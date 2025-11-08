🥦 Где дивиденды, X5? Стоит ли покупать акции ИКС 5 под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы

Я активно инвестирую в дивидендные акции, облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
Сегодняшний герой присутствует у меня в портфеле, занимает в нём долю около 3%. У частных инвесторов акции супермаркета тоже популярны, они время от времени попадают в народный портфель Мосбиржи. По капитализации иксы уверенно входят во вторую десятку среди акций на Бирже, а по весу в индексе — в первую.
🥦 X5 — компания, которая управляет торговыми сетями Пятёрочка, Перекрёсток, Красный Яр, Слата и Чижик. Также компания развивает сервисы доставки продуктов и готовых блюд, медиапортал о еде, постаматы и пункты выдачи в магазинах. А главное — платит дивиденды.
💸 Дивидендная политика
Супермаркеты выплачивают акционерам дивиденды дважды в год — за 9 месяцев и по итогам года. При расчёте дивидендов компания ориентируется на FCF (если у компании много свободных денег и низкий долг, она может позволить себе щедрые выплаты акционерам), а также коэффициент Чистый долг/EBITDA (он должен быть в пределах 1,2–1,4). Конкретных цифр не говорят, но аналитики считают, что можно ориентироваться на 8–12%.
💸 История дивидендов
По старым распискам иксы платили с 2018 по 2021 включительно, потом выплаты были заморожены до редомициляции, и вот по новым православным акциям выплаты стартовали в 2025 году, ждём и дальше. Посмотрим суммарно и по распискам, и по новым акциям.
Дивдоходность за последние 8 лет (2018–2025): 4,2%, 4,7%, 7,5%, 8,5%, 0%, 0%, 0%, 18,8%
Средняя доходность за 8 лет: 5,46%
💸 Сколько акций нужно, чтобы жить на дивиденды?
Посчитаем 3 сценария: 1) скромный (6%), 2) оптимистичный (9%) и 3) очень оптимистичный (12%). Аналитики в среднем ждут до 10–12% в ближайшие годы, но кто мы такие, чтобы верить аналитиками?
Чтобы получать до налогов 1,2 млн в год (в среднем 100 тысяч в месяц), нужно иметь в первом сценарии примерно 8 000 тысяч акций на 20 млн (по 2500 рублей за штуку). Во втором и третьем сценариях нужно соответственно 6 000 и 4 000 штук на 15 и на 10 млн.
Если же X5 будет платить по 15%, вообще супер. Но пока такие цифры лишь во влажных фантазиях аналитиков, и только на ближайший год.
💸 Ближайшие дивиденды
Пока что точной даты нет, как и размера. Только прогнозы. За 9М2025 могут заплатить в декабре до 13%. А со следующего года дивиденды уже должны стать скромнее. Уверенности тут нет, конечно, но супермаркет хорошо зарабатывает и обещает делиться.
📈 Последний отчёт
Посмотрим кратко финансовые результаты по МСФО за 1П2025 — это последняя отчётность.
Чистая прибыль X5 снизилась и составила 42,38 млрд, (-21% г/г). Выручка при этом выросла до 2,24 трлн (+21,2% г/г). Валовая прибыль тоже выросла, до 533,739 млрд (+18,3% г/г). EBITDA совсем незначительно выросла до 204,131 млрд (+2,3% г/г).
Аналитики считают, что за весь 2025 год снижение прибыли может быть примерно на 35%.
🛍 Такое мы берём?
Да, я уж точно беру. Несмотря на снижение прибыли, компания продолжает работать стабильно и эффективно. У меня в портфеле целевая доля акций X5 3%, но я думаю, а почему бы не поменять местами их с Магнитом, который более мутный. Вы как считаете, достойны акции X5 быть в портфелях?
