Прибыль, остающаяся в распоряжении организации

Как определить, что заработали, и куда можно потратить.

Всё ближе и ближе срок сдачи годовой отчетности за истекший 2024 год, и в сервисе «Консультации» всё больше и больше вопросов о порядке её составления.

Еще неделю назад чаще спрашивали: — Как спрятать убытки в налоговой декларации по прибыли?

Сейчас же: — Как не показать убытки в бухгалтерской отчетности?

На первый вопрос (о декларации) ответ достаточно простой: — признать ту или иную часть расходов не уменьшающими налогооблагаемую прибыль.

На второй же так просто не ответишь. Ведь если расходы имели место быть, то как-то спрятать их, а то и вовсе не отражать в регистрах бухгалтерского учета, весьма затруднительно.

Хотя варианты некоторые есть. Но применимы они не всегда, и не всеми.

Как не показать убытки в бухгалтерской отчетности?

Например, можно и не показывать убытки от обесценения основных средств или капитальных вложений. Подробнее об этой, можно сказать, новой для советского , ой, российского бухгалтера процедуре, можно почитать вот здесь и вот здесь.

Но, как я сказал выше, далеко не все организации имеют в собственности такие объекты.

Можно еще, допустим, затраты на дорогой ремонт, который произвели в отчетном периоде, не списывать сразу на расходы, а почти законно признать отдельным инвентарным объектом (как модно стало говорить — капитализировать) и растянуть года на три-четыре, а то и на все пять-семь (вот здесь гляньте).

Но, опять-таки, не все делали такой ремонт.

Есть ещё один старый трюк, использование которого позволяет почти законно перетащить расходы отчетного периода на следующий год.

Это старый добрый счет 76*.

*Меня ещё почти 50 лет назад учили заслуженные ветераны: не знаешь точно, как отразить ту или иную операцию, и нет времени, чтобы разобраться — используй 76 счет. Как оно (это самое время) появится, отразишь, как положено.

Согласен с тем, что такой перенос понесенных расходов на следующий год не позволяет про них забыть. Рано или поздно эти самые расходы нужно будет отнести на уменьшение финансового результата (и налогооблагаемой прибыли).

Но, следуя заветам незабвенной Скарлетт О`Хара: – подумаем об этом завтра.

Сегодня же нам нужен привлекательный для банка (и пары потенциальных инвесторов) Баланс (хотя в нем и несколько завышена строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность»), и Отчет о финансовых результатах с положительными циферками в строках 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» и 2400 «Чистая прибыль (убыток)».

Буквально на днях этот животрепещущий вопрос: — Как спрятать убытки в отчетности и показать хоть маленькую, но прибыль? — был в очередной раз задан в «Консультациях».

Но там, руководитель (которому, видимо, подкинул идею юрист – сын хорошей маминой подруги) предложил вариант зачета понесенных убытков (точнее, расходов) частью прибыли.

Ну что тут сказать?

Что руководитель, что тот самый юрист, имеют о бухгалтерском учете примерно такое же представление, как автор сих строк о цветной металлургии или производстве беспилотных летательных аппаратов. Читал в интернете, слышал от знакомых и т. д. Однако это не позволяет мне давать указания специалистам.

Понесенные убытки уменьшают, в конечном итоге, сумму прибыли, остающуюся в распоряжении организации:

Дебет счета 99 Кредит счета 90.09;

Дебет счета 99 Кредит счета 91.09;

Дебет счета 84 Кредит счета 99.

А вот обратное, типа, списать стоимость полученных услуг за счет прибыли (например: Дебет счета 84 Кредит счета 60) не затрагивая расходы (счета 90 или 91) — это грубое нарушение базовых принципов бухгалтерского учета.

И теперь о прибыли (счете 84) и, опять-таки, базовых принципах её учета.

На этом счете отражается сумма реально заработанного организацией и которой собственники вправе распорядиться по своему усмотрению.

Они могут (но не полностью, а частично) разделить её между собой, как дивиденды.

Дебет счета 84 Кредит счета 75 (70).

Направить, например, также какую-то часть, на благотворительность.

Но тут опять через счет 91 (и никак иначе):

Дебет счета 91.02 Кредит счета 51;

Дебет счета 99 Кредит счета 68.04.

Оставить часть прибыли в организации, на дальнейшее развитие.

И, допустим, если принято решение и дивиденды выплатить, и благотворительное мероприятие какое-то провести, а про запас что-то оставить, то, возможно, оптимально будет вести аналитический учет использования прибыли на отдельных субсчетах к 84 счету.

Но это уже будет больше не бухгалтерский, а управленческий учет.

И при осуществлении, допустим, капитальных вложений не потребуется привлекать заёмные средства, а заработанного за прошлые годы (в виде денег на расчетном счете, уже приобретенных материалов, задолженности покупателей и других активов) должно хватить и на длительное отвлечение средств на эти самые капвложения, и на обеспечение текущей деятельности в этом периоде.

И оплата (что предварительная, что последующая) затрат на капвложения будет производиться с расчётного счета.

И, как я уже ранее писал, на денежных средствах, находящихся на расчётном счете, карандашиком не помечено, за счет каких конкретных источников они были получены. Ведь там и средства уставного капитала, и поступления от покупателей и т. д., и т. п., и пр.

Точно также нельзя и определить, какие конкретно деньги пойдут на оплату затрат на капитальные вложения.

С расчетного счета.

А уж с какого конкретного источника их образования — заработанной ранее прибыли, уставного капитала, или полученной от покупателя предоплаты — ну нет на этих деньгах пометочек. Нету!

Вот в аналитике к счету 84 (точнее в регистрах управленческого учета) отслеживать судьбу каждого рубля, потраченного на капитальные вложения, видимо можно.

Ну, вот на пальцах, примерно, так.

Немного получилось, как мне кажется, сумбурно.

Но приглашаю к обсуждению этой проблемы всех желающих.