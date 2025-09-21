🚀 Антиралли, рынки валятся вниз. Рубль перестал слабеть. Недвижимость установила новый рекорд. Дивиденды, новые облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест

Это легендарный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много топового контента.
🏆 Рубль перестал слабеть
Пытается укрепиться на новом уровне. Изменение за неделю: 84,00 → 83,50 руб. за доллар (курс ЦБ 84,37 → 83,59). Юань 11,74 → 11,70 (ЦБ 11,82 → 11,70). Рано рубль стали хоронить.
Что говорят эксперты?
к концу года курс доллара ₽85, а в следующем году — ₽93
обвала не ждут
🎢 Акции ускорили обвал
Трамп твитит, санкции вводят, антиралли продолжается. Итоговое изменение IMOEX с 2 839 до 2 748. Трамп недоволен, прогресса нет, переговоров нет, зато есть обвал рынка.
РТС: 1 060 → 1 035.
Акции растеряли весь рост от Аляска-ралли, позитивного ничего нет, а негативных новостей полно. Санкции, давление Трампа на ЕС по санкциям к РФ, разочарование Трампа, высокий ключ с жёсткой риторикой ЦБ, ожидание поднятия НДС до 22% и вот это вот всё. Короче, едем вниз, пока не произойдёт что-нибудь позитивное.
📉 XIX пакет санкций
Ограничения коснулись, например, Роснефти и Газпром нефти, запрета на импорт российского СПГ в ЕС с января 2027 года, снижения потолка цен на российскую нефть. Короче, геополитическая напряжённость напряглась с новой силой.
Дивиденды
Есть небольшая повторная рекомендация от ОГК-2 на 15,47%. Суровые ребята, конечно. Не уверен, что одобрят, а у меня их и нет. На следующей неделе начнутся отсечки, осенний дивидендный сезон стартует, с чем я всех и поздравляю! Самый крупный див недели будет от Хэдхантера — 6,67%.
Ближайшие дивиденды:
💼 Облигации
Унижение купонов продолжается.
Разместились/собрали заявки: РУСАЛ CNY, Аэрофлот, Органик Парк, Росагролизинг, Гланит, НорНикель CNY, Квазар Лизинг, Башкортостан, Металлоинвест USD, Феррум, Центр-Резерв, ГПБ, Ростелеком, Атомэнергопром, Агроэко, Миррико, Дом РФ, Бизнес Альянс. Тут не участвовал.
На очереди: АФК, Главснаб, СКС Ломбард, X5, Россия АБ, Патриот, Полипласт, Фера, Селектел, Интел Коллект, Самолёт. Участвую в Селектеле и АФК.
RGBI продолжает снижаться: 119,36 → 117,12. Так уже поприятнее. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ.
🏙 Недвижка обновила рекорд
Ставки по ипотекам снижаются. Индекс MREDC 310,5к → 314,8к за метр. Очередной исторический максимум.
🏙 Как сильно снизились ставки по ипотеке? Когда ждать восстановления спроса?
Вклады становятся менее выгодными, но ставки по ипотекам снижаются не так быстро. Приемлемым уровнем эксперты видят ставку ниже 12–14%. Читайте ежемесячный большой обзор в отдельном посте.
🏠 Как сильно снизились ставки по ипотеке? Когда ждать восстановления спроса? И что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц?
Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи — самых дорогих городах России. Узнал, когда восстановится спрос на ипотеку, а также посмотрел, как снизились рыночные ставки по ипотеке после сентябрьского снижения ключевой ставки.
📉 Инфляция снижается
Рост цен за неделю составил 0,04% после 0,1% неделей ранее. С начала года рост цен составил 4,08%. Годовая инфляция снизилась с 8,16% до 8,10%. Сильнее всего дорожают томаты. Их активно покупают, чтобы кого-то забрасывать помидорами?
Инфляционные ожидания россиян резко снизились с 13,5 до 12,6%.
🏧 Синее SPO
По допке ВТБ продаст 1,264 млрд акций — 23,5% от общего количества. Цена составляет 67 рублей. Да какой бы ни была цена, такое не берём.
🗞 Что ещё?
Озон отправляется домой
АФК хочет продать Грефу свою долю Элемента, чтобы расплатиться по долгам
В состав IMOEX вошёл X5, вышли Астра, РусГидро и Россети
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 15,59%
ЦБ хочет поднять страховку по длинным вкладам до 2 млн
Вы великолепные
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию