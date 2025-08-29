💰 Дивиденды сентября. Ну вот, опять богатеть

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.
В сентябре дивидендов побольше, чем было в августе, а в октябре будет ещё больше. Считаю по датам последнего дня для покупок, поскольку фактические выплаты позже. Каждый дивиден ещё должны утвердить.
ВИ ру 1П2025
• Купить до: 09.09.2025
• Дивиденд: 1₽
• Дивдоходность: 1,31%
КуйбышевАзот-ао 1П2025
• Купить до: 18.09.2025
• Дивиденд: 4₽
• Дивдоходность: 0,79%
КуйбышевАзот-ап 1П 2025
• Купить до: 18.09.2025
• Дивиденд: 4₽
• Дивдоходность: 0,79%
Хэдхантер 1П2025
• Купить до: 23.09.2025
• Дивиденд: 233₽
• Дивдоходность: 6,53%
НПО Наука 1П2025
• Купить до: 24.09.2025
• Дивиденд: 7,59₽
• Дивдоходность: 1,55%
ММЦБ 1П2025
• Купить до: 24.09.2025
• Дивиденд: 5₽
• Дивдоходность: 3,94%
Яндекс 1П2025 💼
• Купить до: 24.09.2025
• Дивиденд: 80₽
• Дивдоходность: 1,84%
ФосАгро 1П2025 💼
• Купить до: 26.09.2025
• Дивиденд: 387₽
• Дивдоходность: 5,5%
📋 Список получился небольшим, но в сентябре сезон только начнётся, большая часть дивидендов может попасть на октябрь. Но пока что там тоже мало.
💼 У меня в портфеле есть акции Яндекса и ФосАгро, значит и мне кое-что перепадёт. Яндекс уже традиционно заплатит полугодовые 80 рублей на акцию, а ФосАгро наращивает выплаты после четырёх крайне скромных выплат — тоже приятно. В октябре пока что Татнефть и Т, и те, и другие пожадничали.
❓А вы от кого ждёте дивидендов?
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Комментарии1
Только октябрь и пока только Т)
жадина не жадина, а +6% по сравнению с выплатой в первом квартале. теперь только осталось дождаться решения по выплате и получить сами денежки. и можно во все тяжкие)))