Производственный инвентарь: инструменты, приборы, приспособления

Все не так хорошо, как хочется, но и не так плохо, как кажется. Поговорим об учете производственного инвентаря.

В нескольких предыдущих публикациях разбирали порядок действий с относительно недорогим инвентарем с достаточно длительным сроком полезного использования — полтора-два года.

Если стоимость его ниже установленного организации лимита (большинство сделали его равным 100 тыс. руб., дабы не плодить ещё больше разниц с налоговым учетом), то стоимость такого инвентаря списывается на расходы (или затраты) на дату его использования.

Сам этот актив (повторю в 100505 раз) никуда не девается. Он (пусть с нулевой стоимостью) продолжает использоваться по своему назначению, может передаваться от одного сотрудника другому, ремонтироваться, можно его продать: https://www.klerk.ru/user/209610/567632/.

В некоторых (но только некоторых) случаях его можно модернизировать: https://www.klerk.ru/user/209610/610738/.

Можно внести его в уставный капитал другого общества: https://www.klerk.ru/user/209610/610401/.

Но все это, в первую очередь, касается тех активов, стоимость которых намного меньше тех самых 100 тыс. руб.

Списание на расходы 25–30, да и 70 тыс. руб., да еще если какой-то девайс приобретается в единичном экземпляре, в финансовую пропасть фирму не обрушит.

А вот если приобретается несколько десятков дорогостоящих производственных приспособлений, инструментов, приборов по цене чуть меньше 100 тыс. руб. за единицу, да ещё в конце года, то списание их стоимости в ноябре-декабре, а это пара-тройка миллионов, если не больше, существенно может повысить себестоимость выпускаемой продукции (выполняемых работ, или услуг) в почти прошедшем году. А это уже снижение финансового результата (да и налогооблагаемой прибыли тоже), заработанной прибыли, размера чистых активов.

Или первую партию таких приспособлений, допустим, во второй половине ноября, приобрели по цене 98 тыс. руб. за единицу, а вторую, в первых числах декабря — уже по 103 тыс. руб.

А в производство все их отпустили через день после покупки второй партии*.

*Хотя может быть и наоборот: у первого поставщика в ноябре взяли по 103 тыс., а у второго (в декабре) закупка обошлась дешевле — по 98 тыс.

И получается, что часть такого инвентаря (который по 98 тыс. руб.) будет признана малоценкой, стоимость которой списывается единовременно, при отпуске в производство, а часть — основными средствами (амортизируемым имуществом), стоимость которых будет списываться через амортизацию эти полтора-два года.

Вот в таких случаях, для организации, возможно (я не настаиваю, но возможно) будет более выгодным установить своей учетной политикой (в налоговом учете) особый порядок списания на затраты (или на расходы) стоимости таких активов.

По подп. 3 п. 1 ст. 254 НК организация имеет право списывать стоимость приобретенных инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и т. д. в течение более одного отчетного периода с учетом срока его использования или иных экономически обоснованных показателей.

То есть учетной политикой организации можно установить, что стоимость инструментов, приспособлений, приборов и т. д., затраты на приобретение (изготовление) которых находятся в диапазоне от, допустим 80 (75, 92) тыс. руб. за единицу до 100 тыс. руб., списываются на затраты по производству продукции (выполнению работ) в течение срока их полезного использования.

Ну, как-то вот так.

Финансовое ведомство с этим вполне согласно (письма Минфина от 11.03.2021 № 03-03-06/1/17067, от 21.09.2021 № 03-03-06/1/76313, от 10.12.2021 № 03-03-06/1/100743).

Однако при этом следует иметь в виду, что это не амортизация, а именно материальные расходы. Прямые они или косвенные — тут возможны разные варианты. Вероятнее всего, что прямые, хотя в каких-то ситуациях могут быть и косвенными.

И при заполнении декларации их надо будет включить в строку 010 Приложения № 2 к Листу 02.

В регистрах бухгалтерского учета, к сожалению, использовать аналогичную схему, на мой взгляд, не получается.

Установить следует единый лимит стоимости активов со сроком использования более года следует для них для всех, а не для отдельных групп.

Минфин обратил на это внимание три года назад, в своих Рекомендациях аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2021 год (письмо от 18.01.2022 № 07-04-09/2185).

В этом письме однозначно сказано, что применение тех или иных критериев распространяется на все попадающие под них активы, а не отдельные их группы.

То есть установить в учетной политике разные лимиты стоимости основных средств — для управленческого инвентаря (мебели, кофе-машин, ноутбуков) — 100 тыс. руб., а для производственного (приборов, приспособлений, инструмента) — 94 тыс. руб., нельзя. Равно как и нельзя списывать на затраты стоимость таких запасов в течение срока их полезного использования.

Это уже будет нарушением методологии учета, необоснованным завышением финансового результата, прибыли, остающейся в распоряжении организации и размера чистых активов.

На это могут, да и наверняка укажут аудиторы.

Кроме того, больше, правда, в теории, но всё-таки, могут прицепиться и налоговики. Это если они начнут проверять обоснованность принятия решения о начислении и выплате дивидендов.

Выход здесь я вижу только один: такой организации оптимально в регистрах бухгалтерского учета установить лимит стоимости основных средств не в 100 тыс. руб., а чуть меньше — 92-95, или там 98 тыс.

Работы, может быть, и несколько добавится, но проблем потом возникнет несколько меньше.

Да, и в упомянутых Рекомендациях было обращено внимание на то, что лимит стоимости применяется к единице актива, а не к их совокупности*.

*Подобную идею (применять лимит стоимости к группе активов) выдвинула в своё время одна из некоммерческих организаций, претендующая на лидерство в вопросах методологии бухгалтерского учета и регулярно выпускающая свои рекомендации.

Свое мнение о групповом учете, если получится, выскажу как-нибудь позже.