,84%

ФосАгро 1П2025 💼

• Купить до: 26.09.2025

• Дивиденд: 387₽

• Дивдоходность: 5,5%

📋 Список получился небольшим, но в сентябре сезон только начнётся, большая часть дивидендов может попасть на октябрь. Но пока что там тоже мало.

💼 У меня в портфеле есть акции Яндекса и ФосАгро, значит и мне кое-что перепадёт. Яндекс уже традиционно заплатит полугодовые 80 рублей на акцию, а ФосАгро наращивает выплаты после четырёх крайне скромных выплат — тоже приятно. В октябре пока что Татнефть и Т, и те, и другие пожадничали.

❓А вы от кого ждёте дивидендов?

Комментарии

1
  • Блудный сын

    Только октябрь и пока только Т)

    жадина не жадина, а +6% по сравнению с выплатой в первом квартале. теперь только осталось дождаться решения по выплате и получить сами денежки. и можно во все тяжкие)))

