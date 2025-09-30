🍂 Дивиденды октября. Ну вот, опять богатеть

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

В октябре дивидендов побольше, чем было в сентябре, все в основном промежуточные, за первое полугодие 2025 года, но не только. Вот бы они ещё и пожирнее были, ну да мечтать не вредно. Считаю по датам последнего дня для покупок, поскольку фактические выплаты позже, но и ФосАгро добавил — почему нет, если да, отсечка в октябре уже. Не забываем, что дивиденды ещё должны утвердить.