Оплата приобретенного имущества неденежными средствами

Оплатить купленное можно не только перечислением средств на расчетный счет, но и своими активами, работами, услугами.

По п. 14 ФСБУ 5/2019 при приобретении материально-производственных запасов по договорам, предусматривающим их оплату, полностью или частично неденежными средствами, их стоимостью следует считать справедливую стоимость передаваемого в счет оплаты имущества (переданного результата работ, оказанных услуг).

И эту самую справедливую стоимость предлагается определять согласно требованиям МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

Хотя после изучения этого МСФО (пусть и по диагонали, но всё-таки изучения) очень уж большой разницы между ценой, по которой была бы осуществлена обычная сделка между участниками рынка с целью продажи актива или передачи обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях (п. 2 IFRS 13) и текущей рыночной стоимостью мне найти так и не удалось.

Поэтому, согласно заветам монаха Оккама не будем множить сущности без необходимости и признаем, что справедливая (она же текущая рыночная и т. п.) стоимость переданного в оплату товара (иного имущества, результата работ, оказанной услуги) за приобретенные запасы равна их стоимости. Причем как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения.

И пусть проверяющие (налоговики, аудиторы и пр.) докажут обратное, и не с позиции: — Я художник, я так вижу, (или: - Не знаю как, но не так!), а с указанием суммы возникшей разницы с точностью до копейки.

И сразу перейдем к примеру.

ООО «Альфа» приобрело у ООО «Бета» партию запасов в количестве 10 000 ед. по цене 200 руб./ед., то есть на 2 000 000 руб., плюс 400 000 руб. налога на добавленную стоимость. В счет оплаты за приобретенные ТМЦ ООО «Альфа» обязуется выполнить для продавца ремонтные работы на эту же сумму.

Договор этот смешанный (что не запрещено законодательством), включающий в себя как элементы договора купли-продажи, так и договора подряда.

Покупатель (ООО «Альфа») после получения материалов по этому же договору становится подрядчиком, а продавец (ООО «Бета») — заказчиком.

И, согласно п. 1 ст. 40 НК РФ, пока не доказано обратное, цена товара с точностью до копейки равна стоимости подлежащих выполнению работ.

А уж как эту цену назвать — текущей рыночной (по НК РФ), справедливой (по IFRS 13), да еще и пытаться найти между ними разницу (на 0,37%) — увольте!

Лично я — пас! А если кто-то такую разницу, да еще и существенную, найдет, то пусть похвастается, как ему это удалось.

ООО «Альфа», ну, пусть во второй половине декабря, примет купленные материалы к учету записями:

Дебет счета 10 Кредит счета 60.01 — 2 000 000 руб.;

Дебет счета 19 Кредит счета 60.01 — 400 000 руб.;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 68.02 — 400 000 руб.

Принятый к вычету на основании счета-фактуры продавца НДС регистрируется в книге покупок за IV квартал и отражается в Декларации по НДС за этот же налоговый период.

Одновременно с принятием материалов к учету покупатель должен отразить у себя получение предоплаты неденежными средствами (этим самыми материалами) за выполнение работ:

Дебет счета 60.01 Кредит счета 62.02 — 2 400 000 руб.

Следовательно, наш покупатель (теперь уже — подрядчик) обязан начислить НДС от полученной предоплаты (подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ):

Дебет счета 76 (АВ) Кредит счета 68.02 — 400 000 руб.

Подрядчик также обязано выставить продавцу (теперь уже — заказчику) авансовый счет-фактуру, оформленный по требованиям п. 5.1 ст. 169 НК РФ и зарегистрировать его в книге продаж IV квартала. Сумма начисленного налога должна быть отражена в Декларации того же налогового периода.

Хотя выполнение работ начнется также в декабре, передача их результата, допустим, произойдет уже январем или началом февраля.

Следовательно, в декабре у подрядчика (в девичестве — покупателя) фактические затраты на проведении ремонта (на сумму, допустим, в 850 000 руб.) будут отражены, как:

Дебет счета 20 Кредит счетов 10, 70, 69, 25 и др. — 850 000 руб.

И даже если последним рабочим днем декабря будет подписан какой-то акт, подтверждающий это выполнение (только выполнение, а не передачу результата) в сметных (договорных и пр.) ценах, ну, пусть, на 1 млн. руб., никакой реализации у подрядчика нет.

