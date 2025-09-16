💰 Какой капитал нужен, чтобы получать дивидендный доход 100 тысяч рублей в месяц?

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь. Пассивный доход приближается к 80 000 в месяц.

Как считали: Капитал = Желаемый годовой доход / Средняя годовая дивидендная доходность — вот такая простая формула

Если коротко: для того, чтобы ежемесячно получать 20 тысяч, инвестору потребуется вложить от 2,7 до 4,8 млн рублей. Для дохода в 100 тысяч сумма составит от 13,3 до 24 млн рублей.