🥦 Где дивиденды, X5? Стоит ли покупать акции ИКС 5 под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы

Я активно инвестирую в дивидендные акции, облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

Сегодняшний герой присутствует у меня в портфеле, занимает в нём долю около 3%. У частных инвесторов акции супермаркета тоже популярны, они время от времени попадают в народный портфель Мосбиржи. По капитализации иксы уверенно входят во вторую десятку среди акций на Бирже, а по весу в индексе — в первую.

🥦 X5 — компания, которая управляет торговыми сетями Пятёрочка, Перекрёсток, Красный Яр, Слата и Чижик. Также компания развивает сервисы доставки продуктов и готовых блюд, медиапортал о еде, постаматы и пункты выдачи в магазинах. А главное — платит дивиденды.