⚡️ Доход каждый месяц как зарплата: 10 надёжных облигаций с ежемесячными высокими купонами

Похоже, с разворотом ДКП немного забуксовали, так что доходности фиксов постепенно приходят в норму. Самое время посмотреть, что есть с ежемесячными купонами, но только без жести и с высоким рейтингом. Чтоб стабильно — как зарплата каждый месяц.

А я как раз подыскиваю интересные варианты, а то некоторые выпуски гасятся, и нужно их заменить.

⚙️ Параметры: фиксы с рейтингом от A+ и выше, без оферты и амортизации. 💼 — есть в моём портфеле. 🛒 — хочу добавить в портфель.

АФ Банк БО-001Р-14, AA 💼

ISIN: RU000A10B0U0

Погашение: 24.02.2027

Доходность: 18,04%

Цена: 107,59%

Купон: 23%

ТКД: 21,37%

Купонов в год: 12

ПГК (Первая Грузовая Компания) 003Р-01, AA+ 🛒

ISIN: RU000A10CWF7

Погашение: 14.09.2028

Доходность: 17,45%

Цена: 99%

Купон: 15,76%

ТКД: 15,91%

Купонов в год: 12

Камаз ПАО БО-П15, AA-

ISIN: RU000A10BU31

Погашение: 10.06.2027

Доходность: 16,54%

Цена: 103,75%

Купон: 18%

ТКД: 17,34%

Купонов в год: 12

ГТЛК БО 002P-08, AA- 🛒

ISIN: RU000A10BQB0

Погашение: 18.5.2028

Доходность: 17,43%

Цена: 107%

Купон: 19,5%

ТКД: 18,23%

Купонов в год: 12

АФК Система БО 002Р-03, AA- 💼

ISIN: RU000A10BY94

Погашение: 24.03.2027

Доходность: 19,11%

Цена: 105,02%

Купон: 21,5%

ТКД: 20,47%

Купонов в год: 12

Позитив 001Р-03, AA/AA- 💼

ISIN: RU000A10BWC6

Погашение: 12.04.2028

Доходность: 17,41%

Цена: 103,74%

Купон: 18%

ТКД: 17,35%

Купонов в год: 12

Селигдар 001Р-04, A+

ISIN: RU000A10C5L7

Погашение: 08.01.2028

Доходность: 19,62%

Цена: 101,74%

Купон: 19%

ТКД: 18,68%

Купонов в год: 12

Р-Вижн 001Р-02, A+ 🛒

ISIN: RU000A10B7W1

Погашение: 18.03.2028

Доходность: 18,83%

Цена: 114%

Купон: 24,5%

ТКД: 21,49%

Купонов в год: 12

Хендерсон 001P-01, A+

ISIN: RU000A10BQC8

Погашение: 24.05.2027

Доходность: 16,77%

Цена: 105,49%

Купон: 19,5%

ТКД: 18,49%

Купонов в год: 12

Абрау-Дюрсо 002P-01, A+ 💼

ISIN: RU000A10C6W2

Погашение: 19.01.2027

Доходность: 16,11%

Цена: 100,54%

Купон: 15,5%

ТКД: 15,42%

Купонов в год: 12

Получается, 4 выпуска из списка есть, хочу добавить ПКТ (как раз погасился другой их выпуск), ГТЛК и Р-Вижн. Селигдар тоже гуд, но у меня других его выпусков много. Многие выше номинала, но что поделать, такова се ля ви, я не из тех, кто недоумевает из-за этого.

💬 Вы что себе присмотрели? Или и так всё есть?

