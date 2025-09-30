ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
Инвестиции
🍂 Дивиденды октября. Ну вот, опять богатеть

🍂 Дивиденды октября. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые ждем в октябре, ведь что? Ведь малый дивидендный сезон в разгаре, вместе с метлами для осенних листьев инвесторы вооружаются лопатами, чтобы загребать дивиденды.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

В октябре дивидендов побольше, чем было в сентябре, все в основном промежуточные, за первое полугодие 2025 года, но не только. Вот бы они ещё и пожирнее были, ну да мечтать не вредно. Считаю по датам последнего дня для покупок, поскольку фактические выплаты позже, но и ФосАгро добавил — почему нет, если да, отсечка в октябре уже. Не забываем, что дивиденды ещё должны утвердить.

ФосАгро 1П2025 💼

• Купить до: 30.09.2025

• Дивиденд: 273₽

• Дивдоходность: 3,81%

Новатэк 1П2025 💼

• Купить до: 03.10.2025

• Дивиденд: 35,5₽

• Дивдоходность: 3,18%

Банк СПб-ао 1П2025

• Купить до: 03.10.2025

• Дивиденд: 16,61₽

• Дивдоходность: 4,9%

Банк СПб-ап 1П2025

• Купить до: 03.10.2025

• Дивиденд: 0,22₽

• Дивдоходность: 0,38%

Т-Банк 1П2025 💼

• Купить до: 03.10.2025

• Дивиденд: 35₽

• Дивдоходность: 1,12%

Озон Фарма 1П2025

• Купить до: 03.10.2025

• Дивиденд: 0,25₽

• Дивдоходность: 0,49%

Авангард 1П2025

• Купить до: 06.10.2025

• Дивиденд: 24,79₽

• Дивдоходность: 3,44%

НКХП 1П2025

• Купить до: 09.10.2025

• Дивиденд: 6,54₽

• Дивдоходность: 1,31%

Полюс 1П2025

• Купить до: 10.10.2025

• Дивиденд: 70,85₽

• Дивдоходность: 3,05%

Газпром нефть 1П2025 💼

• Купить до: 10.10.2025

• Дивиденд: 17,3₽

• Дивдоходность: 3,44%

Татнефть-ао 1П2025

• Купить до: 13.10.2025

• Дивиденд: 14,35₽

• Дивдоходность: 2,24%

Татнефть-ап 1П2025 💼

• Купить до: 13.10.2025

• Дивиденд: 14,35₽

• Дивдоходность: 2,39%

Светофор-ао 2024

• Купить до: 13.10.2025

• Дивиденд: 0,1₽

• Дивдоходность: 0,59%

Светофор-ап 2024

• Купить до: 13.10.2025

• Дивиденд: 4,22₽

• Дивдоходность: 10,11%

Займер 1П2025

• Купить до: 13.10.2025

• Дивиденд: 4,73₽

• Дивдоходность: 3,29%

Самараэнерго-ао нерасп. прибыль 2021-2022

• Купить до: 14.10.2025

• Дивиденд: 0,234₽

• Дивдоходность: 7,31%

Самараэнерго-ап нерасп. прибыль 2021-2022

• Купить до: 14.10.2025

• Дивиденд: 0,234₽

• Дивдоходность: 7,41%

Новабев 1П2025 💼

• Купить до: 16.10.2025

• Дивиденд: 20₽

• Дивдоходность: 5,04%

ЕвроТранс 1П2025

• Купить до: 17.10.2025

• Дивиденд: 8,18₽

• Дивдоходность: 5,92%

📋 Список получился внушительный, не такой, конечно, как летом, но приятно, что многие компании не забывают про акционеров и выплачивают дивиденды, чтобы улучшить настроение в дождливые осенние дни.

💼 У меня в портфеле есть акции ФосАгро, Новатэк, Т, Газпром нефть, Татнефть и капля Новабев, значит придётся опять богатеть. Что поделать, потерпим…

❓А вы от кого ждёте дивидендов?

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

