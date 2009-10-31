Отпуск материалов в производство

В предыдущей серии публикаций за сентябрь-октябрь (этого, 2024 года) был, как мне кажется, довольно подробно рассмотрен вопрос принятия к учету запасов.

Были обсуждения в комментариях. Пару раз развернулась неплохая дискуссия (в частности, вот здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/625597/).

Она правда, чуть было не переросла в полемику (каждая из участниц хотела последнее слово оставить непременно за собой). Но моё «Девочки, не ссорьтесь» вроде бы услышали (или увидели?).

Следующую серию я думаю посвятить проблемам, связанным с выбытием (использованием, продажей, списанием и пр.) ранее приобретенных запасов.

Ведь они и приобретаются для использования в деятельности организации, а не для хранения и последующего ими любования.

Редакция Клерка, как вам такой план на ноябрь-декабрь?

Молчание — знак согласия.

И начнем с того, что имеющиеся в наличии материально-производственные запасы в первую очередь предназначены для использования при производстве продукции (или выполнении работ).

И передача МПЗ из места хранения на место производства должна быть, естественно, документально оформлена.

Каким конкретно документом?

Не буду утомлять читателей очередным повторением неоднократно мною сказанного (последний, не скажу по счету который уже, раз, вот здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/630196/).

Скажу только, что документ этот должен содержать все семь тех самых обязательных реквизитов, которые и позволят его признать учетным первичным (п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете).

И он должен подтвердить, что, допустим, 25 (или 27) ноября сего года со склада (или другого места хранения) было передано соответствующему материально-ответственному лицу (им может быть и работник, непосредственно производящий продукцию или выполняющий работы) определенное количество тех или иных МПЗ.

И также хочу ещё раз обратить внимание, что стоимость переданных запасов в этом первичном документе указываться и не должна.

Даже если передавший МПЗ материально-ответственный сотрудник её и укажет (по своим данным), то эта информация для бухгалтерии особо не нужна, да и не важна.

Стоимость, по которой данные МПЗ оприходованы в регистрах бухгалтерского учета в 99,(9)% будет выше, чем по данным учета того самого МОЛ, который хранил, а затем их отпустил.

Далее данный первичный документ в установленный регламентом внутреннего документооборота организаций срок (или, как водится, немного позже) должен поступить в бухгалтерию.

И возможны два варианта отражения этого факта хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета.

Вариант первый

И он не фантастический, а вполне реальный.

С ним в своё время ознакомился (году где-то в 1989-1990) при посещении Московского экспериментального ювелирного завода, где мне ещё удалось приобрести для жены (и недорого, по официальной цене) золотые сережки (тогда это был дефицит). Плюс к этому примерно о таком же порядке учета отпущенных в производство материалов на семинарах несколько раз рассказывали слушатели.

Вернемся к ювелирному заводу. В начале рабочего дня ювелир получает задание: — изготовить за три часа (или там, к концу рабочего дня) изделие (комплект серег, кольцо, брошь и т. д.). На складе он получает всё необходимое (металл в потребном количестве согласно установленным нормам, камешки и пр.) и в положенный срок должен сдать готовое (либо ещё не законченное) изделие.

Примерно такой же схемой поделилась одна из слушательниц семинара.

Все отпущенное в производство сырье у них по умолчанию считается израсходованным. В конце месяца (или чаще) по месту производства продукции проводится (силами сотрудников технических подразделений) инвентаризация остатка материалов, незавершенного производства и готовой продукции.

По результатам этой инвентаризации и определяется количество материалов, уже израсходованных на производство готовой продукции, материалов в незавершенном производстве, а также еще неиспользованных.

Первичные документы на отпуск материалов в производство бухгалтерия отражает как:

Дебет счета 20 Кредит счета 10 (в соответствующей оценке).

После поступления данных по инвентаризации (количество готовой продукции, незавершенка, остаток неиспользованных материалов) материалы включаются в состав готовой продукции записью:

Дебет счета 43 Кредит счета 20.

Оставшиеся неиспользованными — записью:

Дебет счета 10 Кредит счета 20.

Остальные считаются материалами в незавершенном производстве.

На следующий день (это будет уже другой, можно сказать, отчетный период) возвращенные (только по документам) материалы вновь будут считаться израсходованными на производство:

Дебет счета 20 Кредит счета 10.

Такая схема отпуска материалов в производства может успешно применяться далеко не всегда, далеко не везде и далеко не всеми.

И, чаще всего, переданные на место производства материалы отражаются, как внутреннее перемещение.

Запись в этом случае может быть по субсчетам счета 10:

Дебет счета 10 Кредит счета 10.

Но обычно бухгалтерия ограничивается только записями в аналитических регистрах, как передача материалов от одного материально-ответственного лица другому.

После выполнения производственной программы или в последний рабочий день отчетного периода (если производственный цикл на изготовление партии продукции длится дольше) материально-ответственное лицо, получившее материалы, должно представить документы, подтверждающие фактический расход материалов, потраченных на изготовление продукции, согласно установленным нормам. При отклонении от норм необходимо указать их причины.

Форма такого документа (производственного отчета) может быть утверждена соответствующими отраслевыми инструкциями, либо разработана организацией самостоятельно.

В производственном отчете должна содержаться информация, позволяющая, как минимум, определить:

вид (код, номенклатурный номер и т. п.) производимой продукции (выполненных работ);

виды (коды, номенклатурные номера, и т. п.) и количество материалов, используемых для производства продукции (выполнения работ) согласно нормативам, установленным в соответствии с технологическим процессом производства продукции;

виды (коды, номенклатурные номера) и количество материалов, фактически использованных при производстве продукции (выполнения работ);

допущенные отклонения (экономия или перерасход) фактически использованных материалов от установленных нормативов.

Проверенный соответствующими инженерно-техническими службами и утвержденный руководством подразделения (цеха, участка и пр.) производственный отчет являются основанием для составления материального отчета.

Форма материального отчета может быть утверждена соответствующими отраслевыми инструкциями, либо разработана организацией самостоятельно.

В материальном отчете должна содержаться информация, позволяющая, как минимум, определить:

наименование (вид, код, номенклатурный номер) полученных материалов;

остаток (в количественном выражении) на начало отчетного периода;

поступление в отчетном периоде;

выбытие (расход) за отчетный период;

остаток на конец отчетного периода.

И на основании поступивших в бухгалтерию материальных отчетов производится оценка указанных в них запасов (определение их стоимости в денежном выражении). Стоимость израсходованных запасов, списывается с подотчета материального ответственного лица, формируя тем самым величину материальных затрат на производство продукции (выполнение работ) записями:

Дебет счета 20 Кредит счета 10.

Материалы, оставшиеся неиспользованными, продолжают числиться за соответствующим материально-ответственным лицом производственного подразделения в подотчёте.

Такая схема документооборота также позволяет достаточно определить количество и стоимость запасов, фактически использованных на производство продукции (выполнение работ).

Но при любом из вариантов количество материалов определяет (и подтверждает) не бухгалтерия, а производственники.

Задача, точнее, обязанность бухгалтера — определить стоимость предоставленных производственниками в количественном выражении данных, и не больше.

А много было израсходовано материалов, или мало — это уже не в нашей компетенции, и не по нашей зарплате.