💼 Мой портфель недвижимости на 20 сентября 2025 (ЗПИФ). Состав, последние покупки, планы

Напоминаю, что летом я собрал основные ЗПИФы недвижки в крутую сводную таблицу и продолжаю её ковырять. Ей очень удобно пользоваться, сам именно по ней и смотрю, что происходит, выбираю, что докупать, рекомендую.
Фонды недвижимости занимают 7,75% от всего портфеля. Если взять только биржевой, то 9,2%. Целевая доля в биржевом портфеле 10% — уже ближе к тому, что хочется. Вообще, подумываю о том, чтобы увеличить долю до 15%, но это позже.
💼 Что в портфеле?
РД (он же Рентный доход) — 1 пай. Один из двух тяжеловесов с высокой стоимостью пая. Фонд от ВИМ (ВТБ).
РД ПРО — 45 паёв. Фонд от ВИМ, напоминающий что-то среднее между Рентал ПРО и Парусом. Писал про него недавно отдельный пост. Докупил 20 паёв. ⭐️ Для квалов.
Рентал ПРО — 100 паёв. Более продвинутый фонд от создателей ПНК с активным управлением и ротацией. ⭐️ Для квалов.
Современный 7 (бывший Арендный бизнес 7) — 1 пай. Второй тяжеловес с высокой стоимостью пая. УК СФН (Сбер).
Парус-ЛОГ — 110 паёв. Самая крупная позиция у меня по этому фонду от УК Парус. Эти ребята профессионально занимаются исключительно недвижимостью. ⭐️ Для квалов.
Парус-СБЛ — 15 паёв. СБЛ недавно появился у меня в портфеле, покупал на размещении последней пачки паёв. Докупил ещё 5 паёв. ⭐️ Для квалов.
Парус-НОРД — 10 паёв. Логистический комплекс. Немного докупил (4 пая) ⭐️ Для квалов.
Парус-Красноярск — 40 паёв. Появился недавно, с тех пор пока что не докупал. ⭐️ Для квалов.
САБ 3 — 20 паёв. Новый фонд в портфеле — Современный арендный бизнес 3 от СКН (Сбер). Тут диверсифицированный набор: БЦ, ТЦ и 3 складских комплекса ⭐️ Для квалов.
СКН — 10 паёв. Новый фонд в портфеле — Современная коммерческая недвижимость от СКН (Сбер). Тут 6 складских комплексов, в одном из них кроме склада ЦОД. ⭐️ Для квалов.
✅ Последние покупки
Во-первых, про новинки. САБ 3 и СКН (без номера) — фонды от СКН, срок до 2032 и 2032 годов. У них на данный момент лучшая доходность по последним выплатам выше 13%, около 25% дисконт к РСП. Они оба дорожают по РСП, также есть подтверждённый рост выплат. Выплаты квартальные. Но выплаты волатильны! Тут может крыться ловушка.
Во-вторых, РД ПРО. Купил 20 паёв, после этого ценник вырос до безумия, по текущим ценам покупать не хочется, пока не будет понятно, с чего такая ракета. Возможно, уже подняли ставки по ренте, посмотрим.
В-третьих, совершил небольшие покупки СБЛ и НОРД. Просто крепкие середнячки у Паруса.
Не купил Парус-КРАС, хотя хотел докупить. Ну ничего, ещё придёт его время.
Вообще, сейчас интереснее всего выглядят Рентал ПРО, САБ 3 и СКН. Первые два по ренте и дисконту к РСП, а у Рентала и рента неплохая, и внезапные ротации будут время от времени давать бонус. Ну, это чисто моё мнение. Так-то сейчас в ЗПИФы недвижимости начался сильный приток средств, поскольку доходности по вкладам и облигациям падают. Кто знает, что там знают квалы с большими капиталами.
🛒 Ближайшие планы
Планировал покупать Красноярск и РД ПРО до 100 штук, пока что наверно скорректирую планы до 50. Что ещё? САБ 3 и СКН — думаю, до 50 штук тоже можно.
Продолжаю ждать Парус-ТРИУМФ, появится 26 сентября (первый ТЦ у Паруса). Больше ничего интересного пока не нашёл, если знаете, пишите в комментариях.
