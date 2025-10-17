ЦОК КПП ФСБУ 17.10 Мобильная
igotosochi
Инвестиции

⚡️ Доход каждый месяц как зарплата: 10 надёжных облигаций с ежемесячными высокими купонами

Похоже, с разворотом ДКП немного забуксовали, так что доходности фиксов постепенно приходят в норму. Самое время посмотреть, что есть с ежемесячными купонами, но только без жести и с высоким рейтингом. Чтоб стабильно — как зарплата каждый месяц.
Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

А я как раз подыскиваю интересные варианты, а то некоторые выпуски гасятся, и нужно их заменить. 

⚙️ Параметры: фиксы с рейтингом от A+ и выше, без оферты и амортизации. 💼 — есть в моём портфеле. 🛒 — хочу добавить в портфель.

АФ Банк БО-001Р-14, AA 💼

  • ISIN: RU000A10B0U0

  • Погашение: 24.02.2027

  • Доходность: 18,04%

  • Цена: 107,59%

  • Купон: 23%

  • ТКД: 21,37%

  • Купонов в год: 12

ПГК (Первая Грузовая Компания) 003Р-01, AA+ 🛒

  • ISIN: RU000A10CWF7

  • Погашение: 14.09.2028

  • Доходность: 17,45%

  • Цена: 99%

  • Купон: 15,76%

  • ТКД: 15,91%

  • Купонов в год: 12

Камаз ПАО БО-П15, AA-

  • ISIN: RU000A10BU31

  • Погашение: 10.06.2027

  • Доходность: 16,54%

  • Цена: 103,75%

  • Купон: 18%

  • ТКД: 17,34%

  • Купонов в год: 12

ГТЛК БО 002P-08, AA- 🛒

  • ISIN: RU000A10BQB0

  • Погашение: 18.5.2028

  • Доходность: 17,43%

  • Цена: 107%

  • Купон: 19,5%

  • ТКД: 18,23%

  • Купонов в год: 12

АФК Система БО 002Р-03, AA- 💼

  • ISIN: RU000A10BY94

  • Погашение: 24.03.2027

  • Доходность: 19,11%

  • Цена: 105,02%

  • Купон: 21,5%

  • ТКД: 20,47%

  • Купонов в год: 12

Позитив 001Р-03, AA/AA- 💼

  • ISIN: RU000A10BWC6

  • Погашение: 12.04.2028

  • Доходность: 17,41%

  • Цена: 103,74%

  • Купон: 18%

  • ТКД: 17,35%

  • Купонов в год: 12

Селигдар 001Р-04, A+

  • ISIN: RU000A10C5L7

  • Погашение: 08.01.2028

  • Доходность: 19,62%

  • Цена: 101,74%

  • Купон: 19%

  • ТКД: 18,68%

  • Купонов в год: 12

Р-Вижн 001Р-02, A+ 🛒

  • ISIN: RU000A10B7W1

  • Погашение: 18.03.2028

  • Доходность: 18,83%

  • Цена: 114%

  • Купон: 24,5%

  • ТКД: 21,49%

  • Купонов в год: 12

Хендерсон 001P-01, A+

  • ISIN: RU000A10BQC8

  • Погашение: 24.05.2027

  • Доходность: 16,77%

  • Цена: 105,49%

  • Купон: 19,5%

  • ТКД: 18,49%

  • Купонов в год: 12

Абрау-Дюрсо 002P-01, A+ 💼

  • ISIN: RU000A10C6W2

  • Погашение: 19.01.2027

  • Доходность: 16,11%

  • Цена: 100,54%

  • Купон: 15,5%

  • ТКД: 15,42%

  • Купонов в год: 12

Получается, 4 выпуска из списка есть, хочу добавить ПКТ (как раз погасился другой их выпуск), ГТЛК и Р-Вижн. Селигдар тоже гуд, но у меня других его выпусков много. Многие выше номинала, но что поделать, такова се ля ви, я не из тех, кто недоумевает из-за этого.

