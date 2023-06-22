4 причины не вести юридический блог. Почему он не нужен?

Почему не нужен юридический блог
Во-первых, юрист смотрит на коллег и думает, что у каждого адвоката или юридической компании есть своя страница в соцсети. Значит, нужно и ему завести.
Но на самом деле основным источником информации о юридической фирме или адвокате является сайт. Там потенциальные клиенты узнают основные сведения о юристах. А сарафанное радио до сих пор остается основным источником новых клиентов даже для юристов-блогеров с большим количеством подписчиков.
Вторая причина, почему не стоит заводить блог — денежная выгода. Новички считают, что блог поможет им легко и быстро зарабатывать, повышать чеки. А если еще и курс свой продавать, то вообще деньги польются рекой.
Это распространенное заблуждение среди юристов. Чтобы получать хоть какую-то монетизацию, нужно сначала немало средств вложить в свой блог.
Юридический маркетинг включает в себя создание стильных фото и видео, контент-плана и актуального дизайна, постов и рекламы. Качественная работа не будет стоить дешево. А если не повезет, и адвокат-блогер наймет для продвижения в соцсетях не тех людей, то просто уйдет в минус. Заниматься всей этой работой самостоятельно — тоже путь не из легких. Помимо основной работы придется тратить время и деньги на обучение основам профессии маркетолога и создание контента.
И развеем еще один популярный миф: клиенты вовсе не думают, что если адвокат ведет свои странички в соцсетях, то ему нужно платить больше.
Третья причина — желание прославиться.
Это тоже не лучшая идея, ведь каждый день юристов-блогеров становится все больше и больше. Проявляться на их фоне — дело не из простых. Поэтому, чтобы как-то выделиться среди множества адвокатов в соцсетях придется сделать нечто резонансное. Либо нужно очень много и упорно работать, забыв про сон и отдых. Но даже при таких усилиях слава к юристу-блогеру может не прийти. Немногие знают, но раскрутить личный бренд и найти тысячи поклонников можно проще, не затрачивая столько сил, времени и денег.
Четвертая причина — что-то доказать другим.
На самом деле каждый человек занят своей жизнью. И мало кому интересны чужие успехи или провалы. А вот популярные блогеры, снимающие свою жизнь 24/7, никогда не бывают ленивы. Они точно знают свои цели и идут к ним. При этом имеют четко расписанную концепцию, задачи и миссии, всегда на связи со своими подписчиками и разбираются в психологии и маркетинге не хуже специалистов.
В заключение
Самое важное для юриста (адвоката) — это понять, зачем вести блог, т.е. зачем писать посты и снимать видео.
Обозначить глобальную миссию ведения блога.
К примеру, моя глобальная миссия заключается в помощи юристам и адвокатам привлекать клиентов онлайн. Для этого я пишу статьи, веду блоги в социальных сетях, и отвечаю на вопросы, чтобы сформировать четкое понимание у юриста (адвоката) как продвигаться, чтобы достичь поставленных целей.
Автор:
Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам.
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