🚀 Антиралли, рынки валятся вниз. Рубль перестал слабеть. Недвижимость установила новый рекорд. Дивиденды, новые облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест

🎢 Акции ускорили обвал

Трамп твитит, санкции вводят, антиралли продолжается. Итоговое изменение IMOEX с 2 839 до 2 748. Трамп недоволен, прогресса нет, переговоров нет, зато есть обвал рынка.

РТС: 1 060 → 1 035.

Акции растеряли весь рост от Аляска-ралли, позитивного ничего нет, а негативных новостей полно. Санкции, давление Трампа на ЕС по санкциям к РФ, разочарование Трампа, высокий ключ с жёсткой риторикой ЦБ, ожидание поднятия НДС до 22% и вот это вот всё. Короче, едем вниз, пока не произойдёт что-нибудь позитивное.