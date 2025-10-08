💼 Мой портфель недвижимости на 8 октября 2025 (ЗПИФ)

Напоминаю, что я собрал основные ЗПИФы недвижки в крутую сводную таблицу. Ей очень удобно пользоваться, сам именно по ней и смотрю, что происходит, выбираю, что докупать, рекомендую. Данные в ней обновлены буквально сегодня.
Фонды недвижимости занимают 8% от всего портфеля. Если взять только биржевой, то 9,5%. Целевая доля в биржевом портфеле 10% — уже почти. Но я думаю, что позже увеличу целевую долю для начала до 15%.
💼 Что в портфеле?
РД (он же Рентный доход) — 1 пай. Один из двух тяжеловесов с высокой стоимостью пая. Фонд от ВИМ (ВТБ).
РД ПРО — 45 паёв. Фонд от ВИМ, напоминающий что-то среднее между Рентал ПРО и Парусом. Писал про него недавно отдельный пост. ⭐️ Для квалов.
Рентал ПРО — 100 паёв. Более продвинутый фонд от создателей ПНК с активным управлением и ротацией. ⭐️ Для квалов.
Современный 7 (бывший Арендный бизнес 7) — 1 пай. Второй тяжеловес с высокой стоимостью пая. УК СФН (Сбер).
Парус-ЛОГ — 110 паёв. Самая крупная позиция у меня по этому фонду от УК Парус. Эти ребята профессионально занимаются исключительно недвижимостью. ⭐️ Для квалов.
Парус-СБЛ — 15 паёв. СБЛ недавно появился у меня в портфеле, покупал на размещении последней пачки паёв. ⭐️ Для квалов.
Парус-НОРД — 10 паёв. Логистический комплекс. ⭐️ Для квалов.
Парус-КРАС — 50 паёв. Появился недавно. СК в Красноярске. Докупил 10 паёв. ⭐️ Для квалов.
Парус-ТРМ — 15 паёв. Новый фонд в портфеле, тоже появился недавно. ТЦ в Саратове. Купил 15 паёв. Писал про него недавно отдельный пост. ⭐️ Для квалов.
САБ 3 — 20 паёв. Фонд от СКН (Сбер). Тут диверсифицированный набор: БЦ, ТЦ и 3 складских комплекса. Докупил 10 паёв. ⭐️ Для квалов.
СКН — 20 паёв. Тоже фонд от СКН (Сбер). Тут 6 складских комплексов, в одном из них кроме склада ЦОД. Есть свежий пост про него. ⭐️ Для квалов.
✅ Последние покупки
Во-первых, взял Триумф (Парус-ТРМ). Это самый новый фонд и первый фонд с ТЦ у Паруса. Взял на пробу, так сказать, не планирую держать большую долю, так как выглядит не так интересно, как фонды складов.
Во-вторых, купил ещё 10 паёв Парус-КРАС, этот фонд продлили на 49 лет! То есть, история не спекулятивная, а монументально долгосрочная. Единственный такой длинный ЗПИФ на бирже.
В-третьих, докупил 10 паёв САБ 3, так как в прошлый раз уже бюджета на него не оставалось.
🛒 Ближайшие планы
Ну, самые ближайшие планы — это СКН и САБ 3. Обе позиции хочу до 50 паёв увеличить.
Чуть не забыл. Появился на бирже Активо 21. Вот что точно не планирую покупать, так его, тем более, там пустой стакан. В чём был прикол такие фонды выводить на биржу — не понимаю. Активо 20 худо-бедно торгуется, а этот нет от слова совсем.
Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию