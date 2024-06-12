Модернизация хозяйственного инвентаря

Я уже писал год с лишним назад, что сам используемый в деятельности организации относительно недорогой инвентарь, со значительным сроком пользования и стоимостью, полностью списанной на расходы (или затраты) никуда не девается.

За его сохранность и надлежащее использование кто-то из сотрудников должен непременно отвечать. В случае поломки его можно, или даже и нужно (если это обойдется дешевле, чем покупка нового) отремонтировать. Его можно продать.

*Публикация набрала более 12 тыс. просмотров, но вот комментариев к ней почему-то ноль.

Также мы пришли к выводу, что такие активы можно внести в уставный капитал учреждаемой организации*.

*Просмотров за неделю тоже немало, но комментарий только один

Некоторые из таких активов (не все конечно) можно и модернизировать (достроить, дооборудовать и т. д.).

На эту тему, кстати, три с лишним года назад, после опубликования письма Минфина России от 18.01.2021 № 03-03-06/1/2001 на КУБе (на сайте, которым сейчас нельзя пользоваться), развернулась весьма бурная дискуссия, пару раз даже перешедшая в полемику.

Напомню, что в этом письме автор его сделал весьма логичный (с мой точки зрения) вывод. Если мы модернизируем какой-то малоценный актив, стоимость которого была списана на расходы в начале его использования, и затраты на модернизацию, вкупе с первоначальной стоимостью актива, превысили 100 тыс. руб., то сей актив подлежит переводу в состав амортизируемого имущества.

Что тут началось…

— Фарш невозможно провернуть назад. И мясо из котлет не восстановишь. — А восстанавливать то что, какой объект? Актив восстал из пепла? — Даже страшно представить учетную запись - обратной проводкой или сторно?

Мои возражения на том самом сайте никто во внимание принять не пожелал.

Потом я уже на Клерке, в разделе «Статьи», в феврале 2021 года, разместил статью по этому поводу, но не смог тогда подобрать подходящий пример для наглядной иллюстрации своих выводов*.

*К сожалению, система поиска на Клерке сейчас оставляет желать лучшего, поэтому ссылку на ту статью трехлетней давности дать не могу. Знаю (у меня все ходы записаны), что разместили её 09.02.2021, и всё. А как найти…

Затем вышло ещё письмо с аналогичными выводами — от 17.06.2021 № 03-03-06/1/47706.

А на одном из вебинаров, посвященных ремонту (который Клерк наш упорно не хочет проводить!!!) кто-то из коллег подсказал один шикарный пример: система видеонаблюдения!

Вот сейчас этот вариант и разберем: с циферками, проводками, выводами.

Итак, допустим, осенью 2023 года организация приобрела и смонтировала у себя небольшую систему видеонаблюдения за входом в офис, которая обошлась ей, ну, пусть в 70 тыс. руб. плюс 14 тыс. руб. налога на добавленную стоимость.

Срок полезного использования для такой техники согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, вроде бы (хотя могу и ошибаться) свыше двух лет и до трех лет включительно (II амортизационная группа). Вот эти самые 36 месяцев срока данной систем, как в БУ, так и в НУ, ей и определили.

Записи в учете при приобретению и монтажу были (если строго по теории):

Дебет счета 23 Кредит счетов 10, 60, и пр. — 70 000 руб. — отражены затраты на приобретение и монтаж системы видеонаблюдения;

Дебет счета 19 Кредит счета 60 — 14 000 руб. — НДС, предъявленный поставщиком и монтажником системы видеонаблюдения;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — 14 000 руб. — предъявленный НДС принят к вычету;

Дебет счета 10.09 (или 10.21, или другой какой субсчет) Кредит счета 23 — 70 000 руб. — принята к учету смонтированная система видеонаблюдения;

Дебет счета 26 (44) Кредит счета 10.09 (или 10.21 или другой какой субсчет) — 70 000 руб. — стоимость (еще раз и медленно — только с т о и м о с т ь) установленной системы видеонаблюдения списана на управленческие расходы.

Прошло полгода (или чуть меньше, или чуть больше).

Дела у фирмы идут неплохо, и весной 2024 года принято экономически обоснованное решение: установить дополнительные камеры плюс увеличить мощность сервера, плюс добавить еще один монитор.

Обошлось это, допустим, в 90 тыс. руб. плюс 18 тыс. руб. НДС.

Записи на дату завершения этой модернизации должны быть:

Дебет счета 23 Кредит счетов 10, 60 и др. — 90 000 руб.

Дебет счета 19 Кредит счета 60 — 18 000 руб.;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — 18 000 руб.

Если это не модернизация, то я тогда не знаю, что это!

Значит:

Дебет счета 08 Кредит счета 23 — 90 000 руб.

Таким образом, первоначальная стоимость объекта стала равной 160 тыс. руб. И он, считаю, вполне обоснованно должен быть признан основным средством (амортизируемым имуществом) в бухгалтерском и налоговом учете.

То, что в прошлом году объект был признан малоценкой и его стоимость (70 тыс. руб.) была списана на расходы единовременно, а не через амортизацию — это не ошибка.

Это поступление новой информации, которая не была известна, да и не могла быть известна на дату признания объекта малоценным имуществом.

Таким образом, принимаем к учету объект первоначальной стоимостью 160 тыс. руб. и остаточной (балансовой) стоимостью — 90 тыс. руб.:

Дебет счета 01 Кредит счета 76 — 70 000 руб.;

Дебет счета 76 Кредит счета 02 — 70 000 руб.;

Дебет счета 01 Кредит счета 08 — 90 000 руб.

Увеличивать, или нет срок полезного использования — пусть айтишники решают.

Фарш назад никто не проворачивал, мясо из котлет тоже не восстанавливал. Проводок сторно тоже не делали. Стоимость продолжающего использоваться актива (возможно, что модернизация была не последней) теперь будет списываться на расходы через амортизацию, а не сразу.

О порядке начисления амортизации после модернизации я, если что, вот здесь, и вот здесь, в свойственном мне стиле, то есть с проводками и циферками, писал.

Но вот просмотров и комментариев тоже было не так уж много. Непорядок.

Тут немного обуяла ностальгия, залез в базу (я пользуюсь Консультантом) и глянул на старые планы счетов: утвержденный приказом Минфина СССР от 01.11.91 № 56, и предыдущий, утвержденный приказом Минфина СССР от 23.03.85 № 40.

И, как мне кажется, зря удалили такие счета, как 12 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы», так и 13 «Износ МБП». Многих проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся, можно было бы избежать. Или я не прав?