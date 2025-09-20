💼 Мой портфель недвижимости на 20 сентября 2025 (ЗПИФ). Состав, последние покупки, планы

💼 Что в портфеле?

РД (он же Рентный доход) — 1 пай. Один из двух тяжеловесов с высокой стоимостью пая. Фонд от ВИМ (ВТБ).

РД ПРО — 45 паёв. Фонд от ВИМ, напоминающий что-то среднее между Рентал ПРО и Парусом. Писал про него недавно отдельный пост. Докупил 20 паёв. ⭐️ Для квалов.

Рентал ПРО — 100 паёв. Более продвинутый фонд от создателей ПНК с активным управлением и ротацией. ⭐️ Для квалов.

Современный 7 (бывший Арендный бизнес 7) — 1 пай. Второй тяжеловес с высокой стоимостью пая. УК СФН (Сбер).

Парус-ЛОГ — 110 паёв. Самая крупная позиция у меня по этому фонду от УК Парус. Эти ребята профессионально занимаются исключительно недвижимостью. ⭐️ Для квалов.

Парус-СБЛ — 15 паёв. СБЛ недавно появился у меня в портфеле, покупал на размещении последней пачки паёв. Докупил ещё 5 паёв. ⭐️ Для квалов.

Парус-НОРД — 10 паёв. Логистический комплекс. Немного докупил (4 пая) ⭐️ Для квалов.

Парус-Красноярск — 40 паёв. Появился недавно, с тех пор пока что не докупал. ⭐️ Для квалов.

САБ 3 — 20 паёв. Новый фонд в портфеле — Современный арендный бизнес 3 от СКН (Сбер). Тут диверсифицированный набор: БЦ, ТЦ и 3 складских комплекса ⭐️ Для квалов.

СКН — 10 паёв. Новый фонд в портфеле — Современная коммерческая недвижимость от СКН (Сбер). Тут 6 складских комплексов, в одном из них кроме склада ЦОД. ⭐️ Для квалов.