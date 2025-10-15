💼 Мой портфель акций на 16 октября 2025

Уже середина осени, а середина ли дна или нет — неизвестно. Портфель акций увеличился в количестве акций, но уменьшился в стоимости. Посмотрел, как идут успехи у портфеля в целом и целевых значений всех акций в отдельности. Размер портфеля составляет 2,621 млн рублей.

Акции занимают 33,4% от всего портфеля (актуальный отчет 1 ноября). Если взять только биржевой (без депозитов), это 39,8%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная впервые за долгое время стала ниже. 🧮 Учёт веду в специальном сервисе, куда агрегируются все счета.

🛍 Изменения в портфеле акций в первой половине октября такие:

Сбер — 50 акций

Совкомбанк — 1000 акций

Магнит — 3 акции

Северсталь — 10 акций

Роснефть — 20 акций

Яндекс — 1 акция

Потратил на акции около 57 тысяч рублей.

По плану у меня была покупка четырёх акций: Совкомбанк, Роснефть, Магнит и Северсталь. Именно их и купил, но не только. Также купил Сбер и Яндекс. Ну просто нельзя их не покупать на таких обвалах. Правда купить удалось немного.

Портфель акций растёт, но не в стоимости. Один рыжий президент очень любит наш рынок и любит давать нам возможности покупок по низким ценам. Но мы и сами не лыком шиты. Иксов так укатали, что они теперь в красной зоне. В зелёной Лукойл, Сбер, ФосАгро и Новатэк. Остальные жёлтые как осенняя листва.

Тут электриков все активно хейтили за ожидаемую отмену дивидендов, под раздачу и Интер РАО попал. Ха, будто Интер когда-то много платил. Потом Минэнерго переобулось, электрики сходили на дно и всплыли.

🟢 выше целевой доли

🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%

🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%

Главные кандидаты на покупку во второй половине октября: X5 и Татнефть-ап, а также Интер и Совкомбанк, вероятно, Совок будет падать и дальше.

Но кто знает, быть может, планы изменятся, будем посмотреть на состояние портфеля. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем. 🤑 Прогноз по всему портфелю (а там не только акции) уже почти 80 000 в месяц.

🗺 Стратегия

У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

💬 Как ваши акции себя чувствуют?