Как и нет принятия результата работ к учету у заказчика (в девичестве — продавца), то есть ООО «Бета».

Уже в январе, или в начале февраля, работы будут выполнены (по факту их общая стоимость составит, предположим, 1,3 млн. руб.) и их результат по акту (будут ли это КС-2 и КС-3, или акт в произвольной форме — как договорятся) передан заказчику.

Записи за январь-февраль у ООО «Альфа» будут:

Дебет счета 20 Кредит счетов 10, 70, 69, 25 и др. — 450 000 руб. — фактические затраты на производство работ (1 300 000 руб. – 450 000 руб.);

Дебет счета 62.01 Кредит счета 90.01 — 2 400 000 руб. — передача результата работ заказчику;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02 — 400 000 руб. — НДС от передачи результата работ;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 20 — 1 300 000 руб. — фактические затраты на выполнение работ.

Счет-фактура на реализацию работ (передачу их результата) заказчику регистрируется в книге продаж за I квартал. Начисленный налог должен быть отражен в Декларации за этот налоговый период.

Зачет кредиторской задолженности (предоплаты) в счет оплаты выполненных работ отражается, как:

Дебет счета 62.02 Кредит счета 62.01 — 2 400 000 руб.

Начисленный в прошедшем году НДС от предоплаты принимается к вычету:

Дебет счета 68.02 Кредит счета 76 (АВ) — 400 000 руб.

Выставленный тогда заказчику авансовый счет-фактура регистрируется в книге покупок I квартала и отражается в Декларации за этот же налоговый период.

Теперь перейдем к учету ООО «Бета» — продавца, который потом становится заказчиком.

Продажа товара у него за 2,4 млн. руб., в том числе 400 тыс. НДС была отражена в декабре:

Дебет счета 62.01 Кредит счета 90.01 — 2 400 000 руб.;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02 — 400 000 руб.

Выставленный покупателю счет-фактура регистрируется в книге продаж IV квартала. Сумма начисленного налога отражается в Декларации за этот налоговый период.

По условиям договора покупатель (уже подрядчик) расплачивается за поставленный ему товар выполнением работ и передачей их результата продавцу (уже заказчику).

Зачет (отражение предоплаты) будет учтен также в декабре:

Дебет счета 60.02 Кредит счета 62.01 — 2 400 000 руб.

Полученный от подрядчика (в девичестве — покупателя) авансовый счет-фактура регистрируется в книге покупок IV квартала и отражается в Декларации за этот же налоговой период.

Запись будет:

Дебет счета 68.02 Кредит счета 76 (ВА) — 400 000 руб.

В конце января – начале февраля принят результат работ (проведенный ремонт) на эту сумму.

Значит:

Дебет счета 26 (44, 25 и др.) Кредит счета 60.01 — 2 000 000 руб.;

Дебет счета 19 Кредит счета 60.01 — 400 000 руб.

НДС, указанный в принятом от подрядчика счете-фактуре ООО «Бета» имеет право (полностью или частично) в I квартале, или перенести на следующие налоговые периоды.

При полном принятии к вычету в этом налоговом периоде он регистрируется в книге покупок.

И:

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — 400 000 руб.

Зачет предоплаты будет отражен, как:

Дебет счета 60.01 Кредит счета 60.02 — 2 400 000 руб.

Предъявленный в прошлом году авансовый счет-фактуру заказчик обязан отразить в книге продаж за I квартал и восстановить принятый тогда НДС:

Дебет счета 76 (ВА) Кредит счета 68.02.

В свое время мне попалась более интересная схема. Я тогда (это было где-то в 1993 году) работал в одном из первых коммерческих банков, который именовался — Всероссийский биржевой банк. И вот главбух передала мне документы (приложение к кредитному договору). По этому договору организация, взявшая у нас кредит, проценты по нему уплачивала оказанием информационных услуг руководству банка (Председателю Правления). И каждый месяц составлялся примерно такой акт: — Мы нижеподписавшиеся, генеральный директор ТОО «Рога и копыта» и Председатель Правления ВББ составили в настоящий акт в том, что информационные услуги на сумму (равную ежемесячной сумме процентов по кредиту) оказаны в полном объеме. И дальше. Ввиду конфиденциальности информации она предоставлена в устной форме.

Весной 1994 года я из этого банка уволился. Где-то через год у него была отозвана лицензия, потом он был ликвидирован, но это уже совсем другая история.