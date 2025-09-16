💰 Какой капитал нужен, чтобы получать дивидендный доход 100 тысяч рублей в месяц?

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь. Пассивный доход приближается к 80 000 в месяц.
Как считали: Капитал = Желаемый годовой доход / Средняя годовая дивидендная доходность — вот такая простая формула
Если коротко: для того, чтобы ежемесячно получать 20 тысяч, инвестору потребуется вложить от 2,7 до 4,8 млн рублей. Для дохода в 100 тысяч сумма составит от 13,3 до 24 млн рублей.
3 сценария
Каждый, кто инвестирует в дивидендные акции, должен понимать, что акции волатильны, а дивиденды могут как расти, так и уменьшаться. В связи с этим эксперты из Банки РУ правильно решили просчитать 3 возможных сценария:
пессимистичный с дивдоходностью 5%
базовый с дивдоходностью 7%
оптимистичный с дивдоходностью 9%
Сценарии выглядят достаточно здравыми, при этом следует понимать, что дивидендный портфель желательно диверсифицировать. Со временем дивдоходность может вырасти точно так же, как и снизиться.
Какой нужен капитал?
Итак, чтобы получать 100 тысяч:
в пессимистичном сценарии потребуется капитал в 24 млн рублей
в базовом сценарии потребуется капитал в 17,1 млн рублей
в оптимистичном потребуется капитал в 13,3 млн рублей
Это без учёта налогов. С 2025 года действует ставка 13% при годовом доходе до 2,4 млн рублей, а если доход выше, ставка составит 15%.
100 тысяч в месяц попадают под налог 13%, поэтому для того, чтобы получать 100 тысяч с учётом налогов:
в пессимистичном сценарии потребуется капитал в 27,6 млн рублей
в базовом сценарии потребуется капитал в 19,65 млн рублей
в оптимистичном потребуется капитал в 15,28 млн рублей
«Вклады и то больше дают»
Стандартный комментарий. Считается, что акции впитывают инфляцию, а дивиденды — то, что сверху. Это так, но не так. Акции волатильны и впитывают инфляцию на длинном горизонте, инвестиции связаны с рисками, а прошлая доходность не гарантирует будущую. К счастью, класть деньги на вклады не запрещено, а также есть облигации и фонды, в том числе недвижимости.
Что касается меня, мой пассивный доход от портфеля приближается к 80 000 рублей в месяц, в портфеле акции, облигации, ЗПИФы и банковский депозит.
