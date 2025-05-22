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Сергей Верещагин
Учет расходов

О расходах прошлых лет

Ставку налога повысили, но, как всегда, не все учли.

Не успел я 20 числа поделиться с коллегами своим мнением о письме Министерства нашего финансов (от 15.05.2025 № 03-03-06/1/47786) о порядке принятия к учету расходов прошлого года, как его разместили вот здесь https://www.klerk.ru/buh/news/648137/.

И уже появилась парочка вполне ожидаемых комментариев: — опять эти чиновники бухгалтеров обижают!!!

Хотя, если вдуматься, письмо это пока вполне логичное.

Ведь в нем рассмотрен вопрос принятия к учету тех расходов, которые по каким-то (объективным или субъективным, без разницы) причинам не были отражены в прошлом, 2024 году, когда ставка налога на прибыль была 20%.

Речь в письме идет не о расходах (убытках) прошлых лет, выявленных (или возникших) в отчетном году, например, о возврате реализованной в прошлом году бракованной продукции. Или допустим, о затратах на благоустройство территории возле объекта (на те же самые газоны), который был сдан заказчику в ноябре.

Это не исправление допущенной в прошлом году (и ныне выявленной) ошибки, а поступление новой информации, которая ранее не была (да и не могла быть) известна.

Отражать ее в регистрах бухгалтерского учета как расходы по основным видам деятельности (по дебету счета 90.02), или как прочие расходы (по дебету счёта 91.02) — вопрос спорный.

С одной стороны, по п. 11 ПБУ 10/99 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году подлежат включению в состав прочих расходов.

Но… Как было у кого-то из классиков: — Случаи, они разными бывают.

Так что однозначного ответа лично у меня нет.

В каждой конкретной ситуации решать надо конкретно.

В налоговом учете это внереализационные расходы (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ). В декларации их нужно показать по строке 301 Приложения № 2 к Листу 02.

Далее этот убыток будет включен в строку 300 Приложения, а оттуда уже попадет в строку 040 Листа 02.

Но это, как было сказано выше — расходы текущего года.

В письме же говорится об тех расходах, которые были известны (или по крайней мере, должны были быть известны)    в прошлом году.

Но организация то ли не знала о них, то ли решила их не показывать.

В общем, исправляем ошибку прошлого года.

В бухгалтерском учете (п. 14 ПБУ 22/2010) это прочие расходы (91.02), тут проблем нет.

В декларации по налогу на прибыль, вроде бы, имеем право показать эти расходы (например, дебиторку, срок исковой давности по которой истек в октябре 2024 года) по строке 400 того же Приложения № 2 к Листу 02.

Но!!!

В 2024 году ставка налога была 20%.

И то, что эту дебиторку (ну, пусть 600 тыс. руб.) вовремя не списали на расходы, увеличило сумму налога за 2024 год на 120 тыс. руб. (18 тыс. в федеральный бюджет, и 102 тыс. руб. — в областной).

Признание этих 600 тыс. руб. расходами 2025 года позволяет уменьшить сумму налога уже на 150 тыс. руб.

И федеральный бюджет уже недополучит в текущем году 30 тыс. руб.

Вот с этим чиновники согласиться никак не могут.

И, по большому счету, признать их правоту придется.

Какой выход?

Подать уточненку за прошлый год, то есть, возможно, превратить, пусть и небольшую, но прибыль 2024 года, в убыток.

И, однозначно, ввязаться в переписку с налоговиками, которые (и вам это известно лучше, чем мне) такую личную неприязнь к уточненным декларациям в сторону уменьшения испытывают, что у них аппетит портится.

Правда (но я этого, если что не советовал, а вы этим советом не воспользовались) можно попытаться спрятать эти расходы в других статьях. Тоже по классику: — Запустим дурочку. Вдруг проскочит.

Есть еще самый любимый налоговиками способ: списать на расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль.

Это надежнее всего, но денег жалко.

Оркестр гремит басами,

Трубач выдувает медь,

Ну, и так далее…

Хотя уже появилась информация, что будет меняться форма налоговой декларации.

В частности, должны ввести разные ставки налога.

Хотя почему этого не сделали сразу?

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Сергей Верещагин

Сергей Верещагин

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