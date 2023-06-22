Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип kondmar2020
kondmar2020
Маркетинг

4 причины не вести юридический блог. Почему он не нужен?

Самый первый вопрос, который юрист должен себе задать перед тем, как начать вести блог: зачем? И у каждого будет свой ответ на этот вопрос. Конечных целей может быть множество. Но есть несколько причин, когда не стоит продвигаться в социальных сетях. Рассмотрим их подробнее.
30
4 причины не вести юридический блог. Почему он не нужен?
Изображение от freepik.com

Почему не нужен юридический блог

Во-первых, юрист смотрит на коллег и думает, что у каждого адвоката или юридической компании есть своя страница в соцсети. Значит, нужно и ему завести.

Но на самом деле основным источником информации о юридической фирме или адвокате является сайт. Там потенциальные клиенты узнают основные сведения о юристах. А сарафанное радио до сих пор остается основным источником новых клиентов даже для юристов-блогеров с большим количеством подписчиков. 

Вторая причина, почему не стоит заводить блог — денежная выгода. Новички считают, что блог поможет им легко и быстро зарабатывать, повышать чеки. А если еще и курс свой продавать, то вообще деньги польются рекой. 

Это распространенное заблуждение среди юристов. Чтобы получать хоть какую-то монетизацию, нужно сначала немало средств вложить в свой блог.

Юридический маркетинг включает в себя создание стильных фото и видео, контент-плана и актуального дизайна, постов и рекламы. Качественная работа не будет стоить дешево. А если не повезет, и адвокат-блогер наймет для продвижения в соцсетях не тех людей, то просто уйдет в минус. Заниматься всей этой работой самостоятельно — тоже путь не из легких. Помимо основной работы придется тратить время и деньги на обучение основам профессии маркетолога и создание контента. 

И развеем еще один популярный миф: клиенты вовсе не думают, что если адвокат ведет свои странички в соцсетях, то ему нужно платить больше.

Третья причина — желание прославиться. 

Это тоже не лучшая идея, ведь каждый день юристов-блогеров становится все больше и больше. Проявляться на их фоне — дело не из простых. Поэтому, чтобы как-то выделиться среди множества адвокатов в соцсетях придется сделать нечто резонансное. Либо нужно очень много и упорно работать, забыв про сон и отдых. Но даже при таких усилиях слава к юристу-блогеру может не прийти. Немногие знают, но раскрутить личный бренд и найти тысячи поклонников можно проще, не затрачивая столько сил, времени и денег.

Четвертая причина — что-то доказать другим. 

На самом деле каждый человек занят своей жизнью. И мало кому интересны чужие успехи или провалы. А вот популярные блогеры, снимающие свою жизнь 24/7, никогда не бывают ленивы. Они точно знают свои цели и идут к ним. При этом имеют четко расписанную концепцию, задачи и миссии, всегда на связи со своими подписчиками и разбираются в психологии и маркетинге не хуже специалистов. 

В заключение

Самое важное для юриста (адвоката) — это понять, зачем вести блог, т.е. зачем писать посты и снимать видео.

Обозначить глобальную миссию ведения блога.

К примеру, моя глобальная миссия заключается в помощи юристам и адвокатам привлекать клиентов онлайн. Для этого я пишу статьи, веду блоги в социальных сетях, и отвечаю на вопросы, чтобы сформировать четкое понимание у юриста (адвоката) как продвигаться, чтобы достичь поставленных целей.

Автор:

Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам.

Telegram-канал о юридическом маркетинге https://t.me/kondakova_marketing

kondmar2020

kondmar2020

маркетолог в КондМар

3 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Детские пособия

    Получать выплаты на детей мамы будут даже после выхода на работу. Минтруд уже подготовил законопроекты

    Президент на ПМЭФ поручил поменять некоторые правила выплаты детских пособий. Минтруд оперативно среагировал и о представил проекты поправок в ТК и законы о пособиях, которые начнут работать уже с 2024 года. Мы подготовили для вас удобную табличку по изменениям.

    Получать выплаты на детей мамы будут даже после выхода на работу. Минтруд уже подготовил законопроекты
    16
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Налоговые споры

    Налоговая сняла у компании вычетов НДС на 1,8 млн рублей и начислила штрафов на 1,3 млн рублей

    В этом видео я рассмотрю успешное дело, в котором компания выиграла спор с налоговой инспекцией по взаимоотношениям с самозанятыми.

    30
    Логотип nlukina
    nlukina
    Налоги, взносы, пошлины

    Недостаточно денег на счете? ФНС будет взыскивать долги с компаний и ИП в цифровых рублях

    Законопроект об интеграции цифрового рубля в систему российского налогового регулирования и контроля внесен в Госдуму. Законопроект предусматривает возможность взыскивать цифровые рубли со счета налогоплательщика-должника, когда средств на его счете недостаточно для погашения задолженности.

    Недостаточно денег на счете? ФНС будет взыскивать долги с компаний и ИП в цифровых рублях
    50
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    Криптовалюта

    Банкротство и Telegram-Бот: Как суд разбирался в оспаривании сделки по покупке криптовалюты

    У меня давно была идея написать пост про оспаривание сделки с криптовалютой. Поиски по судебной практике не приводили меня к нахождению интересного кейса. И вот, как это часто бывает, искал практику для работы, а нашёл для поста. Сегодня именно об этом — про крипту, банкротство и Телеграм-Бота!

    Банкротство и Telegram-Бот: Как суд разбирался в оспаривании сделки по покупке криптовалюты
    17
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Налоговые схемы

    Налоговые схемы настоящих олигархов из списка «Форбс». Как экономят на налогах миллиардеры?

    А вы пробовали дробить бизнес с миллиардными оборотами? ИПшников не напасешься. И бумагой не побалуешься, налоговая сюда с проверками как на работу ходит. Какие налоговые схемы остаются этим горемыкам?

    38
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Налоговый мониторинг

    Защита прав налогоплательщика в ходе налогового контроля. Диссертации 2020 года

    Рассматривается диссертация Козлова Николая Александровича «Защита прав налогоплательщика в ходе налогового контроля».

    21
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Маркировка товаров

    Новые категории для маркировки товаров. Обзор изменений законодательства

    С 1 сентября 2023 года список товаров, которые нужно маркировать, дополнится новыми категориями. Рассказываем об актуальных изменениях в законодательстве.

    Новые категории для маркировки товаров. Обзор изменений законодательства
    407
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассима Талеба. Непредсказуемое предсказуемо?

    Закончил книгу, которая считается одной из самых важных и популярных книг про инвестиции. Ну как про инвестиции, в книге Талеба нет скурпулёзной проработки Грэма или информации о том, чем отличается ПИФ от дериатива. Она про не менее важное — про психологию и магию предсказаний. Инвесторы, как мы знаем, имеют очень короткую память, и верят в разные фигуры.

    «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассима Талеба. Непредсказуемое предсказуемо?
    30
    Читать еще