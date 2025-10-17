⚡️ Доход каждый месяц как зарплата: 10 надёжных облигаций с ежемесячными высокими купонами
Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
А я как раз подыскиваю интересные варианты, а то некоторые выпуски гасятся, и нужно их заменить.
⚙️ Параметры: фиксы с рейтингом от A+ и выше, без оферты и амортизации. 💼 — есть в моём портфеле. 🛒 — хочу добавить в портфель.
АФ Банк БО-001Р-14, AA 💼
ISIN: RU000A10B0U0
Погашение: 24.02.2027
Доходность: 18,04%
Цена: 107,59%
Купон: 23%
ТКД: 21,37%
Купонов в год: 12
ПГК (Первая Грузовая Компания) 003Р-01, AA+ 🛒
ISIN: RU000A10CWF7
Погашение: 14.09.2028
Доходность: 17,45%
Цена: 99%
Купон: 15,76%
ТКД: 15,91%
Купонов в год: 12
Камаз ПАО БО-П15, AA-
ISIN: RU000A10BU31
Погашение: 10.06.2027
Доходность: 16,54%
Цена: 103,75%
Купон: 18%
ТКД: 17,34%
Купонов в год: 12
ГТЛК БО 002P-08, AA- 🛒
ISIN: RU000A10BQB0
Погашение: 18.5.2028
Доходность: 17,43%
Цена: 107%
Купон: 19,5%
ТКД: 18,23%
Купонов в год: 12
АФК Система БО 002Р-03, AA- 💼
ISIN: RU000A10BY94
Погашение: 24.03.2027
Доходность: 19,11%
Цена: 105,02%
Купон: 21,5%
ТКД: 20,47%
Купонов в год: 12
Позитив 001Р-03, AA/AA- 💼
ISIN: RU000A10BWC6
Погашение: 12.04.2028
Доходность: 17,41%
Цена: 103,74%
Купон: 18%
ТКД: 17,35%
Купонов в год: 12
Селигдар 001Р-04, A+
ISIN: RU000A10C5L7
Погашение: 08.01.2028
Доходность: 19,62%
Цена: 101,74%
Купон: 19%
ТКД: 18,68%
Купонов в год: 12
Р-Вижн 001Р-02, A+ 🛒
ISIN: RU000A10B7W1
Погашение: 18.03.2028
Доходность: 18,83%
Цена: 114%
Купон: 24,5%
ТКД: 21,49%
Купонов в год: 12
Хендерсон 001P-01, A+
ISIN: RU000A10BQC8
Погашение: 24.05.2027
Доходность: 16,77%
Цена: 105,49%
Купон: 19,5%
ТКД: 18,49%
Купонов в год: 12
Абрау-Дюрсо 002P-01, A+ 💼
ISIN: RU000A10C6W2
Погашение: 19.01.2027
Доходность: 16,11%
Цена: 100,54%
Купон: 15,5%
ТКД: 15,42%
Купонов в год: 12
Получается, 4 выпуска из списка есть, хочу добавить ПКТ (как раз погасился другой их выпуск), ГТЛК и Р-Вижн. Селигдар тоже гуд, но у меня других его выпусков много. Многие выше номинала, но что поделать, такова се ля ви, я не из тех, кто недоумевает из-за этого.
