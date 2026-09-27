ФСБУ 9/2025 и ПБУ 2/2008

Работаю сейчас на второй редакцией Разъяснений по ФСБУ 9/2025 (замечаний по первой редакции накидали достаточно много).

И напомню, что с 2027 года утратит силу ПБУ 2/2008, порядок применения которого я рассматривал вот здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/559010/, и вот здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/559600/.

Но и в ФСБУ 9/2025 (см. пункты 18-25) обязанность отражать выручку по мере передачи контроля над продукцией, если работы продолжаются более 12 месяцев, остается.

В ПБУ 2/2008 обязанность такая возникала (п. 1 ПБУ 2/2008), если сроки начала и окончания работ по договору приходятся на разные отчетные годы.

Даже если работы начаты в ноябре, а результат их должен быть передан в феврале следующего года — на 31 декабря финансовый результат по этим работам, равно как и выручка, не подлежащая предъявлению заказчику, должны быть начислены.

Для целей налогообложения, как я писал в указанных мною публикациях, на 31 декабря доход тоже надо отразить.

С 2027 года отражать ежемесячное фактическое выполнение работ в договорной (сметной, плановой) стоимости по тем заказам, которые длятся меньше 12 месяцев (но переходят на следующий год), вроде бы и не требуется. Тот же самый договор с ноября по март — 5 месяцев.

Но в п. 2 ст. 271 НК РФ (второй абзац), равно как и в п. 1 ст. 272 никаких изменений не внесено, и не планируется.

И не знаю, как будут относиться налоговики к тому, что по работам, начатым в ноябре 2027 года и результат которых будет передан заказчику в феврале-марте 2028 года, по состоянию на 31.12.2027 организация налогооблагаемую прибыль не начислит.

Так что, думаю, как и сейчас, будут заключаться договоры, по которым работы передаются заказчику ежемесячно, (работы, Карл, а не их результат), а риск их случайной гибели или повреждения (ну, вот так договорились), будет оставаться у подрядчика.

Ну, я сейчас не об этом, а о возможности, что сейчас, что и в будущем, почти законно нарисовать к новогодним праздникам красивый финансовый результат.

Заключили месяц там, или пару недель назад договор на выполнение работ, результат которых надо передать заказчику уже в феврале.

И выбрали метод начисления выручки — затраты плюс, по которому её размер определяется путем умножения фактически понесенных затрат на коэффициент рентабельности.

Кто его определяет и документально подтверждает?

НЕ БУХГАЛТЕРИЯ!!!

Лично главный инженер, или особая группа, состоящая из начальника ПТО, начальника планового отдела, главного инженера и генерального директора.

Или кто-то еще.

НО НЕ БУХГАЛТЕРИЯ!!!

Мы на это не учились. Так что это вне нашей компетенции и не по нашей зарплате.

Наше дело — отразить (согласно предоставленных нам первичным документам) фактические затраты на производство работ записями:

Дебет счета 20 Кредит счетов 10, 70, 69, 25 и т. д.

Далее ждем от начальства утвержденную главным инженером или гендиректором справку, в которой будет указано, что предполагаемый коэффициент рентабельности по этому заказу — 22,5%.

Почему столько? Бухгалтерию не волнует.

И если затраты за сентябрь были, ну, пусть, 500 тыс. руб., то выручка (точнее, планируемая стоимость этих работ) — 612 500 руб.

И далее:

Дебет счета 46 (или 76) Кредит счета 90.01 — 612 500 руб.;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 20 — 500 000 руб.

Оптимально такие же цифры показать и в налоговом учете.

Ну и далее:

Дебет счета 90.09 Кредит счета 99 — 112 500 руб.;

Дебет счета 99 Кредит счета 68.04 — 28 125 руб. (112 500 руб. х 25%).

Руководство имеет право в любой момент пересмотреть планируемый уровень рентабельности по этому договору, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

И это опять не наши проблемы.

И предположим, что в декабре было принято решение увеличить рентабельность до 40%.

Если фактические затраты за октябрь-декабрь составили 1 500 000 руб., а всего по договору, получается, что 2 000 000 руб., то выручку за весь период надо начислить в размере 2 800 000 руб.

За вычетом начисленной в сентябре — 2 187 500 руб.

Записи за октябрь-декабрь, следовательно, будут:

Дебет счета 20 Кредит счетов 10, 70, 69, 25 и др. — 1 500 000 руб.;

Дебет счета 46 (76) Дебет счета 90.01 — 2 187 500 руб.;

Дебет счета 90.09 Кредит счета 99 — 687 500 руб. (2 187 500 руб. – 1 500 000 руб.);

Дебет счета 99 Кредит счета 68.04 — 171 875 руб. (687 500 руб. х 25%).

И закрываем баланс последней записью:

Дебет счета 99 Кредит счета 84 — 600 000 руб. (112 500 руб. – 28 125 руб. + 687 500 руб. – 171 875 руб.).

Остановимся только на том, что сальдо по счету 46 (или 76), то есть не предъявленная заказчику выручка, которую следует отразить по строке 1260 «Прочие оборотные активы», составит 2 800 000 руб.

Наступил январь.

Фактические затраты составили 300 000 руб.

Руководство, учтя все факторы по этому заказу, принимает решение, что рентабельность составляет 15%.

Бухгалтерия, не спрашивая, почему 15, а не 25 или 10, рассчитывает январскую выручку по тому же алгоритму:

— все затраты по договору — 2 300 000 руб.;

— вся выручка — 2 645 000 руб. (2 300 000 руб. х 1,15);

— начислено ранее — 2 800 000 руб.

Следовательно, сальдо по счету 46 (76) надо уменьшить на 155 000 руб.

И это не исправление ошибки, а поступление новой информации, которая месяц с лишним назад руководству не была, и не могла быть известна.

Следовательно:

Дебет счета 46 (76) Кредит счета 90.01 — (155 000 руб.);

Дебет счета 90.02 Кредит счета 20 — 300 000 руб.;

Дебет счета 99 Кредит счета 90.09 — 455 000 руб.

Если эта публикация вызовет интерес, то продолжу.

Если нет, значит, нет.