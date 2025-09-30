🍂 Дивиденды октября. Ну вот, опять богатеть

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
В октябре дивидендов побольше, чем было в сентябре, все в основном промежуточные, за первое полугодие 2025 года, но не только. Вот бы они ещё и пожирнее были, ну да мечтать не вредно. Считаю по датам последнего дня для покупок, поскольку фактические выплаты позже, но и ФосАгро добавил — почему нет, если да, отсечка в октябре уже. Не забываем, что дивиденды ещё должны утвердить.
ФосАгро 1П2025 💼
• Купить до: 30.09.2025
• Дивиденд: 273₽
• Дивдоходность: 3,81%
Новатэк 1П2025 💼
• Купить до: 03.10.2025
• Дивиденд: 35,5₽
• Дивдоходность: 3,18%
Банк СПб-ао 1П2025
• Купить до: 03.10.2025
• Дивиденд: 16,61₽
• Дивдоходность: 4,9%
Банк СПб-ап 1П2025
• Купить до: 03.10.2025
• Дивиденд: 0,22₽
• Дивдоходность: 0,38%
Т-Банк 1П2025 💼
• Купить до: 03.10.2025
• Дивиденд: 35₽
• Дивдоходность: 1,12%
Озон Фарма 1П2025
• Купить до: 03.10.2025
• Дивиденд: 0,25₽
• Дивдоходность: 0,49%
Авангард 1П2025
• Купить до: 06.10.2025
• Дивиденд: 24,79₽
• Дивдоходность: 3,44%
НКХП 1П2025
• Купить до: 09.10.2025
• Дивиденд: 6,54₽
• Дивдоходность: 1,31%
Полюс 1П2025
• Купить до: 10.10.2025
• Дивиденд: 70,85₽
• Дивдоходность: 3,05%
Газпром нефть 1П2025 💼
• Купить до: 10.10.2025
• Дивиденд: 17,3₽
• Дивдоходность: 3,44%
Татнефть-ао 1П2025
• Купить до: 13.10.2025
• Дивиденд: 14,35₽
• Дивдоходность: 2,24%
Татнефть-ап 1П2025 💼
• Купить до: 13.10.2025
• Дивиденд: 14,35₽
• Дивдоходность: 2,39%
Светофор-ао 2024
• Купить до: 13.10.2025
• Дивиденд: 0,1₽
• Дивдоходность: 0,59%
Светофор-ап 2024
• Купить до: 13.10.2025
• Дивиденд: 4,22₽
• Дивдоходность: 10,11%
Займер 1П2025
• Купить до: 13.10.2025
• Дивиденд: 4,73₽
• Дивдоходность: 3,29%
Самараэнерго-ао нерасп. прибыль 2021-2022
• Купить до: 14.10.2025
• Дивиденд: 0,234₽
• Дивдоходность: 7,31%
Самараэнерго-ап нерасп. прибыль 2021-2022
• Купить до: 14.10.2025
• Дивиденд: 0,234₽
• Дивдоходность: 7,41%
Новабев 1П2025 💼
• Купить до: 16.10.2025
• Дивиденд: 20₽
• Дивдоходность: 5,04%
ЕвроТранс 1П2025
• Купить до: 17.10.2025
• Дивиденд: 8,18₽
• Дивдоходность: 5,92%
📋 Список получился внушительный, не такой, конечно, как летом, но приятно, что многие компании не забывают про акционеров и выплачивают дивиденды, чтобы улучшить настроение в дождливые осенние дни.
💼 У меня в портфеле есть акции ФосАгро, Новатэк, Т, Газпром нефть, Татнефть и капля Новабев, значит придётся опять богатеть. Что поделать, потерпим…
❓А вы от кого ждёте дивидендов?
