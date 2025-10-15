🏆 Пополнил брокерский счёт на 200 000 в октябре. Попал на распродажу, увеличил пассивный доход. Что купил? Часть 1

Октябрь решил продолжить славную сентябрьскую традицию обвала, так что инвесторы смогли посетить очередную распродажу. Ну и я в их числе, так что самое время посмотреть на покупки первой половины октября. Также приходят купоны, рента и дивиденды (ФосАгро, Яндекс и Т-Банк заплатили), все они были реинвестированы. Итак, что удалось купить?

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля почти 8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.

В первой половине октября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — тогда даже погода будет солнечной и не будет дождливой.

🎯 Цель на год

✅ Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю брокерский счёт на 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 2 000 000 в этом году уже есть, план выполнен на 83%. Также было пополнение вклада на 10 000 рублей.

📰 Контекст

Четыре всадника апокалипсиса: крепкий рубль, высокий ключ, который ЦБ не спешит снижать, разочарования в геополитике и санкции. Они укатали рынок до безобразия.

🫣 1325 из 2000 длинных ОФЗ

Продолжаю ОФЗ-челлендж и покупаю ОФЗ. Беру ОФЗ 26230, у меня их уже 355 штук. Падают не только акции, но и длинные ОФЗ, так что цены снова вкусные. Кроме того, на месте 1000 штук ОФЗ 26243.

Но не только ОФЗ покупаю, конечно же. Покупаю всё хорошее, ничего плохого не покупаю.

📦 Что по недвижке?

Постепенно целевая доля недвижки в портфеле всё ближе, покупаю потихоньку. Немного подробнее я писал ранее в отдельном посте. Как и всегда, лучшим помощником выступает моя таблица ЗПИФов.

Сейчас доля 9,6% биржевого портфеля, так что либо можно снизить интенсивность закупок, либо поднять планку. Пока что склоняюсь ко второму варианту.

✅ Распродажи в акциях

Акции падают, так что надо брать, иначе зачем это всё? Даже Сбер ниже 300, а Герман Оскарович признался, что планы по росту прибыли и дивидендов сохраняются. Нельзя проходить мимо такого аттракциона невиданной щедрости.

🏆 Пассивный доход в октябре

Кэш потихоньку капает. Пришли дивиденды от ФосАгро, Т-Банка и Яндекса, купоны от 26230, корпораты и фонды тоже радуют. Если все дивиденды успеют прийти в октябре, то будет почти как в августе, когда вышло 82 620 рублей. Рекорд пока за июнем, он может обновиться в декабре, если всё сложится хорошо.

Если же часть дивидендов выплатят лишь в ноябре, то ноябрь будет не таким печальным. По плану там около 50 000.

Пока что 27 500 в октябре:

Скрин из сервиса учёта инвестиций

Ну и пора уже посмотреть детально, что купил.

🛒 Покупки первой половины октября

ОФЗ 26230 — 50 облигаций

Почта России 3Р1 — 10 облигаций

Сбер — 50 акций

Совкомбанк — 1000 акций

Магнит — 3 акции

Северсталь — 10 акций

Роснефть — 20 акций

Яндекс — 1 акция

САБ 3 — 10 паёв

В этот раз почти без корпоративных облигаций, что скорее является исключением из правил. Во второй половине октября буду исправляться, надеюсь, будет что-нибудь годное на размещениях. Но если распродажа в акциях продолжится, сосредоточусь на них.

24 октября ещё будет заседание ЦБ по ключу, не исключаю, что там может произойти что-то неожиданное, как уже неоднократно бывало. Вы, друзья, как настроены, скорее оптимистично или более пессимистично?

В планах на вторую половину октября: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

💬 А вы что уже покупали в октябре?

