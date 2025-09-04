🏝 Пенсионный криптофонд — месяц 28. Путь на криптоостров продолжается

Прошедший месяц запомнился продолжением коррекции в биткоине, зато поехал вверх эфир. Я продолжаю методично собирать свой криптопортфель для будущего крипточила на пенсии. Для этого я ежемесячно покупаю крипту на небольшую сумму. Криптоостров всё ближе;) Смотрим, что произошло за август.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции депозиты и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Мой портфель более 7,9 млн рублей. Также я совсем немного инвестирую в крипту.

🗺 Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

💼 Было на 1 августа:

Эквивалент в BTC: 0,02274906

Эквивалент в RUB: 210 600 ₽

Эквивалент в USD: 2 619 $

Пополнил на 4 200 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 200 000.

🗞 Читал криптоэкспертов, они теперь покупают эфир, а не биткоин. Эфир и правда отлично вырос, правда непонятно, будет ли он расти дальше или будет всё же падать. Эксперты не пришли к единому мнению.

В JPMorgan сказали, что справедливая цена биткоина» составляет $126 000. Почему бы и нет? Как вы считаете, в биткоине вообще есть что-то справедливое?

💼 Стало на 1 сентября:

Эквивалент в BTC: 0,024995

Эквивалент в RUB: 210600 + 4 200 (пополнение) + 3 200 (рост) = 218 000 ₽

Эквивалент в USD: 2 619 + 50 (пополнение) + 49 (рост) = 2 718 $

💼 Итого (за всё время):

Эквивалент в BTC: 0,024995

Эквивалент в RUB: 133 200 → 218 000 ₽ (+84 800 ₽ или +63,66%)

Эквивалент в USD: 1 491 → 2 718 $ (+1 227 $ или +82,29%)

А в отдельном посте можно почитать отчёт по основному портфелю.

📉 Биткоин дешевеет

Итак, в августе портфель вырос, но я продолжаю держать 70% в USDT. В основном на эфире рост. Биткоин падает, возможно, скоро можно будет его покупать. Я жду, возможно, зря, но я ничего в крипте не понимаю, так что ставлю свечки в криптоцеркви.

Посмотрим, что будет в сентябре, если повезёт, то можно будет купить что-нибудь. Продолжаю маленькими криптошагами идти вперёд. 🏝 Криптоостров всё ближе и ближе. Всем крипточила!

