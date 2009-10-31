Запасы, полученные безвозмездно

В предыдущей публикации от 13 октября* (https://www.klerk.ru/user/209610/625597/) я рассмотрел, насколько смог, проблемы, с которыми можно столкнуться при безвозмездном поступлении активов.

*муза вдохновения посещает меня иногда и по выходным, тем более, что погода была неважная

Из возникшей дискуссии (не перешедшей, к моему глубокому удовлетворению, пока в полемику, хотя такие попытки и были) я, правда, так и не получил ответа на вопрос: — возможен ли вариант, при котором можно получить активы (в первую очередь — запасы) безвозмездно от не взаимозависимого лица?

Ну да ладно.

И дальше, на условном примере я попытаюсь рассмотреть порядок принятия к учету материалов (запасов) безвозмездно полученных от одного из учредителей.

Организация получила безвозмездно партию материалов в количестве 1000 ед. от своего учредителя (другой организации), которая владеет 20% уставного капитала принимающей стороны.

По данным передающей стороны, которые она указала в накладной на передачу (по форме М-15, ТОРГ-12, или по акту «сдал-принял» произвольной формы) эти запасы были приобретены (года два назад) по цене 300 руб./ед. (без учета НДС).

По какой стоимости их должен оприходовать получатель?

Однозначно сказать трудно.

Для целей налогообложения прибыли — по рыночной цене, но не ниже цены приобретения у передающей стороны (п. 8 ст. 250 НК РФ).

Но как быть, допустим, с тем, что данные запасы, в связи с длительным сроком хранения утратили свой товарный вид, какие-то свои свойства и пр.?

А никак.

И пусть реальная стоимость этих материалов уже не 300 руб., а 250 или даже все 200 руб./ед., в налоговом учете их все равно следует учесть минимум по цене 300 руб./ед., то есть всего на 300 тыс.

И даже если передающая сторона и начисляла по ним резерв на обесценение, для целей налогообложения он (этот резерв) во внимание не применяется.

В регистрах бухгалтерского учета (п. 15 ФСБУ 5/2019) материалы эти должны быть оприходованы по справедливой стоимости. О порядке её определения писал уже не раз, и, думаю, что коллеги согласятся, что термины «справедливая стоимость» и «текущая рыночная стоимость» в девяноста девяти случаях из ста можно признать синонимами.

И необходимо ли в данной ситуации приходовать в бухгалтерском учете эти запасы по действительно текущей рыночной (или справедливой) стоимости, которая составит, ну, пусть, 287 руб./ед.?

В теории, необходимо.

И что тогда получается.

В регистрах бухгалтерского учета оприходование безвозмездно полученных материалов (по цене 287 руб./ед.) надлежит отразить записью:

Дебет счета 10 Кредит счета 98.02 — 287 000 руб.*

*См. Инструкцию по применению Плана счетов

Прочих доходов не возникает.

Возник только доход (внереализационный) для целей налогообложения прибыли (300 тыс. руб.), то есть:

Дебет счета 09 Кредит счета 68.04 — 60 000 руб. (300 000 руб. Х 20%*).

*Это пока. С января будет уже 25%.

Спустя время часть этих материалов (600 ед.) будет отпущена в производство и тогда же возникнут прочие доходы в сумме стоимости использованных материалов.

Дебет счета 20 Кредит счета 10 — 172 200 руб. (600 ед. х 287 руб./ед.);

Дебет счета 98.02 Кредит счета 91.01 — 172 200 руб.

Дебет счета 68.04 Кредит счета 09 — 34 440 руб. (172 200 руб. х 20%).

После отпуска в производство остальных 400 ед. этого материала записи будут:

Дебет счета 20 Кредит счета 10 — 114 800 руб. (400 ед. х 287 руб./ед.);

Дебет счета 98.02 Кредит счета 91.01 — 114 800 руб.

Дебет счета 68.04 Кредит счета 09 — 22 960 руб. (114 800 руб. х 20%).

При всех прочих равных условиях себестоимость произведённой продукции (выполненных работ) в регистрах бухгалтерского учета будет на 13 тыс. меньше (300 тыс. руб. – 287 тыс. руб.), чем для целей налогообложения.

Сальдо по 09 счету в сумме 2600 руб. (60 000 руб. – 34 440 руб. – 22 960 руб.) будет погашаться по мере продажи этой продукции (передаче результата работ) и выявления финансового результат и доходов.

Уже сегодня, правда, предложили один вариант.

Организация принимает на утилизацию строительные отходы, да еще получает за эту услугу (точнее, работу) деньги.

Часть этих отходов (битый кирпич, бетон и пр.) пригодна для дальнейшей переработки в щебень.

Вот кирпич и бетон получены безвозмездно?

Вначале вроде бы согласился.

Но потом подумал, что этот пример попадает под ситуацию, описанную мной 30 мая (https://www.klerk.ru/user/209610/609358/).

То есть в результате переработки строительных отходов на выходе получается ещё и пригодная к дальнейшему использованию продукция, то есть возвратные отходы.