igotosochi
Инвестиции
💰 Какой капитал нужен, чтобы получать дивидендный доход 100 тысяч рублей в месяц?

Как дела, дивидендные котлетеры и туземунщики? Специалисты из Банки РУ посчитали, сколько нужно вложить в акции для того, чтобы не работать и получать сотку. Либо работать и получать её — всё зависит лишь от желаний инвестора.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь. Пассивный доход приближается к 80 000 в месяц.

Как считали: Капитал = Желаемый годовой доход / Средняя годовая дивидендная доходность — вот такая простая формула

Если коротко: для того, чтобы ежемесячно получать 20 тысяч, инвестору потребуется вложить от 2,7 до 4,8 млн рублей. Для дохода в 100 тысяч сумма составит от 13,3 до 24 млн рублей.

3 сценария

Каждый, кто инвестирует в дивидендные акции, должен понимать, что акции волатильны, а дивиденды могут как расти, так и уменьшаться. В связи с этим эксперты из Банки РУ правильно решили просчитать 3 возможных сценария:

  • пессимистичный с дивдоходностью 5%

  • базовый с дивдоходностью 7%

  • оптимистичный с дивдоходностью 9%

Сценарии выглядят достаточно здравыми, при этом следует понимать, что дивидендный портфель желательно диверсифицировать. Со временем дивдоходность может вырасти точно так же, как и снизиться.

Какой нужен капитал?

Итак, чтобы получать 100 тысяч:

  • в пессимистичном сценарии потребуется капитал в 24 млн рублей

  • в базовом сценарии потребуется капитал в 17,1 млн рублей

  • в оптимистичном потребуется капитал в 13,3 млн рублей

Это без учёта налогов. С 2025 года действует ставка 13% при годовом доходе до 2,4 млн рублей, а если доход выше, ставка составит 15%.

100 тысяч в месяц попадают под налог 13%, поэтому для того, чтобы получать 100 тысяч с учётом налогов:

  • в пессимистичном сценарии потребуется капитал в 27,6 млн рублей

  • в базовом сценарии потребуется капитал в 19,65 млн рублей

  • в оптимистичном потребуется капитал в 15,28 млн рублей

«Вклады и то больше дают»

Стандартный комментарий. Считается, что акции впитывают инфляцию, а дивиденды — то, что сверху. Это так, но не так. Акции волатильны и впитывают инфляцию на длинном горизонте, инвестиции связаны с рисками, а прошлая доходность не гарантирует будущую. К счастью, класть деньги на вклады не запрещено, а также есть облигации и фонды, в том числе недвижимости.

Что касается меня, мой пассивный доход от портфеля приближается к 80 000 рублей в месяц, в портфеле акции, облигации, ЗПИФы и банковский депозит.

